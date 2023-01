Manelyk González debutará en narcoserie; le recordaron su pasado con “El Pistache”, exlíder de la Unión Tepito

Manelyk González tuvo una relación sentimental en el pasado con “El Pistache”, exlíder de la Unión Tepito (Fotos: Instagram/@manelyk_oficial/ Archivo)

Rumbo a su primera década dentro del mundo del entretenimiento, Manelyk González confirmó que está lista para una nueva etapa en su carrera: la actuación. Conocida por el reality show Acapulco Shore y La Casa de los Famosos, la influencer se adentrará al mundo ficticio del narcotráfico en una popular serie, aunque la noticia provocó que más de uno le recordara la relación que tuvo el famoso exlíder de la Unión Tepito, El Pistache.

La también nombrada como “La Reina de los Reality Shows en México” si bien no se ha alejado del formato que en el año 2014 le permitió que miles de personas conocieran su peculiar personalidad, ahora ha anunciado en sus redes sociales que se sumó al regreso de una de las historias que narra la mafia del narco en Colombia: El Capo.

Luego de tres exitosas temporadas, la cuarta edición será su debut como actriz, pues la plataforma de streaming Paramount + ha decidido darle continuidad a la narcoserie que desde el año 2009 se convirtió en uno de los programas pioneros en el género que ahora se debaten con gran potencia.

Manelyk González hará su debut como actriz en la narcoserie "El Capo" 4 (Foto: Instagram/@manelyk_oficial)

Aunque de momento se desconoce qué tipo de papel tendrá, así como si estará del lado de la justicia o formará parte del crimen organizado, esta historia que le ha dado al programa de ficción, escrito por Gustavo Bolívar, una exposición internacional a los actores Marlon Moreno, María Adelaida Puerta, Katherine Vélez y Marcela Mar, también podría hacerlo con ella.

Sin embargo, la temática del proyecto con el cual iniciará la nueva etapa como actriz ha provocado que más de un internauta señale que “la ficción no está tan alejada de la realidad”, pues años atrás mantuvo una relación sentimental con un importante narcotraficante de la Ciudad de México y dicho pasado la continúa persiguiendo, debido a sus controversiales declaraciones sobre la historia entre ellos.

“No lo niego, sí lo conozco y tuve una relación con él, pero hasta ahí”

Lo que era una historia entre voces desde que en el 2014 debutó en la primera temporada del reality show Acapulco Shore, continuó cobrando gran interés e intriga entre sus fans, medios de comunicación e incluso las autoridades de la CDMX, pues luego de que El Pistache fue detenido en octubre de 2018, en un condominio exclusivo en Santa Fe, Manelyk González tuvo que admitir el noviazgo que por años se rumoreó con él.

El Pistache fue detenido en 2018 en Santa Fe (Foto: Twitter@marcosaariel)

En enero del año 2022, la panelista de La Casa de los Famosos 3 -Telemundo- fue cuestionada por Gustavo Adolfo Infante en una transmisión del programa De Primera Mano, espacio donde la ex AcaShore dejó en claro que esa etapa de su vida ya está olvidada y que quisiera darle punto final al tema, aunque su integración a la cuarta temporada de la narcoserie El Capo lo ha revivido.

“Ese tema ya lo hablé 83 mil veces porque fue hace más de una década”, respondió Mane ante los cuestionamientos de Infante sobre su relación con El Pistache. “O sea, a mí me gustaría tener una bolita de cristal para saber el futuro y decir: ‘No seas tonta, no te juntes con ese’, lamentablemente no la tengo”, le expresó al periodista de espectáculos en primera instancia.

Lo ocurrido con David “N”, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 en Oaxaca, y mencionado en dicha entrevista le permito a Mane expresar por última vez que no existe relación alguna ya con él:

La chica de uno de los reality shows más famosos de México fue vinculada con un narco de la Unión Tepito (Foto: Especial)

“Era cero menos cero. Fue hace doce años. Yo soy de Coapita la bella, me la vivía en Galerías Coapa. (…) No sé por qué dicen eso, que soy de Tepito”, comentó.