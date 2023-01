Monreal comenzará gira en todo el país rumbo al 2024, “una vez que la ley me autorice”

El morenista volvió a enunciar sus aspiraciones para el 2024 (Cuartoscuro)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que encabezará una gira por todo México, una vez que la ley electoral le permita darse a conocer ante la ciudadanía de los diferentes estados.

Pese a ser reconocido como “corcholata”, Monreal seguirá en contra del proceso de encuestas en Morena El senador estuvo cerca de año y medio insistiendo en ser uno de los aspirantes a la candidatura de Morena para las elecciones del 2024 VER NOTA

Durante una conferencia de prensa que encabezó en Mexicali, Baja California, donde acompañó a su compañera de bancada con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Nancy Sánchez, el también exgobernador de Zacatecas mostró su optimismo por volver a formar parte de los aspirantes a la candidatura por la Presidencia de la República, mejor conocidos como “corcholatas”.

Asimismo, indicó que, una vez que le fue retirado el supuesto veto que tenía al interior del partido guinda, él se han dedicado a sostenerse como una alternativa más, por lo que recordó que él cuenta con la experiencia de “venir de abajo”, razón por la que visitará la mayor parte de los rincones del país para que su proyecto llegue a más personas, aunque reconoció que esperará hasta que las autoridades en la materia lo permitan.

Monreal aseguró que fue AMLO el que pidió que Morena lo incluyera en la lista de “corcholatas” El senador indicó que subirá en las encuestas para la Presidencia de la República, ahora que le fue retirado “el veto” al interior de la 4T VER NOTA

“Una vez eliminado el veto y la exclusión empezar el crecimiento sostenido debido a la propuesta, a mí experiencia, a que provengo de abajo, que soy uno de ustedes, que la cultura del esfuerzo ha sido una falsa modestia el más preparado...después voy a hacer un recorrido en el país, una vez que la ley me lo autorice, para poder expresar nuestro proyecto, nuestra plataforma”, expresó este domingo 22 de enero.

Sobre el mismo tenor, Monreal Ávila reiteró sus ideas sobre la falta de piso parejo al interior del partido guinda, por lo que mandó un mensaje a la militancia y les pidió que, si tienen afinidad a su proyecto, no duden en expresar su apoyo, además de respaldar a otros rostros que también buscarán la titularidad del Ejecutivo Federal.

“Reconociendo que no ha habido piso parejo hasta el momento, los militantes de Morena deben de dejar a un lado el temor de apoyarnos, de simpatizar con nuestras propuestas”

Pese a lo anterior, el senador volvió a hacer hincapié en la importancia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya lo haya nombrado como uno más, dentro de la 4T, que busquen sucederlo, por lo que reiteró su agradecimiento por intentar generar condiciones de igualdad.

Las corcholatas de AMLO buscan ganar ser los elegidos de Morena (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Sus declaraciones son similares a las que ofreció el pasado 19 de enero cuando puntualizó que “no es ingenuo” y que sabe que el cambio de postura en Morena provino del titular del Ejecutivo Federal, cuando lo nombró como parte de los aspirantes durante la conferencia mañanera.

Ricardo Monreal desea que AMLO lo reconozca como igual a otras “corcholatas” El senador celebró su permanencia en Morena y su reconocimiento como aspirante a la candidatura a la presidencia VER NOTA

Detallando su creencia, el legislador apuntó que reconoce “la movida” que hizo el tabasqueño, al cual reconoció como el “líder” del movimiento, para que no lo excluyan y tenga las mismas condiciones -como todos los demás aspirantes al puesto- para participar en el proceso electoral.

“No es una decisión de la dirección (Dirigencia Nacional de Morena) totalmente (que sea incluido), puede ser compartida, pero al no ser ingenuo, reconozco que el presidente López Obrador, como principal activo y líder real del movimiento, opinó y decidió que yo me incluyera y que se me generara las condiciones para participar”, expresó.

Ante tal posicionamiento, Monreal Ávila reconoció que continuará en Morena, pese a los rumores que nacieron meses atrás cuando acusó que había una campaña en su contra, tras fortalecer sus intenciones de contender en el 2024.

SEGUIR LEYENDO: