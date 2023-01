Monreal aseguró que fue AMLO el que pidió que Morena lo incluyera en la lista de “corcholatas”

El senador indicó que podría subir en las encuestas (Morena)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, se mostró “contento” de ser nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como una “corcholata” de cara a las elecciones de 2024.

Al ser cuestionado sobre el reconocimiento como aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República por parte de su partido, el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) puntualizó que “no es ingenuo” y que sabe que el cambio de postura provino del titular del Ejecutivo Federal.

Detallando su creencia, el legislador apuntó que reconoce “la movida” que hizo el tabasqueño, al cual reconoció como el “líder” del movimiento, para que no lo excluyan y tenga las mismas condiciones -como todos los demás aspirantes al puesto- para participar en el proceso electoral.

“No es una decisión de la dirección (Dirigencia Nacional de Morena) totalmente (que sea incluido), puede ser compartida, pero al no ser ingenuo, reconozco que el presidente López Obrador, como principal activo y líder real del movimiento, opinó y decidió que yo me incluyera y que se me generara las condiciones para participar”

Monreal apuntó que AMLO fue el que lo nombró como corcholata (Cortesía/Presidencia de la República)

Ante tal posicionamiento, Monreal Ávila reconoció que continuará en Morena, pese a los rumores que nacieron meses atrás cuando acusó que había una campaña en su contra, tras fortalecer sus intenciones de contender en el 2024.

Asimismo, recordó que es uno de los miembros fundadores del partido guinda, por lo que ha acompañado a AMLO por más de 20 años en la lucha política, misma que incluyó algunos procesos electorales perdidos y la victoria en el 2018.

“Soy fundador de Morena, he acompañado al presidente López Obrador durante 26 años, la mayor parte de mi vida política ha estado señalada por esta presencia del presidente López Obrador”

Las corcholatas de AMLO buscan ganar ser los elegidos de Morena (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Aunado a lo anterior, el exgobernador de Zacatecas se mostró confiado en que podrá subir en las encuestas rumbo al 2024, debido a que bajó en la preferencia de la Cuarta Transformación debido a que muchos creyeron que estaba “vetado” por el mandatario mexicano.

No obstante, acusó que algunos gobernadores morenistas -sin querer dar nombre- le cerraron la puerta de su entidad y no le dieron piso parejo para que pudiera visitar las entidades para poder expresar su propuesta para diferenciarse.

“Estaba abajo en las encuestas porque la militancia creía que yo estaba vetado por el presidente. Los gobernadores, en lugar de darme piso parejo, me perseguían cuando iba a los estados o me cerraban los salones o no me daban facilidades para poder expresar mi propuesta”

Finalmente, Monreal Ávila expresó que él se puede diferenciar de los demás aspirantes debido a que él no ha utilizado “grandes cantidades de dinero” ni ha utilizado asesores externos, por lo que consideró que tiene otros parámetros frente a la población.

En junio se celebrarán elecciones en el Estado de México y Coahuila para renovar al Ejecutivo local. Lo importante de este proceso es que no se violen ni la Constitución ni la ley. Todas y todos debemos contribuir a que la democracia impere. pic.twitter.com/j2GjQBlgsQ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 18, 2023

Un día antes, el legislador pidió a los gobernadores del Estado de México (Edomex) y Coahuila, Alfredo del Mazo Mazo y Miguel Ángel Riquelme, respectivamente, no disponer de recursos públicos para su partido durante los comicios que se efectuarán el próximo mes de junio.

Por medio de un video que compartió en redes sociales, el militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también advirtió que existe una posibilidad de que el crimen organizado “financie” algunas de las campañas que se llevarán a cabo en los próximos meses.

“La elección de junio es un preámbulo para la elección del 24, por eso no podemos permitir que hay recursos ilegales, ni del sector público ni del sector privado. Y uno de los temas que tenemos que cuidar con mucho celo es el recurso proveniente de las actividades ilícitas que tanto en el Estado de México como en Coahuila pudieran estar tentados, quienes se dedican a actividades ilícitas”, expresó este miércoles 18 de enero.

