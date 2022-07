“¿A quién es más probable que arresten?”: la broma de Inés Gómez Mont que recordó Galilea Montijo

Las presentadoras estaban haciendo un reto hasta que surgió la pregunta ¿Quién es más probable que la arresten?.

Mientras el paradero de Inés Gómez Mont aún es incierto, su colega y amiga Galilea Montijo subió un recuerdo con ella mientras realizaban Confesiones de comadres. El breve video llamó la atención porque en el fragmento se mencionó la pregunta “¿Quién es más probable que la arresten?”.

Cabe recordar que actualmente la ex presentadora Gómez Mont enfrenta una orden de aprehensión por presunto fraude, por lo que este reto de preguntas hecho con anterioridad resulta irónico ante la situación legal que vive.

Las amigas bromeaban sobre la situación antes de que Inés enfrentara la verdadera orden de aprehensión (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

En la grabación se ve que la ex conductora de televisión señala a Galilea, pues el reto consistía en responder preguntas aleatorias para saber qué tanto se conocían como amigas. “¿Quién es más sensible?” y “¿Quién se enamora más rápido?” fueron otras de las cuestiones que se escucharon.

De inmediato los admiradores de Galilea reaccionaron con “Me divierte” a la publicación en Facebook por la ironía de la situación, ya que la presentadora de Hoy seleccionó un fragmento muy específico que ahora está apegado a la realidad.

Así fueron algunas de las reacciones por la peculiar publicación de Galilea (Foto: Facebook/Galilea Montijo)

Algunos de los comentarios fueron: “¡Que pantalones tienes Gali! al atreverte a subir un video con la más buscada de México”, “que te confiese donde se esconde la coma…”, “llevadita la Gali, lo bueno que es su comadre”, “jajaj jaja profuguilla” y “que quien era la más probable para ser arrestada no es Gali, es Inés”. En la caja de comentarios también se generaron algunos “memes” con GIFs.

En su descripción, Montijo únicamente escribió “Confesiones de comadres” junto a un emoji de sorpresa, la publicación reunió más de 5 mil reacciones, entre las cuales destacaron los “Me gusta” y los “Me divierte”.

Este video ya había sido recordado por varios usuarios cuando a finales de 2021 se dio a conocer que Gómez Mont estaba prófuga, pero Galilea había mantenido silencio sin bromear con la situación de su amiga.

Así fue el momento en que Inés Gómez Mont señaló a Galilea para responder a la pregunta sobre un hipotético arresto (Foto: Facebook/GalileaMontijo)

Por qué Inés Gómez Mont enfrenta una orden de aprehensión

El pasado 6 de julio trascendió que un juez federal ordenó la detención de la ex conductora por su aparente responsabilidad de un acto de defraudación fiscal al omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta hace aproximadamente siete años. La cifra ascendería a más de 6 millones de pesos mexicanos.

De acuerdo con los reportes, esta es la segunda orden de aprehensión en contra de la conductora y se sumó a la ficha roja que emitió la Interpol a mediados de 2021.

Inés Gómez Mont al lado de su esposo (Foto: Inés Gómez Mont)

Fue en septiembre de 2021 cuando la ex conductora de TV Azteca y su esposo fueron señalados por presunto lavado de dinero por la suma de 3 millones de pesos mexicanos. Desde ese entonces se desconoce el paradero del matrimonio y, de acuerdo con las declaraciones de Tita Bravo -ex suegra de Inés Gómez Mont-, en los últimos meses estuvieron escondidos en el sur de México; sin embargo, dicha información no ha sido confirmada.

Debido a que la conductora no se presentó ante las autoridades correspondientes y a que se desconoce su paradero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó apoyo a la Interpol para emitir una ficha roja en contra de la pareja. Esto permitió que fueran buscados en más de 190 países; no obstante, no han sido localizados.

En medio de las especulaciones en torno a su ubicación y presunta responsabilidad en los delitos antes mencionados, en enero de 2022 la FGR confirmó que existían una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont, otra en contra de Víctor Manuel Álvarez Puga y otras cinco en contra de personas acusadas de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

