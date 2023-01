Pepillo Origel está en riesgo cardiaco y podrían colocarle un marcapasos

En 2022, el hombre de hoy 75 años fue intervenido para someterse a la extracción de una hernia (Foto: Instagram)

Juan José Origel preocupó a sus seguidores en Instagram, entre ellos varios famosos, pues publicó una fotografía que causó revuelo en su caja de comentarios.

Y es que el comentarista de espectáculos colocó una imagen acompañada de un texto en el que, sin dar más detalles, expresó que se encontraba sometido a una intervención clínica por un padecimiento del corazón.

El presentador de 75 años escribió al pie de la imagen: “Así estoy desde ayer, con este holter que tiene que estar 24 horas, mismas que se cumplen hoy a las cuatro de la tarde!!! Esperemos en Dios que no necesite marcapaso, ya les contaré”.

Tal mensaje fue escrito casi al mediodía de este martes 24 de enero; sin embargo, al momento de la redacción de esta nota, el conductor de Con permiso no ha compartido más información respecto a la condición de salud que presenta, por ello se espera que en las próximas horas dé a conocer los resultados derivados de la colocación del holter —un tipo de dispositivo de electrocardiografía ambulatorio para la monitorización cardíaca durante al menos 24 horas— y defina si le colocarán, o no, un marcapasos.

Las razones por las que el popular conductor habría de necesitar un marcapasos sería debido a problemas con señales eléctricas en el corazón, cardiopatías congénitas, betabloqueantes, ataques cardiacos o trasplantes.

En este contexto, las reacciones de diversos famosos no se hicieron esperar: “Recupérate, te quiero”, le escribió la conductora Andrea Escalona; “Primero Dios todo estará bien, querido Pepillo”, anotó por su parte el conductor Lalo Carrillo.

Juan José podría estar apareciendo por últimas veces ante el público, pues está próximo a retirarse del medio (Foto: Instagram: @juanjoseorigel)

“Que todo salga bien, mi querido Pepillo”, escribió Raquel Garza, “Todo estará bien, Pepillo, verás!”, comentó la periodista Aurora Valle; la productora Carmen Armendáriz, quien tiene una relación cercana al reportero, anotó “Todo estará perfecto, besos”, “Mis mejores deseos y pensamientos de salud y bienestar para ti, querido Pepillo”, le deseó Adriana Riveramelo.

No es la primera vez que el ex conductor de Ventaneando provoca la preocupación de sus seguidores respecto a cuestiones médicas, pues el pasado agosto de 2022 al nacido en León, Guanajuato, lo operaron de manera urgente de una hernia, mismo problema que ha presentado en dos ocasiones anteriores.

“Pues otra vez me operaron de una hernia aquí en León! Gracias a Dios y al doctor Héctor Flores todo salió bien!”, escribió Pepillo Origel en sus redes sociales en aquel entonces, al pie de una imagen donde se le ve desde una camilla de hospital.

A punto del retiro

Ésta podría ser una de las últimas apariciones públicas de Pepillo Origel, pues según ha declarado últimamente, su retiro del medio del espectáculo es inminente.

Tras más de cuatro décadas de trayectoria, Origel planea decirle adiós a los reflectores y dedicarse a llevar una vida en bajo perfil en su tierra natal, pues considera que el medio artístico ya no es como antes y hay “mucha hipocresía”.

“Ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total”, dijo el también empresario a la revista TVNotas y aseguró que, no importando la oferta laboral que le hagan, seguirá firme en su decisión de dejar atrás la vida pública.

Origel debutó en televisión en 1996, bajo la producción de Carmen Armendáriz y junto a Pati Chapoy, Pedro Sola y Martha Figueroa (Foto: TV Azteca)

“El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho. Antes decían que yo era ‘el amigo de las estrellas’, pero si ahora le hablo a 10, es mucho”.

Apenas en noviembre de 2022, Origel reveló que ahora sí se despide de la televisión, las cámaras y los reflectores que lo han acompañado durante su trayectoria. “Hay un momento en la vida en el que tienes que decir ‘Ya, hasta aquí llegué’ ¿Por qué? Porque más vale que te digan así ‘Ay, no te vayas’, a ‘Ya que se vaya éste’, ¿no?”, contó a las cámaras del programa Hoy.

