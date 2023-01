Susana Zabaleta expulsó a fan de su concierto en Sonora

Ya que el sujeto no guardó silencio durante el evento, decidió pedir que se retirara (FAOT, Departamento de Bellas Artes)

Durante uno de sus conciertos, la soprano Susana Zabaleta tomó una medida drástica para pedir respeto hacia su presentación, pues solicitó que uno de los asistentes se retirara por su comportamiento.

Pepillo Origel está en riesgo cardiaco y podrían colocarle un marcapasos El presentador de notas de espectáculos alarmó a sus seguidores con una foto desde el hospital; diversos famosos reaccionaron preocupados por la salud del conductor VER NOTA

La cantante y actriz estaba ofreciendo su show como parte del Festival Alonso Ortiz Tirado (FAOT), en el estado de Sonora, pero notó que una mujer presente entre el público no guardaba silencio, por lo que se interrumpió a sí misma y caminó con enojo hacia el extremo del escenario. “Si voy”, mencionó.

Desde ahí, miró hacia arriba y regañó a uno de los asistentes por estar hablando mientras ella presentaba su siguiente melodía. Al identificar a la persona que había interrumpido su diálogo, le invitó a charlar fuera del Palacio Municipal de Álamos.

La cantante consideró una falta de respeto que el asistente no guardara silencio (Twitter/@gobiernosonora)

Esto fue lo que expresó la actriz de películas como ambas partes de Sexo, pudor y lágrimas:

“¿Quién chin...dos está hablando? ¿Es arriba? Oigan, afuera hay un chorro de espacio para hablar ¿Ya? Es que tu crees que no te oyes, güey, pero te oyes todo, estamos haciendo silencio para ti, ¿Ya hablaste? Ok, afuera, por favor. ¿Lo pueden sacar, por favor?”

Cuando concluyó el regaño al asistente, pidió que lo sacaran del recinto y el resto del público apoyó la decisión con aplausos por la interrupción. Después de la molestia, explicó que si no la volvían a invitar al FAOT, todos sus fans podrían encontrarla en presentaciones de la Ciudad de México.

Entre comentarios, algunos internautas aplaudieron la acción, pues el sujeto estaba haciendo ruido (Twitter/@gobiernosonora)

Además, lanzó un mensaje para el sujeto que la interrumpió entre el público y mostró su desdén ante la actitud:

¡Adiós Paulina Rubio! Alejandra Guzmán estrenaría nueva gira musical con otra destacada mexicana A través de un misterioso mensaje en redes sociales, “La Reina de Corazones” y quien sería la siguiente para participar en un tour que ya contó con Gloria Trevi y “La Chica Dorada”, dieron el primer adelanto VER NOTA

“Bueno, si no me vuelven a invitar aquí, ya saben dónde encontrarme en México, porque dicen ‘Ay si, no la volvemos a traer porque calló a quien sabe quién... ¡A la ch...ngada!, tenemos que juntarnos para reírnos, para gozar, para disfrutar la música, no importa cual sea, el que se amargue pues que chin... su madre como el que estaba ahí”, se le escuchó decir durante la presentación.

La actitud de la actriz fue aplaudida por muchas personas, mientras que otras la criticaron en redes sociales, pues la medida les pareció excesiva y hasta graciosa. Algunos de los comentarios que se pudieron leer en Twitter fueron:

La cantante continuó su presentación (Twitter/@gobiernosonora)

“Muy bien por @SusanaZabaleta, ningún gorila solo por haber pagado su boleto tiene derecho a transgredir las reglas de un evento cultural y menos en una sala”, “Gloria Lasso hacía lo mismo en un nightclub. Y la gente dejaba de fumar 1/2 hora antes de su show o no cantaba”, “Bravo por Susana. Pagas por ir a oírla a ella, no a un irrespetuoso”, “Es neta hay pin... gente que no deja oír, ahora imagínate como artista principal y no te dejen hacer tu trabajo, concentrarte. Si quieren platicar váyanse a un p...nche café” y “Muy groserita, yo hubiera salido corriendo ipso facto”.

Karla Díaz lanzó cover de RBD junto a su esposo; así reaccionó Anahí La integrante de JNS y conductora de “Pinky Promise” se volvió tendencia en redes sociales gracias al clásico de la banda pop, poniendo un alto a los rumores de enemistad con la rebelde VER NOTA

A través de su cuenta de Twitter, la actriz y cantante no emitió ninguna opinión sobre lo ocurrido el 25 de enero. Es importante mencionar que durante su presentación, Zabaleta cantó como soprano junto a la Orquesta Filarmónica de Sonora dirigida por Héctor Acosta.

Gran concierto a beneficio de la fundación Comparte Vida en la magnífica sala Nezahualcóyotl. Fernando de la Mora y Susana Zabaleta, con la orquesta juvenil universitaria, nos ofrecieron un viaje a través de la canción mexicana.

Mi favorita : "Te quiero dijiste" de Maria Grever. pic.twitter.com/1yqzbXsFZJ — Jean-Pierre Asvazadourian (@AsvazadourianJP) January 20, 2023

El festival organizado en Sonora por el Departamento de Bellas Artes, División de Humanidades y Bellas Artes concluirá el 28 de enero, su programa completo se puede consultar en este link y algunas actividades que se realizarán son:

-Danza tradicional del venado y pascola en el Mercado de arte de los pueblos originarios, hacia las 14:00 horas.

-La presentación del Coro Infantil de Hermosillo, dirigido por Yair Corral en la Plaza de Armas, hacia las 18:00 horas.

-Entrega de la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2023 a la soprano Lourdes Ambriz, hacia las 20:00 horas en el Palacio Municipal.