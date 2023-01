Escorpión Dorado negó que le pagaran por entrevistar a Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum participará en el canal de YouTube de el Escorpión Dorado (Captura de pantalla)

Por medio de las redes sociales se dio a conocer un video donde Claudia Sheinbaum Pardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, fue captada a bordo de un automóvil conducido por el Escorpión Dorado. Usuarios en redes sociales especularon sobre una entrevista, aunque algunos insinuaron que la mandataria habría pagado al influencer por aparecer en su canal de YouTube, situación que negó el personaje.

Horas después de que el usuario de la red social TikTok, Edmundo Castro, diera a conocer el instante en que el youtuber arrancó una camioneta Jeep Grand Cherokee con la jefa de gobierno a bordo, personajes como Frida García y Chumel Torres, en Twitter, insinuaron un pago millonario. Sin embargo, el hombre conocido como Alex Montiel respondió.

“Ni para la p*ta gasolina, igual que todos mis pinch*s invitados desde años. Igual no sabías pero a eso me dedico, a entrevistar gente, a cuestionarlos de frente con los huev*s que me caracterizan. No como tú que ni me arrobas y levantas falsos al más puro estilo de la política”, escribió en su cuenta de Twitter @ESCORPIONGOLDEN, como respuesta a una publicación de la usuaria @MuySuFrida.

Ni para la puta gasolina, igual que todos mis pinches invitados desde años, igual no sabias pero a eso me dedico, a entrevistar gente, a cuestionarlos de frente con los huevos que me caracterizan. No como tú que ni me arrobas y levantas falsos al más puro estilo de la política 😂 — ESCORPION DORADO (@ESCORPIONGOLDEN) January 27, 2023

Y es que horas antes, la usuaria conocida como Frida García citó el video de Sheinbaum y el Escorpión Dorado aunque con una aseveración. En su perfil de la red social escribió que la mandataria pagó MXN 3.5 millones al influencer para “salir en uno de sus programas y limpiar su imagen, que sus asesores consideran muy dañada”.

La discusión continuó más allá de la respuesta de Alex Montiel, pues la usuaria le reprochó catalogarse como entrevistador de políticos o temas noticiosos. “Te prestaste a lavarle la cara y eso no se hace gratis. De hecho, no lo hiciste de a gratis. Igual no lo sabes, pero hacer negocio en la política siempre deja rastro”, sostuvo.

García no fue la única persona que se pronunció sobre el caso. El influencer Chumel Torres se sumó a la ola de críticas y escribió un comentario similar al de la mujer. Aunque no hizo referencia directa al Escorpión Dorado o Claudia Sheinbaum, sus palabras fueron relacionadas con el video difundido debido a las horas de diferencia entre cada una de las publicaciones.

“Políticos pagando a canales de YouTube para levantar su imagen. Acabamos de alcanzar un nuevo nivel de muertodehambrismo”, escribió en su cuenta de Twitter @ChumelTorres.

La mandataria capitalina no ha dado a conocer ninguna declaración al respecto de los señalamientos o la posible colaboración con el Escorpión Dorado. No obstante, el tono de la respuesta del influencer confirmó la realización de la entrevista con Claudia Sheinbaum aunque sin confirmar la fecha de su emisión.

Información en desarrollo*