“A mí ni me metan en esos temas”: Osorio Chong negó vínculos con Genaro García Luna

Osorio Chong comentó que solo vio a García Luna en tres ocasiones (Foto: Especial)

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, comentó que no ha tenido ningún tipo de relación con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien actualmente enfrenta su juicio en el que se le acusa e haber recibido presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa.

Cuál es el as bajo la manga de Genaro García Luna y su relación con Canadá, Colombia, Japón y Paraguay Acusado de trabajar para el Cártel de Sinaloa, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón tiene un as bajo la manga con el que buscará demostrar su inocencia en Estados Unidos VER NOTA

“A mí ni me metan en esos temas de García Luna”, expresó Osorio Chong durante el jueves 26 de enero, además detalló que no sostuvo ningún tipo de relación de amistad con el ex secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón.

A pesar de sus declaraciones, Osorio Chong no descartó que su nombre pueda salir en el juicio que se desarrolla en Brooklyn, EEUU. De igual manera comentó que solamente se reunió con García Luna en tres ocasiones.

Osorio Chong no descartó que su nombre aparezca en el juicio contra García Luna (Foto: Twitter/@osoriochong)

Osorio Chong dijo lo anterior luego de que finalizó una reunión con empresarios en Jalisco, recalcó que no tiene nada que ver con el hombre que actualmente enfrenta su juicio en Nueva York.

Loret de Mola cuestionó el cambio de actitud de AMLO ante el juicio de García Luna: “¿A qué le teme?” El periodista destacó que el presidente de México matizó los alegatos del primer día de juicio en contra de el “super policía” de Felipe Calderón VER NOTA

“Dejo claro y dicho aquí en Jalisco; a García Luna lo vi cuando me entregó la Secretaría y no lo volví a ver nunca, antes de eso lo vi un día ya en transición y antes de eso lo vi un día y de lejos cuando había problemas en mi estado y yo siendo gobernador”, comentó Chong.

El coordinador del PRI en el Senado recordó que el presidente de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha querido relacionarlo con asuntos ilegales sin embargo, aseguró que ha tenido éxito en varios procesos los cuales varios de ellos no han tenido presencia en los medios de comunicación.

Osorio Chong comentó que AMLO lo ha querido relacionar con actos ilegales (Foto: Cuartoscuro)

“Tengo nueve ejercicios de la función pública que emprendieron contra mí y entonces el que no hayan sido tan públicos, no quiere decir que no hayan pasado o que no me ha mencionado (...) pero no han prosperado y en donde los he tenido que enfrentar legalmente, lo he hecho y ahí están los resultados de nueve ejercicios de esta Fiscalía”, según recogieron sus declaraciones medios locales.

Quiénes son los testigos que han aparecido en el caso contra García Luna

En el juicio que se desarrolla en Brooklyn, EEUU se han presentado diversos testigos, el primero de ellos fue Sergio Villarreal, alias El Grande y durante sus testimonios reveló algunas cosas como que García Luna recibió como regalo una motocicleta Harley Davidson.

Juicio de García Luna reveló el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva El secuestro del ex funcionario, armas internacionales del Cártel de Sinaloa, la boda de “La Barbie” y la aparición de “El Futbolista” marcaron la continuación del juicio en Brooklyn, EEUU VER NOTA

El Grande comentó que llegó a la organización criminal de los Beltrán Leyva en el año 2001 y dijo que para ese año García Luna ya estaba recibiendo pagos por parte el narco, los cuales se realizaron hasta la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

Sergio Villarreal fue el primer testigo en el juicio en contra de Genaro García Luna (Foto: Archivo)

Ante el obsequio el ex secretario de Seguridad comentó que “estaba muy bonita”. Cabe destacar que en las declaraciones patrimoniales de García Luna del año 2002 figuraba una motocicleta Harley Davidson con un valor de 194 mil 558 pesos, al año siguiente se presentó dicho vehículo con un valor menor, de 190 mil pesos.

Otra de las revelaciones de El Grande es que tanto García Luna como su colaborador Luis Cárdenas Palomino avisaron a Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie de un operativo que sucedería en Acapulco. “Y pues con ese aviso no fue nadie a la boda. Ni la Barbie”, declaró Sergio Villarreal. Las declaraciones de El Grande provocaron risas entre los presentes en el juicio.

Otro de los testigos fue Tirso Martínez Sánchez, alias El Futbolista, quien no fue tan convincente para el juez encargado del caso, Brian M. Cogan, pues luego de su participación se reveló un documento el pasado 24 de enero en el que Cogan desestimó parte del testimonio de El Futbolista. Sin embargo, para el siguiente día se presentó un ex policía de Chicago que le brindó mayor peso a las declaraciones de Tirso Martínez.