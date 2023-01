Cayeron cinco presuntos narcomenudistas de una célula delictiva en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

En total fueron detenidos cinco presuntos narcomenudistas, entre los que se encontraban tanto hombres como mujeres (Foto: Fiscalía CDMX)

Fueron detenidos tres hombres y dos mujeres tras una orden de cateo realizada en un inmueble de la alcaldía Álvaro Obregón, lugar donde también había posibles dosis de droga. Las acciones estuvieron a cargo de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX). Presuntamente los individuos detenidos formaban parte de una célula delictiva que operaba en la alcaldía.

Elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron el ordenamiento judicial en un predio ubicado en la colonia Garcimarrero. En dicho lugar los uniformados encontraron bolsas de plástico con un vegetal con características de la marihuana así como otras dosis de posible sustancia ilícita. Los arrestos y el aseguramiento de la sustancias fue informado durante el domingo 29 de enero.

Las acciones fueron realizadas en colaboración con efectivos de la Guardia Nacional y derivadas de una investigación iniciada por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. “Durante el cateo, los detectives encontraron bolsas de plástico con vegetal verde seco y diversos envoltorios con sustancia sólida, con características similares a droga”, se pudo leer en el comunicado oficial de la FGJ CDMX.

Agentes #PDI de la @FiscaliaCDMX, en colaboración con @GN_MEXICO, cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en @AlcaldiaAO, donde aseguraron posibles narcóticos y detuvieron a tres hombres y dos mujeres, por su probable participación en el delito de narcomenudeo. pic.twitter.com/toZPDzluJb — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) January 29, 2023

Todas las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se integra una carpeta de investigación.

“El mandamiento judicial fue solicitado y obtenido por el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón, perteneciente a la Coordinación General de Investigación Territorial, en atención a una indagatoria iniciada por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo”, se pudo leer en el documento oficial.

Dentro del lugar fueron halladas dosis de presunta marihuana (Foto: Fiscalía CDMX)

También durante la madrugada del domingo 29 de enero fueron trasladados a varias entidades del país más de 80 reos que “generaban inestabilidad” en penales de la capital.

En total fueron trasladado 89 reos, de los cuales 22 fueron llevados al Centro de Readaptación Social No. 4 “CPS Noroeste” de Nayarit, otras 22 personas fueron trasladadas al Centro No. 14 “CPS Durango”, mientras que al Cefereso 18 “CPS Coahuila” llegaron 22 reos, por su parte 23 personas llegaron al Cefereso No. 15 “CPS Chiapas”.

Los hechos fueron informados por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, quien indicó a través de sus redes sociales que suman 138 personas transferidas en un periodo de dos meses.

Omar García Harfuch informó que suman más de 130 reos transferidos en un periodo de dos meses (Foto: Omar García Harfuch/@OHarfuch)

De los reos que fueron trasladados el pasado mes de diciembre 21 de ellos fueron llevados al Cefereso No. 4 CPS Noroeste Nayarit, 22 al No. 5 CPS Oriente Veracruz, una persona fue llevada hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, mientras que cinco mujeres fueron llevadas al Cefereso No. 16 CPS Femenil Morelos.

En dicha ocasión la SSC usó dos helicópteros de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, 16 camionetas con personal especializado del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” y dos vehículos blindados.

Cabe resaltar que también el domingo 29 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ EM) en conjunto con guardias nacionales cumplieron una orden de aprehensión en contra de Ismael “N”, presunto responsable de la posesión de pornografía infantil.

Ismael "N" contaba con cientos de archivos con pornografía infantil (Foto: FGJEM)

Dicha persona fue detenida en el municipio de Tlalnepantla y las investigaciones realizadas por las autoridades determinaron que 375 archivos tenían contenido sexual y que en 215 de ellos había menores de 18 años. El material había sido subido a internet en el transcurso del 3 de marzo de 2020 hasta el 24 de junio del mismo año.

“De las indagatorias y dictámenes realizados fue posible determinar qué 375 archivos eran de contenido sexual y/o exhibicionismo corporal con fines lascivos y/o sexuales, y de acuerdo a la opinión técnica científica en materia de medicina se concluyó que 215 archivos corresponden a personas menores de 18 años”, se pudo leer en el comunicado de las autoridades.