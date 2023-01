Cuando Inés Gómez Mont le regaló a Galilea Montijo una bolsa de 450 mil pesos

Galilea Montijo dijo en su momento que no sabía el paradero de su "comadre" (Instagram/@inesgomezmont)

Inés Gómez Mont volvió a captar la atención porque un juez ordenó prisión preventiva en su contra, en medio de todas las acusaciones, se recordó la vez en que la presentadora de televisión le regaló una lujosa bolsa a Galilea Montijo.

Este objeto sería considerado de gran exclusividad, pues se trata de una edición limitada y solo lo tienen algunas celebridades como Naomi Campbell, Kim Kardashian, Victoria Beckham o Lady Gaga.

Así fue como la presentadora compartió el lujoso regalo, Galilea aclaró que se habría tratado de una broma (Instagram/inesgomezmont)

“@galileamontijo: MANA, me encantó verte con el detalle que te di de Navidad jaja LOVE U” escribió la presentadora el 16 de enero de 2014.

Aparentemente, esta lujosa bolsa habría tenido un costo de 450,019 dólares, de acuerdo con diversos sitios de venta de bolsas de lujo de segunda mano.

Se trata de un bolso Birkin 35 en color negro de estilo cocodrilo, de la marca francesa Hèrmes. De acuerdo con un artículo de la revista Forbes publicado en 2013, el lujoso accesorio habría costado alrededor de USD 11 mil de ese año.

Actualmente, la conductora de Ventaneando enfrenta una orden de aprehensión ante la negativa de presentarse ante las autoridades, pues desde 2021 enfrenta acusaciones por supuesto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

Víctor Álvarez Puga también enfrenta acusaciones por supuesto fraude y malversación de dinero (Instagram/@inesgomezmont)

En su momento, Galilea Montijo que el regalo de la bolsa no había sido más que una broma, sin embargo ambas posaron con el lujoso obsequio en la publicación de Instagram.

“Mira, yo ya no voy a hablar de eso. Lo único que te puedo decir es que en su momento lo hicimos en el programa Hoy, fue una broma que nosotros hicimos, ¿qué más les puedo decir?”, expresó ante las cámaras de Edén Dorantes. Esto surgió ante la pregunta directa de un reportero, quien cuestionó “Galilea, ¿qué opinas de lo que dijeron sobre unas bolsas carísimas que te había dado Inés Gómez Mont? De cuatro millones”.

Entre comentarios, algunos de sus seguidores escribieron los siguientes mensajes: “Yo también quiero ser tu mana, para que me des detallitos así”, “Y hasta gastó más de 300 mil pesos en el regalito”, “El modesto regalo de las comadres, ¿verdad?”.

En su momento, Galilea también dejó en claro que no tenía idea del paradero de Gómez Mont, con quien compartió un espacio frente al programa Hoy, de Televisa. “Me quedó como experiencia la última vez que hablé (de ella). No voy a volver a decir nada del tema”, concluyó. En una emisión del programa Hoy, ambas hicieron bromas respecto a cuál de las dos sería más probable que acabara en prisión.

Sin embargo, es cierto que son varias las marcas que forman parte de los conjuntos de Inés Gómez Mont, algunas de ellas son Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Hermès y Dior. Además, solía compartir decenas de lujos en su cuenta de Instagram, pues publicaba viajes, reuniones, visitas, paseos, atuendos y todo tipo de gastos en compañía de sus hijos de su esposo, Víctor Álvarez Puga.

Ya que la conductora de televisión lleva desde 2021 sin que se revelen datos de su paradero, la ex cuñada de Inés Gómez Mont reclamó que sus sobrinos no tuvieran aún una ficha de búsqueda. Así lo expresó Tania Díaz Bravo en su cuenta de Twitter.

Actualmente se desconoce el paradero de la presentadora, su esposo y sus hijos (Instagram/@inesgomezmont)

“¿Por qué las autoridades no han publicado la Alerta AMBER de mis cuatro sobrinos?”, escribió en referencia a los trillizos Javier, Diego, Bruno y la niña Inés, hijos de Javier Díaz, ex pareja de la ex presentadora de Ventaneando.

“Cuatro niños inocentes que están viviendo en temor, impotencia, escondidos, sin acceso a internet o aestudiar, sin acceso a derechos, prohibiéndoles ver a su familia paternal, sin poder jugar libremente (...) ¿Ella quiere pasar por encima de la ley por siempre? No entiende que los está lastimando cada día? Seguro les dice que andan en una aventura por el mundo y les miente diario”, escribió.