Tigres presentó a Diego Lainez y se desató el caos en la UANL

Diego Lainez se convirtió en el refuerzo del club Tigres para el Clausura 2023 (Twitter/ @TigresOficial)

El club Tigres concretó el fichaje de Diego Lainez. Después de varias semanas de rumores en torno a la situación del extremo de 22 años, el delantero mexicano ya llegó a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para que la escuadra de Diego Cocca lo presente como nuevo refuerzo.

A través de redes sociales, el conjunto felino anunció a Diego Lainez como su nuevo jugador y le dio la bienvenida al futbol mexicano después de su primera experiencia en el balompié europeo. Ahora Factor Lainez competirá en el Clausura 2023 de la Liga MX con los universitarios de Nuevo León.

Con una breve descripción en redes sociales, la escuadra de San Nicolás de los Garzas describió el arribo de Diego.

“El factor está en la casa, el Factor ya es Tigre”.

El club Tigres confirmó el fichaje de "Factor" Lainez, por lo que los estudiantes esperaron una oportunidad para ver al futbolista (Twitter/ @omarzeron)

Pero, el anuncio oficial del equipo no solo generó clamor en redes sociales, sino que la comunidad estudiantil de UANL protagonizó una serie de movilizaciones en las aulas y los pasillos de la universidad pues el ex jugador del Betis realizó las pruebas médicas en la Facultad de Organización Deportiva.

Durante la mañana del lunes 30 de enero, personal médico de Tigres llevó a Lainez Leyva a la universidad para practicarle los exámenes médicos correspondientes para que se pueda incorporar lo más pronto posible a los entrenamientos que dirige Cocca.

Por lo que su paso por las instalaciones de la universidad provocó que las y los estudiantes dejaran sus clases para ver a la nueva adquisición del equipo. En medio de gritos de “¡Factor, Factor!” e intentos de tomarse fotografías con el canterano americanista causó que el personal del club se viera superado por la euforia que provocó el jugador.

El 𝗙𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿 está en la casa, el 𝗙𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿 ya es Tigre... pic.twitter.com/g12UXEdwm7 — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) January 30, 2023

La llegada de Diego Lainez a la UANL pasó inadvertida, en primera instancia, pues cuando llegó a la facultad solo fue recibido por personal del club y exclusivamente el personal autorizado sabían que el delantero ya estaba en la escuela. Además pocos alumnos se percataron de su paso por la escuela.

Pero, conforme pasaron los minutos, entre la comunidad estudiantil se corrió la noticia de que el ex jugador del Braga estaba en las instalaciones deportivas, por lo que poco a poco se fueron reuniendo más fans.

Así que mientras el futbolista estaba realizando las pruebas médicas con el personal del equipo, afuera del centro médico, cientos de estudiantes se empezaron a congregar para ver al medallista olímpico de Tokio 2020. La gran mayoría llegó con playeras de Tigres y con celulares en la mano para fotografiar o grabar al jugador.

¡Una locura la salida de Diego Lainez de las pruebas físicas! 😅 pic.twitter.com/5ocgRBBddM — 🗣 René (@ReneFdz) January 30, 2023

Una vez que concluyó las pruebas, al exterior de las instalaciones médicas autoridades de la universidad intentaron contener a los fanáticos que querían una fotografía u autógrafo de Lainez. Hicieron un cerco de seguridad para agilizar la salida de Lainez, pero no lo lograron.

En medio de los reporteros de la prensa y la comunidad estudiantil, Diego salió entre empujones hasta llegar al vehículo del club. A pesar de que el personal del equipo intentó proteger al canterano del América, su paso por la facultad generó un caos.

La comunidad estudiantil empezó a gritar y corear el nombre de Diego Lainez por todo su trayecto. Algunos fans burlaron la seguridad y se acercaron al futbolista, lo que generó que en la salida se hiciera una aglomeración de personas. A pesar de las instrucciones del personal del club, la comunidad estudiantil no acató las indicaciones y provocó que agilizaran la salida del futbolista de 22 años.

La salida de Diego Lainez de la UANL desató un caos entre la comunidad estudiantil (captura Twitter/ @omarzeron)

A pesar de la caótica bienvenida que tuvo el también seleccionado nacional, en todo momento el ex jugador del Betis no perdió la sonrisa y en todo su trayecto se comportó amable con los fans, pero no pudo tomarse fotos y dar autógrafos por la apretada circunstancia en la que se encontró.

De momento, se espera que Lainez ya se incorpore a las prácticas de Tigres para tener la posibilidad de debutar en la Jornada 5 ante Cruz Azul.