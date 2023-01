Adán Augusto López lamentó ataques a futbolistas por “saludo en redes”

Adán Augusto lamentó que futbolistas que le mostraron su apoyo hayan sido víctimas de críticas (Presidencia)

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, lamentó que futbolistas como Giovani Dos Santos, Miguel Layún y Braulio Luna hayan sido víctimas de ataques en redes sociales, luego de que publicaron videomensajes apoyando al funcionario de cara a la contienda electoral 2024.

“Lamento los injustos ataques que han recibido jugadores por haberme hecho un saludos en redes, que de seguro fue de personas que quieren ayudarme y, como ya lo mencioné, no es el momento”, escribió el ex gobernador de Tabasco.

“El momento ahora es de México y de concentrarnos en seguir trabajando por lo que nos une. Sé que todos trabajamos con ese objetivo, incluso los que nos atacan”, aseveró, mientras les mandó “un abrazo de gol” a Dos Santos, Layún y Luna Guzmán.

Y es que fue hace unos días que en redes sociales como TikTok comenzaron a circular las grabaciones donde se enviaban saludos a Adán Augusto. “Secretario Adán, ¿Cómo está? soy Giovani Dos Santos y estoy muy ‘Augusto’ con su amistad. Le mando un fuerte abrazo”, se escucha en una de ellos.

Se que todos trabajamos con ese objetivo, incluso los que nos atacan. Pero dejemos el odio y los comentarios que no suman. Un abrazo de gol para @OficialGio, @Miguel_layun y @ruco11. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) January 22, 2023

Sin embargo, ante a la ola de críticas hacia los deportistas, así como al encargado de la seguridad interna del país, López Hernández salió a deslindar su responsabilidad. “Aunque agradezco algunas muestras de apoyo que he recibido en estos días en varios estados de la república, considero oportuno dar a conocer el siguiente comunicado”, compartió.

A través del texto, el secretario reconoció que en diversos lugares de México le han hecho llegar muestras de solidaridad; no obstante, pese a que lo agradeció —y reconoció como una muestra de los derechos político-electorales de la ciudadanía— especificó que la ley es clara en cuando a la difusión de propaganda electoral.

“Como actual titular de la Secretaría de Gobernación, me encuentro obligado no sólo a respetar el marco normativo que rige mi actuar, sino también debo velar por su cumplimiento (...) Aprovecho para exhortarles a que no se difundan mensajes o propaganda, que se haga uso de mi nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación”, aseveró.

Futbolistas fueron relacionados a campaña en favor de Adán Augusto López, con miras a las elecciones federales de 2024 (Especial/Tiktok/@almomento4t)

El aspirante a la presidencia de México señaló que actualmente no son tiempos señalados por la ley para la promoción electoral, por lo que invitó a que “se observen en todo momento los plazos y términos que la legislación aplicable dispone”.

“Agradezco y valoro la libertad con que las personas ejercen sus derechos político-electorales, pero también es necesario conminar a la ciudadanía en general a que esos derechos se ejerzan en los espacios y tiempos que señalan las normas”

No obstante, en medio de la acusaciones de una presunta campaña para promover la imagen de López Hernández con miras a la elección presidencial del próximo año, Giovani Dos Santos, ex jugador en el FC Barcelona, salió a esclarecer su mensaje.

Adán Augusto López aspira a ser presidente de la República (REUTERS/Henry Romero)

A través de un comunicado en redes sociales, el ex seleccionado nacional señaló que, frente al video en que el manda un saludo que le pidieron para un amigo cercano, a lo largo de toda su carrera ha enviado mensajes que sus seguidores le piden, por lo que solicitó que se deslinde su imagen de cualquier campaña política.

“Aprovecho este medio para deslindar mi imagen y cualquier mal uso que se le esté dando a este video que circula en redes, haciendo hincapié que NO fue realizado como parte de alguna campaña o algún fin de apoyo político en particular”

