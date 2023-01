Pese a ser reconocido como “corcholata”, Monreal seguirá en contra del proceso de encuestas en Morena

En días pasados, Morena pidió que sus integrantes aceptaran a Monreal como una de las corcholatas (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Tras un año de no ser considerado entre las precandidaturas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el senador Ricardo Monreal celebró el haber sido incluido dentro de la lista de “corcholatas” para disputarse la candidatura a la presidencia.

Pues el pasado 16 de enero, la dirigencia del partido guinda, a través de una carta firmada por Mario Delgado, solicitó a los mandatarios estatales “piso parejo” en el trato a las llamadas corcholatas rumbo al 2024 incluyendo a Monreal Ávila.

El anunció fue bien recibido por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien a través de un video en sus redes sociales aseguró que se trataba de un “gesto correcto” por parte de la dirigencia, ya que a pesar de que en un inicio no fue considerado como parte de los aspirantes, mantuvo su decisión e incluso hubo “coqueteos” con el bloque opositor.

Sin embargo, destacó que el ser considerado en el partido no afectará su autonomía y posicionamiento con respecto al metodo interno con el que se hará la elección para el candidato: el polémico método de encuestas.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el senador morenista expresó no estar optimista en exceso, pues a pesar de ser un paso importante, aún quedaba el tema de la elección de candidatos.

“Aunuque reconozco y saludo este gesto de la carta, no voy a caer en un exceso de confianza, ni menos en un desbordamiento de optimismo. Es un buen comienzo, espero que conduzca también a un buen final”

Declaró al ser cuestionado sobre el tema de las encuestas que el ser reconocido como una de las “corcholatas”, junto con Claudia Shienbuam, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, el seguiría con su autonomía y su posicionamiento en contra del proceso interno de su partido.

Y dijo que esto no afectará sus ideales ni su trabajo dentro de la Cámara de Senadores convirtiendose en “el más fiel y obediente de las líneas del partido”.

“Yo desde ahora lo digo: he dicho que yo no creo en esa encuesta que hace el partido. O sea, el hecho de que me incluyan no quiere decir que renuncie a lo que yo piense o que yo pierda mi autonomía en mi quehacer legislativo, o que a partir de ahora soy el más fiel y obediente de las líneas del partido”, aseveró

Además confió en que se lograse en algún momento establecer una mecanismo distinto o mejorado al de las encuestas y dijo querer dejar en claro a la militancia del partido guinda que es mejor luchar dentro de Morena con los propios instrumentos del partido en el que participó para su creación.

En cuanto a la polémica de Ricardo Mejia y Armadno Guadiana, dijo que se trata de una situación distinta, ya que a pesar de comprender y respetar el descontento de Mejía Berdeja, señaló no estar de acuerdo.

Aseguró que la situación era distinta, ya que el exsubsecretario de Seguridad sí habría tenido el beneplácito del preisdente, en cambio “solo he tenido desaire, descalificación y no estoy pensando en hacer eso”, pues indicó que se atendrá a los resultados del proceso.

Por otro lado, cabe señalar que Monreal Ávila aseguró que este cambio de parecer no vino de la dirigencia del partido, sino del mismo primer mandatario al ser el líder real del partido.

“No es una decisión de la dirección totalmente, puede ser compartida, pero al no ser ingenuo, reconozco que el presidente López Obrador, como principal activo y líder real del movimiento, opinó y decidió que yo me incluyera y que se me generara las condiciones para participar”, afirmó.

