CFE dio contrato por “perifoneo” a una empresa que promueve cantantes de narcocorridos

Manuel Bartlett es el titular de la CFE. El contrato fue atribuido cuando el funcionario ya había asumido el cargo. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Para efectuar labores de perifoneo en distintas zonas de Puebla, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), encabezada desde 2018 por Manuel Bartlett, contrató a una empresa dedicada a representar a diversos artistas de regional mexicano, incluidos algunos que interpretan narcocorridos alusivos al Cártel de Sinaloa.

Una investigación realizada por el periodista Jorge García Orozco, publicada en Emeequis, reveló que el contrato fue adjudicado mediante un proceso de concurso abierto simplificado, aparentemente iniciado en junio de 2019.

Ranch Music Sinaloa es el nombre de la empresa que aparece en el documento oficial, cuya ficha puede ser consultada en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la CFE, bajo el número de procedimiento CFE-0306-CSSAN-0008-2019.

El monto adjudicado para los servicios de perifoneo fue de 242 mil 110 pesos. El contrato fue formalizado el 19 de agosto de 2019, en el que se especificó que las actividades se realizarían en los municipios de Tehuacán e Izúcar de Matamoros.

El monto total del contrato fue de más de 240 mil pesos. (Sistema Electrónico de Contrataciones)

Según los requerimientos de la CFE para este servicio, el perifoneo se realizaría para la División Centro Oriente con la finalidad de “notificar a nuestros clientes sobre la necesidad de que liquiden sus avisos - recibos antes de la fecha de vencimiento” y, así, “evitar la suspensión de su suministro de energía eléctrica, informando los lugares donde puede efectuar su pago”.

El servicio, además, habría sido efectuado tanto en áreas urbanas como rurales, el cual contempló la mención de los medios de cobranza y avisos personalizados para los casos de “servicios con más de un adeudo”.

Dos de los principales requisitos especificados por la CFE exigían que el proveedor (la empresa) contara con un mínimo de tres vehículos por zona, además de “tener amplia experiencia en la actividad de perifoneo”.

En una imagen del contrato de servicios compartida por el citado medio se establece que la oferta de la empresa fue presentada a la CFE el 13 de junio de 2019, la cual fue aceptada tras una “evaluación técnica y económica”. Sumado a ello, se contrató a la misma empresa para “otros servicios”, prestados en Atlixco y en Matamoros, por una suma de 88 mil pesos.

La CFE paga por perifoneo a empresa que se dedica a promocionar artistas que cantan narco-corridos enalteciendo al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán. Llamada Ranch Music- Sinaloa.



En este hilo 🧵 les explico mi nota de hoy en @emeequis pic.twitter.com/lx3yR56dJe — Jorge Garcia Orozco (@jorgegogdl) January 25, 2023

Respecto a Ranch Music Sinaloa, el periodista García Orozco mencionó que está constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. de R.L. de C.V.) y se ha encargado de representar a artistas como Margarita, la Diosa de la Cumbia y a la Banda el Recodo.

En sus redes sociales, Ranch Music Sinaloa aparece bajo la denominación de sello discográfico y comparte información de contacto sobre las agrupaciones y cantantes bajo su cobijo.

Entre las bandas anunciadas está Los de Sonora, un grupo que tiene en su repertorio canciones como “La gente del Chapo”, en la que se menciona explícitamente el nombre de Joaquín Guzmán Loera.

“Es bajito de estatura, el señor de las montañas se escapó de Puente Grande y un tiempo vendió naranjas. Por ser hombre poderoso tiene muchos enemigos, pero si hacemos las cuentas, por cien son mil los amigos [...] Ni se asombren si por él damos la vida, eso es lo que hacen los hombres pa’ proteger su familia”.

Otro de los sencillos interpretados por esta agrupación lleva por título “Mi 45″, la cual incluye múltiples referencias bélicas y narra lo que sería parte de la experiencia de ser un sicario del crimen organizado.

“Con alto blindaje todos por igual, trozando cabezas a cualquier rival. Pónganse listos para rafaguear [...] mi gente y mi equipo listos pa’ matar”, puede escucharse en el coro de la canción. “Mis botas bien puestas son de militar y andar a la moda no hay necesidad [...] Me mandan boludos (helicópteros de las fuerzas de seguridad) han de aterrizar, los lanzagranadas no han de fallar, pendiente de todos aquí voy a estar y en un segundo podemos volar”, se oye entonar al cantante en otra estrofa.

La información publicada por el citado medio refiere que el contrato entre la CFE y la compañía terminó en diciembre de 2019. Hasta el momento se desconoce si ha habido alguna otra atribución de la Comisión a esta empresa.