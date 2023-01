Ex cuñada de Inés Gómez Mont reclamó que sus sobrinos no tengan una ficha de búsqueda

(Instagram/@inesgomezmont)

Una de las grandes incógnitas en el caso de Inés Gómez Mont es que se desconoce el paradero de sus hijos, en ese sentido, la tía de tres de los menores de edad, Tania Diaz Bravo, envió un mensaje a la presentadora en el que le pidió aperturar el contacto de los infantes con el resto de sus familiares paternos.

A través de su cuenta de Twitter se pudo leer lo siguiente:

“¿Quieres que tus hijos vivan con paz, dignos, estables y felices? Déjanos ver a mis sobrinos, por el amor de Dios”

(Twitter/@TANIADIAZBRAVO)

Además, la tía de los trillizos y de la niña que son hijos de Javier Díaz se dijo sorprendida porque no se ha levantado una ficha de búsqueda para personas desaparecidas con el objetivo localizar a Javier, Diego, Bruno e Inés. “¿Por qué las autoridades no han publicado la Alerta AMBER de mis cuatro sobrinos?”

En su mensaje, Tania Bravo también criticó las posibles condiciones en las que se encuentran los hijos de Gómez Mont, pues cabe la posibilidad de que estén totalmente incomunicados para evitar que la presentadora sea localizada.

“Cuatro niños inocentes que están viviendo en temor, impotencia, escondidos, sin acceso a internet o aestudiar, sin acceso a derechos, prohibiéndoles ver a su familia paternal, sin poder jugar libremente (...) ¿Ella quiere pasar por encima de la ley por siempre? No entiende que los está lastimando cada día? Seguro les dice que andan en una aventura por el mundo y les miente diario”, escribió.

Feliz cumpleaños a los tres mosqueteros Javi, Diego y Bruno!

Los extraño mucho! Ya los queremos ver ! Ya fueron demasiados años! #inesgomezmont

Entrega a los niños para que vivan felices y NO escondidos! No los traumes más de lo que ya están… pic.twitter.com/OdZXN4xAWG — Tania Diaz Bravo (@TANIADIAZBRAVO) January 18, 2023

Recientemente, Tita Bravo, ex suegra de la conductora de televisión señaló que posiblemente la pareja no había sido detenida porque existírían “Otro tipo de intereses y no se puede hacer nada”, de igual forma, se quejó de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) por no haberlos detenido y entregado a las autoridades para que sean procesados judicialmente.

Por su parte, en diciembre de 2022, Inés Moreno aseguró que todas las personas cercanas al entorno de Inés Gómez Mont sabrían su ubicación, pues mantendrían contacto constante con la presentadora a través de mensajes de texto.

“Ellas sí saben perfectamente dónde está, de hecho, hay una amiga que luego les diré quién es, que le contesta el WhatsApp y le dice: ‘Todo bien, aquí esperando a que se arreglen las cosas’. Sus amigas amigas por supuesto que saben dónde está”.

(Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Inés Moreno aseguró que inclusive las autoridades sabrían la ubicación actual de la ex colaboradora de Ventaneando; sin embargo, por el momento estarían en un “proceso para arreglar su situación”, comentó.

Esto no habría ocurrido de manera favorable para la presentadora, pues en 16 de enero se dio a conocer que le negaron el amparo con el que buscaba evadir la acción penal en su contra.

La jueza Patricia Marcela Diez Cerda, del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, rechazó el trámite pues consideró que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda actúo conforme a la ley y en congruencia.

Cabe recordar que a finales de 2022, Gómez Mont ya había librado una de las dos órdenes de aprehensión en su contra.

Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión en su contra (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Fue en septiembre de 2021 cuando se giró una orden de aprehensión en contra de la presentadora y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga después de que fueron acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012 - 2018), Inés y Víctor Manuel habrían utilizado empresas para lavar dinero, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaran contratos sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La acusación por parte de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) fue presentada en la carpeta FED/SEIDO/UEIORIFAM-MEX /0000758/2019. En ella, se señaló a la pareja por realizar operaciones con grupos delictivos a través de empresas facturadoras.

