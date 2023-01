Los zombies invadieron la CDMX: descubre todo sobre el callejón dedicado a “The Last Of Us”

(Captura Twitter)

Una de las series más esperadas para este 2023 era The Last Of Us, una aventura de zombies basada en un videojuego que salió al mercado hace aproximadamente una década. Desde que se anunció su lanzamiento oficial en la plataforma de streaming HBO causó sensación entre los fanáticos por las altas expectativas que existían alrededor de la producción, en especial por la calidad en la animación y la fidelidad con la historia original.

Aurora Aksnes: todo sobre los conciertos que dará la cantante noruega en México La famosa compositora se presentará el próximo 15 de abril en el Pepsi Center de la Ciudad de México, además de que tendrá otras dos fechas en Guadalajara y Monterrey VER NOTA

Desde que se estrenó el primer capítulo el pasado domingo 15 de enero se desató euforia en redes sociales por todas las semejanzas y las sorpresas. Lo mismo ocurrió tras la publicación del segundo episodio, pues cada vez que avanza la historia los fieles amantes del videojuego abren un debate en redes sociales.

En medio de la euforia, en redes sociales se viralizaron fotografías y videos de calles de la Ciudad de México donde se pueden apreciar zombies fusionados con paredes, carros abandonados, letreros de advertencia y hongos cordyceps por todas partes, todo un escenario postapocalíptico. Se trata de una exposición callejera temporal de la serie de HBO que está ubicada en Ámsterdam equina con Laredo en la colonia Condesa, delegación Cuauhtémoc.

Metrobús CDMX: el estado de servicio en la última hora Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros VER NOTA

Entrar a The Last Of Us en CDMX no tiene costo, pues se encuentra al aire libre y cualquier persona que pase por ese extraño lugar puede tomarse selfies y vivir la experiencia. Entre las publicaciones que circulan en internet al respecto resaltan las recreaciones de los zombies que aparecen en la serie, pues de acuerdo con varios usuarios, son bastante realistas.

La Condesa guarda un pedacito de la serie "The Last of Us". pic.twitter.com/3Fwrx7ZbPE — Lo + viral (@VideosVirales69) January 24, 2023

Cabe mencionar que la exposición solo estará disponible hasta el próximo domingo 05 de febrero.

¿De qué trata “The Last Of Us”?

Es importante aclarar que la serie no solamente está destinada para los fanáticos del videojuego, pues cualquier persona puede verla sin saber sus bases. Y es que el proyecto audiovisual comienza igual que la animación, por lo que cada capítulo va conforme a la historia original. The Last Of Us cuenta la vida postapocalíptica Joel, un hombre que perdió a su hija cuando comenzó el desastre mundial por el hongo cordyceps.

Precio de las gasolinas en Ciudad de México este 21 de enero VER NOTA

Después de varias décadas refugiado huyendo de los zombies, Joel se encuentra con una huérfana de nombre Ellie que tendría la cura para salvar la humanidad. Su relación comienza con el pie izquierdo, pero conforme pasan tiempo juntos aprenden uno del otro hasta que logran fortalecer su relación mientras luchan por no ser contagiados.

(HBO)

De acuerdo con el videojuego, la historia tiene giros inesperados, por lo que cada capítulo es toda una sorpresa para los fans y nuevos amantes de la historia. Los capítulos salen con cada domingo en punto de las 20:00 horas (Centro de México)

“The Last Of Us” está rompiendo records

De acuerdo con el sitio web de Variety, el segundo episodio de la serie que se publicó el domingo 22 de enero fue visto por aproximadamente 5.7 millones de personas a través del canal de televisión de HBO y su plataforma de streaming HBO+. Con base en los datos recopilados por Nielsen, dicha cifra significaría un aumento del 22% en comparación con el primer capítulo.

Cabe mencionar que la cifra fue considera a nivel mundial. Según la compañía: “El mayor crecimiento de audiencia en la segunda semana para una serie dramática original de HBO en la historia de la cadena”.

SEGUIR LEYENDO: