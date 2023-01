Karely Ruiz calificó de “turbio” el video filtrado de Babo

(Instagram/@babo_cartel/@karelyruiz)

Recientemente se viralizó un video explícito del rapero conocido como Babo, aunque el líder de Cartel de Santa, solo lo subió a su cuenta de OnlyFans, la gente lo publicó en otras plataformas. Días después, Karely Ruiz dijo que estuvo a punto de salir en el videoclip, pero posteriormente afirmó que le había parecido muy “turbio”.

Karely Ruiz confesó que estuvo a punto de participar en videoclip explícito de Babo La modelo se llevó una gran sorpresa cuando vio la versión privada del videoclip “Piensa en mí” VER NOTA

Fue durante una transmisión en vivo que la modelo de OnlyFans emitió su opinión respecto a la grabación, pues aseguró que quedó impactada por el tamaño del glande del rapero. Y es que en el video, el rapero se dejó ver durante un encuentro íntimo con varias mujeres, la cámara incluso hizo acercamientos a sus genitales.

“La verdad me sorprendió porque nunca había visto un miembro tan grande como el de mi amigo El Babo, nunca lo había conocido y dije ‘Esa madre me mata, la verdad’, pero no sé, muy turbio la verdad”, mencionó sin describir más detalladamente.

Babo no es el único: las reacciones de los famosos ante la filtración de sus videos íntimos La reciente controversia del integrante del Cartel de Santa ha revivido el interés de internautas por saber de qué forma respondieron otros artistas VER NOTA

Recientemente, la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz adrmitió que pudo ser protagonista del controversial video. Fue a través de su cuenta verificada de Facebook donde comentó: “A mí me invitó a ese video” luego de revelar que ya había visto la versión explícita del videoclip Piensa en mí. La influencer no compartió más información al respecto, por lo que se desconocen los motivos que la llevaron a rechazar la invitación, no obstante, sus seguidores se pronunciaron a favor de una colaboración para la plataforma de contenido para adultos.

“Todos esperamos una colaboración tuya con él”. “Imagínate tú en el video con él, genial”. “Queremos colaboración con Babo”. “Tú y Mona colaboración con él”. “Has colaboración con Babo para que Yuya vea lo que se perdió”. “Todas las que vieron el video de Babo en estos momentos”. “Has colaboración con él en tu OnlyFans”, fueron algunos comentarios.

Se viralizó reacción de una adulta mayor al video filtrado de Babo Diversas celebridades y miles de internautas comentaron sobre la grabación musical del líder de Cartel de Santa VER NOTA

Otro aspecto que sorprendió a muchas personas del video filtrado de Babo fue una peculiar modificación corporal.

“Este cotorreo se llama Pearling, se trata de levantar el pellejo del pene, lo atraviesas y metes una canica, de perla, de teflón. A la hora que se erecta esa madre, pues todo el tiempo se miran las canicas”, fue lo que explicó el fundador de Cartel de Santa durante una entrevista con los influencers Luisito Comunica y Juan Bertheau.

Esta modificación corporal tiene como objetivo aumentar la capacidad de los hombres para dar placer a sus parejas mujeres durante la penetración, pues dichas perlas debajo de la piel podrían estimular el clítoris.

Para el caso de Babo, reveló, hizo su propio diseño antes de aventurarse a la experiencia del Pearling. Según su testimonio, tiene seis canicas, así como un par de “ribs” o costillas, mismas que funcionarían de acuerdo con la posición durante la intimidad.

Babo, fundador de Cartel de Santa, se posicionó en tendencias durante este 17 de enero debido a que se filtró en redes sociales la versión explícita de su video musical Piensa en mí, el cual sólo estaría disponible a través de la plataforma OnlyFans.

Aunque, en primera instancia, el famoso se tomó la situación con bastante tranquilidad, pues hasta aprovechó para compartir en su cuenta de Instagram algunos de los memes que le hicieron, esto no implicaría que aquellos usuarios que han compartido el video estén excentos de cometer un delito de acuerdo con la Ley Olimpia, pues se trata de la difusión de un contenido sin autorización.

SEGUIR LEYENDO: