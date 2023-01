La única condición de Julio César Chávez a su hija Nicole para salir en “La Casa de los famosos 3″

Julio César Chávez le pidió a su hija no besarse con alguien de La casa de los Famosos (Instagram/ @nicolechavez98)

Una nueva temporada del reality La Casa de los Famosos ya comenzó, y dentro del elenco que conforma la tercera entrega del programa está Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez. También conocida como Nicky, es una de las y los 19 famosos que está concursando en esta edición.

Sin embargo, antes de formar parte del elenco de la producción de Telemundo, el gran campeón mexicano le puso una condición a Nicole para así acceder a que su única hija saliera en televisión y fuera parte del programa que capta las intimidades de los famosos que entran a la dichosa casa.

Durante la presentación de Nicky Chávez para La Casa de los Famosos 3, la actriz estuvo acompañada de sus padres, Julio César y Miriam Escobar, por lo que la segunda esposa del señor Nocaut se encargó de revelar cuál fue la única regla que le puso a Nicole para que participara en el reality.

Debido a que el programa graba todo lo que hacen sus participantes las 24 hrs del día, y suelen compartir los pormenores escandalosos, a Julio César Chávez no le agrada ese tipo de imágenes, en especial cuando los famosos tienen escenas de romance o muy íntimas.

Por lo que le pidió a su hija no besarse con nadie de los participantes del reality show, aunque Nicky Chávez tiene novio, el ex púgil le solicitó que no protagonizara un escándalo al besarse con alguien adentro de la La Casa de los Famosos. Fue Miriam Escobar quien reveló la petición de Chávez González.

Cuando la familia de Nicole estaba en la presentación del programa, la segunda pareja del gran campeón mexicano confirmó que es un “papá celoso”, por lo que le prohibió besos a su hija para concursar.

La hija de Julio César Chávez participará en "La casa de los famosos 3" (Instagram/ @nicolechavez98)

“Sí es, lo primero que le dijo es ‘no quiero ver ni un beso’, esa es la condición”, narró la esposa de JC Chávez.

Y es que, antes de que la mamá de Nicole revelara aquel detalle, la también modelo explicó que habló con su papá y le prometió “portarse bien” dentro del programa todo el tiempo que esté dentro del reality, además dejó entrever que sabe defenderse gracias a la enseñanza del César del boxeo.

“Ya le prometí que me voy a portar muy bien, que no tiene nada de qué preocuparse, traigo muy buena escuela de defenderme y de sabiduría, entonces Dios quiera que me vaya muy bien, estoy muy feliz, muy emocionada por esta oportunidad”, sentenció la hija de Julio César.

Julio César Chávez confesó que sí es un papá celoso con su única hija, Nicole (Foto: Instagram @NicoleChavez98)

Pero, Julio César Chávez también aprovechó el espacio en Telemundo para mandar una advertencia a todos los participantes que estarán conviviendo con Nicole Chávez, le pidió a los conductores del programa un espacio para lanzar una advertencia, pues si alguien se “portaba mal” con su hija, los esperaría afuera del set.

“Oye, mi querido Héctor, nomás’ un recado para los de adentro: para quien se porte mal, los voy esperar acá afuera”

Ante tal confesión, le preguntaron a la hija del gran campeón mexicano si el señor Nocaut era celoso, por lo que así se dio la conversación “¿eres papá celoso? hay muchos galanes allá y tu hija está re’bonita. ¿Tu papá es celoso?”, “poquito”, respondió Chávez González.

Nicole es la hija menor de la dinastía Chávez, a diferencia de sus hermanos —Julio y Omar—, ella optó por el camino de la actuación y no siguió en el deporte.

