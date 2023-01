Wesley Sneijder cargó de nueva cuenta contra Edson Álvarez y Jorge Sánchez: “Ambos apestan”

Wesley Sneijder se lanzó contra mexicanos del Ajax (Foto: Infobae/@ Jovani Perez)

Tras una serie de críticas hacia el conjunto del Ajax por el resultado obtenido en De Klassieker, clásico del balompié neerlandés entre el Feyenoord y Ajax, Wesley Sneijder cargó con todo contra los mexicanos que militan en el cuadro de Ámsterdam, Edson Álvarez y Jorge Sánchez.

Esta situación acaparó la portada principal de todos los medios deportivos mexicanos y tuvo como consecuencia que miles de connacionales salieran en defensa de los ex canteranos del Club América que ahora militan en el Ajax, pero lejos de conseguir algún tipo de disculpa por parte del ex Real Madrid esto dio pie a nuevos señalamientos en contra de ambos futbolistas.

Fue en una entrevista para Veronica Offside donde el subcampeón del Mundo en Sudáfrica 2010 resaltó que su bandeja de mensajes privados en Instagram se encontraba llena de mensajes de mexicanos que se abalanzaron en contra de él por su opinión del mediocentro y lateral del Ajax.

Edson Álvarez y Jorge Sánchez, futbolistas mexicanos del Ajax de Ámsterdam. Foto: AFC Ajax

“No soy fanático de Álvarez. La semana pasada también dije algo de Sánchez. Mi buzón está lleno de mexicanos. No estaban contentos. No sé si los juegos del Ajax se transmiten por allá, ¿También lo ven, verdad? Que ambos apestan”, evocó el ex Inter de Milán.

Previamente el exfutbolista de 38 años aseguró que el accionar de ambos connacionales dejó mucho que desear, asegurando que Álvarez parecía dar una ‘lección de salsa’ antes de lograr poner en juego la pelota para sus compañeros y señalando que Sánchez ‘es de lo peor’.

“En realidad, algo que esperábamos. No he visto una acumulación decente. Luego Edson Álvarez recibió la pelota, pero estaba dando una especie de lección de salsa. Todos los movimientos ocupados antes de que comenzara a jugar”, mencionó.

Jorge Sánchez entró por Edson Álvarez en el primer partido de Champions League del Ajax (Foto: Twitter/@AFCAjax)

Acto seguido, el ex 10 de la Naranja Mecánica lamentó el nivel de Jorge Sánchez y Calvin Bassey, laterales del Ajax, a quienes tildó de ser ‘los peores defensores’ en la Eredivisie.

“Esos son realmente los dos peores defensores del top 8 de la Eredivisie. Y luego el centro del campo todavía tiene que recibir el balón. Simplemente no querían la pelota. ¿Por qué? Porque están fuera de forma. Fueron a jugar al escondite. Aunque en el caso de Steven Berghuis también era comprensible. También había estado fuera durante dos semanas debido a una enfermedad. Y luego un partido tan cargado. Todo salió mal”, remarcó.

Cabe destacar que Álvarez ha sido blanco de señalamientos en más de una ocasión por parte de Sneijder. Previo al inicio de la Copa del Mundo el ex atacante neerlandés aseguró que el estilo de juego de Edson ‘no encajaba’ con el Ajax por lo que no creía en el interés que mostró el Chelsea por el mexicano durante el mercado de fichajes del 2022.

AFP

“Lo único que Edson Álvarez sabe hacer es jugar la pelota hacia los lados o hacia atrás, nunca lo hace para delante. La verdad es que no sé cómo sigue en el Ajax porque no encaja con la filosofía (...) no vale los 50 millones que piden, pero si es cierto que Chelsea los puso en la mesa en el verano yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra, pues con ese dinero compras a dos buenos futbolistas”, arremetió.

Por qué Sneijder se lanzó en contra de Edson y Sánchez

Tanto Jorge Sánchez como Edson Álvarez son titulares con el equipo de Ámsterdam, pero el cuadro neerlandés no ha funcionado bien en la actual temporada 2022-2023, por lo que muchos han señalado a los mexicanos como dos de los factores para el mal paso del Ajax.

En sus más recientes diez partidos solo pudieron conseguir dos triunfos por seis empates y dos derrotas. Esto orilló a la directiva del Ajax a prescindir de los servicios de Alfred Schreuder como técnico, para darle la oportunidad al también al subcampeón del Mundo en 2010, John Heitinga, quien se desempeñaba como estratega de categorías inferiores.