AMLO se solidarizó con Javier Corral y condenó el cierre de su librería por el gobierno de Maru Campos

AMLO se solidarizó con Javier Corral y condenó la clausura de su librería en Chihuahua (Foto: Cuartoscuro / Reuters / Twitter)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se solidarizó con Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua por el PAN, por la clausura de su librería por parte del gobierno local por no indicar el aforo límite del establecimiento y, además, condenó el ambiente de libertad en los medios del estado con el actual gobierno de Maru Campos, también del PAN.

Justicia para Francisco: Congreso promueve acuerdo para que la FGR se haga cargo del ex fiscal de Chihuahua Con numerosos señalamientos de venganza política por investigaciones contra César Duarte y Maru Campos, esperan que el caso sea atendido por la Fiscalía de Gertz Manero VER NOTA

Durante la conferencia matutina de este martes 24 de enero, el jefe del ejecutivo federal dijo que “antes, en Chihuahua, los medios eran más libres”, esto en referencia positiva a Javier Corral, quien gobernó la entidad del 4 de octubre de 2016 al 7 de septiembre de 2021, y remató con un “ahora quién sabe”, en referencia a Maru Campos, quien está a cargo de la entidad con la bandera del Partido Acción Nacional (PAN).

Después, abundó que lo que le hicieron a Corral Jurado fue desproporcionado, ya que el ayuntamiento local de Chihuahua capital decidió cerrar la librería física del ex gobernador por no tener un letrero que refiriera de cuánto es el aforo límite para mantener la seguridad sanitaria, esto aún a pesar de que el COVID-19 ya no sea considerada una emergencia.

Agradezco al Pdte @lopezobrador_ su solidaridad por la clausura de nuestra librería Sándor Márai, que hoy cumple 6 días cerrada. Un hecho que es extensión de la venganza política de @MaruCampos_G, que ya tiene consecuencias también en el acoso y agresión hacia mi persona [hilo] pic.twitter.com/UkG7kyf6js — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) January 24, 2023

“Abre una librería y se la cancela el ayuntamiento de Chihuahua porque no puso en la puerta de que había considerado un aforo adecuado, que no ponía en riesgo a quienes visitaran la librería y participaran en los foros sobre el análisis de los libros”

“¡Qué!, ¿se le va a poner tantas trabas a una librería?”, agregó a su comentario durante la mañanera de este martes. Asimismo, cuestionó irónicamente que si se tratara de una cantina, el ayuntamiento no hubiera realizado la clausura ni se hubiera puesto tan estricto en cuanto a esta medida sanitaria: “es como cerrar una escuela, cuántas librerías hay en los estados”.

“Del odio y la revancha”: gobierno de Chihuahua clausuró la librería de Javier Corral el día de inauguración Las instalaciones físicas de Sándor Márai Librería fueron cerradas por la administración de Maru Campos; acusaron venganza por investigación de César Duarte VER NOTA

Por su cuenta, Corral Jurado agradeció la solidaridad de AMLO y sostuvo que lo ocurrido con su nuevo emprendimiento forma parte de una venganza política tramada por la actual gobernadora por señalarla de ser cómplice de César Duarte durante la operación Justicia Para Chihuahua, además, reiteró que esta persecución es la misma que mantiene a Francisco González Arredondo, ex fiscal de Chihuahua, en prisión.

“Es extensión de la venganza política de Maru Campos, que ya tiene consecuencias también en el acoso y agresión hacia mi persona de varios duartistas, como sucedió ayer por segunda ocasión por parte de Enrique Valles, uno de los procesados por la Operación Justicia para Chihuahua”

El ayuntamiento de Chihuahua mandó a clausular la librería de Javier Corral (Foto: Instagram / @beatrizgutierrezmuller)

Y es que el jueves 19 de enero, el día de la inauguración de “Sándor Márai Librería”, el ayuntamiento clausuró el establecimiento, por lo que la ceremonia y los coloquios se llevaron a cabo al aire libre en un parque cercano a la librería; aunado a ello, el ambiente se tensionó y el discurso adquirió otro ángulo, pues Javier Corral acusó que la clausura proviene del “odio y la revancha, que hace sentir vergüenza ajena por un hecho inaudito al atentar contra la cultura”.

De la respuesta a “El Chapo” al juicio de Genaro García Luna en EEUU, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este miércoles 18 de enero VER NOTA

Bajo el nombre Sándor Márai Librería, el establecimiento comercializa libros de diferentes editoriales como Sexto Piso, Grano de Sal, Siglo XXI, Ediciones Era, entre otras; no obstante, en la tienda digital aún se pueden adquirir diferentes ejemplares de diferentes autores como John Katzenbach (El Psicoanalista), Juan Villoro (La Tierra de la Gran Promesa), Paco Ignacio Taibo II (Todo Belascoarán), Isabel Allende (Violeta) y muchos más.

Para entender el contexto en el que ocurrió la clausura, cabe recordar que cuando Corral gobernaba se dedicó a investigar a César Duarte, último gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y descubrió la probable comisión de delitos como desvío de recursos, desvío de recursos con fines electorales, peculado, corrupción, sobornos y más.

Y fue en la red de sobornos conocida como La Nómina Secreta de Duarte donde salió el nombre de Maru Campos, pues, presuntamente fue beneficiada con 9 millones de pesos en sobornos por parte del priista; sin embargo, como tiene fuero de gobernadora, no puede ser procesada.

SEUIR LEYENDO: