Cuánto tiempo puedo pasar sin pagar el crédito Infonavit sin perder mi casa

Las personas podrán considerar algunas alternativas de pago. (Foto: Cuartoscuro)

Una de las preocupaciones de algunas personas en México es cuidar su crédito de vivienda, es decir, no dejar de pagarlo para asegurar su patrimonio a futuro. Y es que a pesar de que el Instituto Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) da algunas facilidades para no fallar en los pagos, a veces las circunstancias no lo permiten.

En ese sentido, la pregunta sería ¿Cuánto tiempo permite el Infonavit dejar de pagar el financiamiento? De acuerdo con el instituto, el tiempo de prórroga en caso de desempleo será de al menos un año.

Sin embargo, a pesar de que pasará un período de 12 meses para volver a cobrar el monto del crédito, la deuda seguirá creciendo, ya que los intereses se abonarán a capital, lo que podría complicar dicho plazo de deuda.

Pero ¿Cuánto tiempo puede pasar para que el Infonavit pueda quitarme mi casa? En caso de que las personas dejen de pagar el financiamiento, el organismo podrá hacer uso de la propiedad o quitarla a los derechohabientes pasando de los 4 años aproximadamente.

Los trabajadores podrán acceder a un crédito Infonavit. (Foto: Pixabay)

Aunque no debería ser una situación de alarma, ya que el Infonavit cuenta con un paquete de alternativas ideales para que las personas puedan conseguir o elegir la que mejor le convenga.

¿Cuáles son?

-Fondo de protección de pagos

En este caso los ciudadanos podrán aplicar para una de las opciones de pago más solicitadas, la cual se denomina esquema de Flexipago. Se trata de un apoyo al que podrá acceder en caso de haber quedado desempleado y con el que podrá cubrir una parte de la mensualidad.

De acuerdo con el Infonavit, los interesados que accedan a este programa, tendrán la posibilidad de pagar una parte proporcional y el resto de la mensualidad se pagará con dicho fondo, siempre y cuando haya tenido una relación laboral de al menos seis meses.

Los interesados podrán solicitar una prórroga. (Foto: Pixabay)

De ese modo, con Flexipago los trabajadores tendrán la opción de usar el fondo de protección de pagos o hacer uso de la prórroga.

Sin embargo, para poder acceder a estas alternativas que concede el Infonavit, los interesados deberán seguir algunos requisitos que son:

-Que su crédito haya sido otorgado después de 2009.

-Tener al menos un mes de desempleo, siempre y cuando no haya sido por pensión, jubilación, incapacidad o invalidez.

-No haber recibido una ayuda en los cinco años previos.

Al pedir una prórroga, el acreditado podrá dejar de pagar su cuota en un lapso de un año y hasta 24 meses, aunque dependerá del año en que recibió su crédito.

Por ejemplo, los financiamientos otorgados a partir del 1 de julio de 1997 aplicará hasta por 12 meses consecutivos, con cálculo y capitalización mensual de intereses.

Para acceder a cualquiera de los apoyos, el interesado tendrá que ingresar a la plataforma de Mi Cuenta Infonavit en el siguiente enlace. Aquí

El instituto anunció que en caso de no usar alguno de los apoyos antes mencionados, entonces se podrá aplicar la llamada prórroga total, la cual aplicará en un plazo no mayor a cuatro meses. También pide considerar que el 100% de los intereses de este período se acumularán.