Así fue el romance de Polo Polo y Macaria, actriz de Vecinos

Ambos famosos sostuvieron un romance a finales de la década de los 70, cuando la carrera de Polo Polo apenas iba a despuntar (Foto: Instagram)

Este lunes 23 de enero se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Polo Polo, quien a sus 78 años perdió la vida tras varios años de sufrir “demencia vascular”, según lo comunicó su hijo Paul García.

Y es que desde 2016 el comediante se encontraba alejado de los reflectores y la pantalla, y pese a que llevó su padecimiento de manera reservada, se rumoró que sufría de demencia senil o Alzheimer, versiones que fueron desmentidas por el propio humorista en apariciones esporádicas.

La noticia del deceso causó la reacción del público y de diversas personalidades del medio artístico, quienes destacaron el trabajo del comediante que era conocido por su sentido del humor orientado al doble sentido, juegos de palabras y alusiones sexuales.

El comediante que también fungió como actor murió a los 78 años (Foto: Archivo)

También se posicionó en medio de la conversación la vida privada de Polo Polo, quien siempre mantuvo su intimidad alejada de los medios. Pese a ello, se conoce que el humorista nacido en León, Guanajuato, sostuvo relaciones sentimentales con varias mujeres y estuvo casado en tres ocasiones, una de ellas con una famosa comediante.

Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, nombre completo del comediante, sostuvo tres matrimonios antes de iniciar su relación con Martha Zendejas, a quien conoció en la estética donde le cortaban el pelo, y a quien unió su vida en una ceremonia simbólica en 2010 para divorciarse en 2016.

Pero fue a finales de los años 70 cuando Polo Polo sostuvo una relación con la actriz mexicana Delia Beatriz de la Cruz, conocida como Macaria. De acuerdo con declaraciones de la famosa, vivieron juntos un año y ocho meses hasta que terminó la relación, en la cual la actriz se llevaba muy bien con los dos hijos del hoy fallecido.

Macaria comenzó su carrera en los años 70, cuando destacó por su belleza (Foto: Archivo)

Reconocida actualmente por su trayectoria y por su personaje de “Magdalena Pérez de López” en la serie de comedia Vecinos, Macaria fue uno de los rostros más bellos de la pantalla mexicana en su juventud, cuando sostuvo una relación con el llamado “maestro de la comedia”.

“Sí fuimos pareja. Lo que no era Polo en la vida real, era grosero. Adoro a sus hijos y nos quisimos mucho… (Duramos) dos años y pico, y viviendo juntos un año y ocho meses”, contó Macaria a la periodista Aurora Valle.

Sin dar mayores detalles de lo ocurrido con la relación, la actriz que ha participado en numerosos proyectos como Pelusita y Juegos del destino, contó cómo el romance llegó a su fin.

Polo Polo se encontraba retirado de los escenarios desde 2016 (Instagram/ @polopolooficial)

“Pasaron cosas que nunca me esperé y decidí que no estábamos bien, le dije ‘mira, yo creo que lo mejor es que yo me vaya. Hay tres opciones: o nos hacemos como que nada pasa y seguimos así, o vamos con alguien que nos ayude o me voy a mi casa. Y cuando te arrepientas me llevas serenata con los Montejo’”, contó la actriz de hoy 73 años.

La aclamada actriz recordó que su relación con Polo Polo fue tan buena, que incluso a los hijos del comediante los llama con un apodo peculiar. “Eran Polo Norte y Polo Sur, él y su hijo. Sí”.

En dicha charla, Macaria recordó que incluso la hija de Polo Polo le suplicó que no terminara la relación ni que se fuera de la casa que ya compartían.

“Cuando decidimos separarnos, Mariana me decía: ‘Macaria, pero si eres de 10. La madrastra perfecta. No dejes a Polo, te lo suplico’”, recordó.

Se conoce que Macaria había comenzado una relación en 1970 con el cantante Gualberto Castro, con quien procreó a su único hijo, José Antonio, sin embargo el romance no prosperó y tres años después se separaron. Un poco después la actriz conoció a Polo Polo.

