“Apuesta suicida”: la advertencia de Lorenzo Córdova sobre las próximas elecciones presidenciales

El consejero presidente del INE volvió a lanzarse contra los cambios en materia electoral (Twitter/@INEMexico)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que en caso de que se aprueben las reformas en materia electoral, se podrían poner en riesgo la organización de las elecciones del 2024, especialmente el proceso para renovar la titularidad del Ejecutivo Federal.

Fue durante un encuentro que tuvo con alumnos de la Universidad de Monterrey que el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó que la aprobación del llamado Plan B —que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso de la Unión— podría ser una “apuesta suicida” debido a la inestabilidad política que se está viviendo en todo el país.

Asimismo, en su disertación, Córdova Vianello explicó que poner en duda a las autoridades electorales, de cara a comicios nacionales, podría causar muchos problemas de legitimidad alrededor de la toma de decisiones de los actores políticos que aspiren a cualquier puesto de elección popular.

“(El Plan B) es una apuesta suicida e irresponsable porque pone una bomba en los pilares de la credibilidad de la elección, no le conviene a nadie”

Las consejeras y consejeros electorales del @INEMexico seguiremos compartiendo el informe técnico sobre los impactos del plan B con la sociedad y con las autoridades y actores políticos involucrados en una decisión trascendente de la que depende el futuro de nuestra democracia. pic.twitter.com/oTxLaAWBcO — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 29, 2023

Asimismo, aprovechando que se encontraba con jóvenes, el consejero presidente del INE advirtió que existe un peligro de que se puedan llegar a anular las elecciones presidenciales, debido a las reformas que se plantean actualmente desde el Ejecutivo Federal. Lo mismo, puntualizó, podría pasar con los comicios para la conformación de las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Ante tal hipotético problema, el abogado de profesión recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que el Congreso tendrá que designar un presidente interino, en caso de que se anule el proceso; no obstante, reiteró que podría existir incertidumbre si no se busca la legalidad de las elecciones, puesto que tomarán decisiones personajes que no cuentan con la confianza de la ciudadanía.

Lorenzo Córdova y Ciro Murayama durante la presentación de su libro (Foto: Twitter / @lorenzocordovav)

Su mensaje de este día coincide con el video que compartió la tarde del pasado domingo 29 de enero, en donde abordó los riesgos que podría traer consigo la aprobación a las reformas secundarias en materia electoral, pues expresó que, tras un análisis que hicieron los 11 integrantes del Consejo General del INE, se determinó que las consecuencias podrían ser contraproducentes para la vida democrática del país.

En la grabación de poco más de tres minutos, Córdova Vianello dio a conocer su preocupación porque sean aprobados los cambios en la materia, pues indicó que, en primer lugar, estaría en riesgo la realización de elección transparentes, además de un posible despido de personal, puesto que se contempla la reducción de áreas que, presumiblemente, duplican funciones en algunos estados.

“En caso de que estos cambios se implementaran, estaría en riesgo la realización de elecciones ciertas, confiables y transparentes, como hasta ahora ha ocurrido, en el futuro. Esto por los recortes brutales de personal en el servicio profesional electorales, contemplados en la reforma. La vulneración de la autonomía e independencia de las autoridades electorales. La eliminación de áreas de trabajo”, explicó.

Adán Augusto López negó que haya despidos en el INE

Sin embargo, ante tales puntos sobre lo que podrían enfrentar las autoridades electorales, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, negó que con la aprobación se presente el fenómeno de desempleos en todas las instituciones democráticas, por lo que calificó a tal señalamiento como “una más de las mentiras”.

Fue durante la conferencia de prensa que ofreció después de asistir a la plenaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados donde el funcionario federal aclaró que, más bien, solo serán dos personas las que se quedarán sin empleo: Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Aunado a lo anterior, detalló que la reforma no prevé despidos de los trabajadores electorales en las entidad, por el contrario, solo se trata de una “compactación” de las áreas administrativas.