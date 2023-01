La misteriosa Harley Davidson que “El Barbas” le regaló a García Luna, según “El Grande”

Además de pagos mensuales en efectivo García Luna habría recibido un regalo "especial" (Fotoarte: Steve Allen)

El primer testigo en contra de el ex secretario de Seguridad fue Sergio Villarreal, alias El Grande y durante su testimonio señaló que Genaro García Luna sí recibió sobornos por parte del Cártel de Sinaloa y en una ocasión hasta aceptó un vehículo edición especial por parte de Arturo Beltrán Leyva.

Durante el lunes 23 de enero El Grande habló en Brooklyn, EEUU y aseguró que Arturo Beltrán Leyva era el encargado de realizar los sobornos. Por su parte, la defensa de García Luna indicó que junto con el ex mandatario mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, el acusado emprendió una lucha en contra de los cárteles.

Durante sus declaraciones, Sergio Villarreal también dijo que “hay dos tipos de personas, uno es cuando se le paga a un oficial para que vea hacia otro lado y deje pasar algo y otro es cuando se participa de manera activa en la organización”. García Luna era de los segundos, según los testimonios que fueron registrados y compartidos por el periodista Keegan Hamilton.

El regalo que Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas” le entregó a García Luna

Sergio Villarreal fue extraditado a EEUU luego de su captura en México por la Marina (Foto: Archivo)

El Grande llegó a la organización de los Beltrán Leyva en el año 2001 y declaró que para ese año García Luna ya estaba recibiendo pagos, los cuales duraron hasta la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

Sergio Villarreal indicó que él y otros elementos del Cártel de Sinaloa obtuvieron credenciales falsas de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo de García Luna. Otros de los artefactos a los que tuvieron acceso fueron camionetas blindadas y uniformes falsos.

Además de los sobornos en efectivo, El Grande dijo que en una ocasión Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas le envió un vehículo edición especial a García Luna. Se trató de una motocicleta Harley Davidson. También detalló que dicho regalo fue inusual ya que en la mayoría de ocasiones los sobornos consistían en pagos en efectivo de manera mensual.

García Luna le agradeció el regalo de la motocicleta, pues “estaba muy bonita”, según las declaraciones de Sergio Villarreal registradas por el periodista Arturo Ángel.

Sergio Enrique Villarreal Barragán detalló que en una ocasión se logró interceptar un paquete de cocaína y apareció García Luna en una casa de seguridad (FOTO: SAÚL LÓPEZCUARTOSCURO.COM)

El Grande además contó que en una ocasión se interceptó un cargamento de cocaína de dos toneladas y que pertenecía al Cártel del Golfo; dicho material fue llevado a una casa de seguridad en la que apareció García Luna junto con Luis Cárdenas Palomino.

García Luna habría hecho un pacto para quedarse con la mitad del valor de cualquier paquete de cocaína robado a grupos rivales, según lo declarado por El Grande.

Cabe resaltar que en las declaraciones patrimoniales de García Luna del año 2002 estaba una motocicleta marca Harley Davidson con un valor de 194 mil 558 pesos. Al año siguiente en sus declaraciones presentó el mismo vehículo pero con un valor menor, 190 mil pesos.

Genaro García Luna declaró una motocicleta Harley Davidson en 2002 sin embargo, para el año siguiente bajó su valor (Foto: Infobae)

Para el año 2004 hubo cambios en sus declaraciones patrimoniales pues la moto ya no figuraba y aseguró que no tenía vehículos, por lo que no se sabe qué sucedió con la motocicleta. En el 2005 adquirió una camioneta Land Rover Discovery con un valor de 617 mil 136 pesos.

Cabe destacar que la riqueza de García Luna a partir del año 2012 no podrá ser un tema en el juicio que se desarrolla en EEUU, pues el pasado 19 de enero el juez encargado del caso, Brian M. Cogan, resolvió que no hay evidencia de que el estilo de vida del acusado esté vinculada al crimen organizado.

“La Corte no permitirá que el jurado especule que el estilo de vida del acusado después de su cargo público haya sido financiado con dinero del cártel, ya que no hay evidencia que lo compruebe”, se pudo leer en un documento oficial.

