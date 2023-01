Susana Zabaleta fue vetada por Jorge Ortiz de Pinedo por no mostrar su cuerpo: “No me voy a dar la vuelta”

Susana Zabaleta no volvió a ser invitada a "Al ritmo de la noche" tras su negativa a enseñar su silueta (Foto: Instagram)

En un reciente evento donde se anunció que el tenor italiano Andrea Bocelli ofrecerá un Live concert en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, teniendo como invitada a Susana Zabaleta, donde interpretarán temas operísticos y del repertorio popular, la cantante mexicana aprovechó para tocar el tema del empoderamiento femenino.

Susana Zabaleta expulsó a fan de su concierto en Sonora La acción durante la presentación en el Festival Alonso Ortiz Tirado fue apoyada por muchos internautas VER NOTA

Y es que a pregunta expresa de un reportero presente, quien le cuestionó a la también actriz si ella había llegado a sentir algún acoso o abuso de poder por parte del cantante madrileño Plácido Domingo, ahora que el también director de orquesta y compositor ha sido objeto de señalamientos en este sentido por parte de diversas mujeres, Zabaleta fue breve: “(Con Plácido) a mí nunca me tocó, yo agradezco”.

Sin embargo esta pregunta sirvió para que la cantante de Me dijeron que estás bien y Colores en el viento expresara su punto de vista sobre el ambiente del entretenimiento, especialmente de una situación vivida años atrás, cuando fue invitada al programa Al ritmo de la noche, que producía y conducía Jorge Ortiz de Pinedo.

(instagram)

“Yo creo que todas las mujeres que vivimos en los años 80, yo creo que si tenías buen cuerpo pasaba lo mismo, siempre te decían ‘A ver, date la vuelta’, y ustedes (el público) lo aplaudían, ustedes aplaudían eso. Yo me acuerdo un programa que tenía Ortíz de Pinedo, que se paraba y decía ‘Date la vuelta’, y yo recuerdo que fue la última vez que me invitaron a ese programa porque yo me paré y le dije ‘no, yo no me voy a dar la vuelta bajo ninguna circunstancia’”, recordó la famosa nacida en Monclova, Coahuila, en un acercamiento con la prensa presente en el lugar.

Maryfer Centeno analizó el controversial video de Shakira y su exsuegra: “La actitud de Piqué es reprobable” La grafóloga mencionó que podrían tratarse de violencia de género, sin embargo, no puedo afirmarlo porque desconoce el contexto en que ocurrió la aparente discusión VER NOTA

Zabaleta recordó que debido a su negativa a exhibir su cuerpo frente a la mirada del propio conductor y del público, probablemente fue objeto de veto en el programa nocturno, pero destacó que gracias a sus convicciones ha podido seguir adelante sin tener que acceder a peticiones que le incomodan.

“Y el público empezaba ‘vuelta, vuelta’ y yo dije ‘no, yo no me voy a dar la vuelta’ y gracias a eso pues a lo mejor me quedé sin trabajo muchas veces y a la mejor gracias a otras cosas y a poner límites también me quedé sin trabajo o a lo mejor fui vetada. Pero mírame, aquí estoy, soy una sobreviviente y está increíble”, añadió la estrella de películas como Elisa antes del fin del mundo y Sexo, pudor y lágrimas.

(Foto: IG Jorgeortizdepinedoficial)

Aunque promovió que las mujeres deben seguir adelante ante una situación así, también dejó entrever que podrán existir aquellas que actúan erróneamente “por despecho”, por lo que “habría que comprobar” sus acusaciones, si las hubiera.

“Clara Chía ya no está tan contenta”: Maryfer Centeno analizó la primer fotografía oficial de Piqué y su novia La grafóloga mexicana desmenuza el trasfondo de las imágenes más virales del mundo del entretenimiento, en especial las relacionadas con Shakira VER NOTA

“Yo creo que a lo pasado hay que darle vuelta a la página y hay que seguir adelante y yo aplaudo a esas valientes que se atreven a denunciar, pero también es un arma de dos filos, entonces habría que comprobar cada cosa porque también una mujer despechada es peor que un mariguano, aguas”, refirió la famosa.

(Twitter/@gobiernosonora)

En este sentido, la actriz fue cuestionada acerca del tema Music Session #53, sencillo que lanzó hace unas semanas la colombiana Shakira bajo la producción de Bizarrap. Y es que dicha canción que se ha vuelto tendencia mundial habla sobre la ruptura entre la cantante de Waka-waka y Gerard Piqué.

Al respecto, Zabaleta se mostró “del lado” de la compositora barranquillera: “Yo amo a Shakira, ella siempre me ha gustado y un hombre que le haga daño a una mujer pues siempre...por supuesto que siempre estaré con mi género, yo amo a mi género y amo a una muer triunfante como ella, bravo”, concluyó.