Se viralizó reacción de una adulta mayor al video filtrado de Babo

El cantante Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como El Babo, de Cartel de Santa, publicó un video explícito en su cuenta de OnlyFans, las personas que lo vieron no tardaron en filtrarlo y viralizarlo, por lo que mucha gente pudo hacer comentarios sobre él, a la oleada se sumó una adulta mayor, cuya reacción se viralizó en algunas redes sociales.

En la grabación, la mujer de la tercera edad realizó todo tipo de expresiones de sorpresa y llamó en todo momento a personajes religiosos que son de su devoción, es importante mencionar que en el video musical de el Babo, el rapero se dejó ver teniendo relaciones sexuales con varias mujeres, haciendo un especial acercamiento a sus genitales.

Algunas de las frases emitidas por esta mujer fueron:

“No manches, mira nada más, Dios mío, ¿Qué cuete con esto, Daniel? ¡Dios! Jesús de mi corazón, mira nada más, ¡Ay, hijo de toda su madre!”

Y es que en el video de la canción Piensa en mí, El Babo está sentado en un sillón mientras una joven está haciéndole una felación, a su lado hay alrededor de seis mujeres desnudas y semidesnudas bailando de forma sensual.

Estas imágenes explícitas fueron suficientes para que la mujer viral tuviera una reacción de máximo asombro, pues no son videos que ella suela frecuentar. Debajo de la grabación, la persona que publicó el video añadió la reacción del rapero, pues en su cuenta de Instagram publicó uno de los memes que se crearon.

Entre sus comentarios, la mujer también hizo mención del aparentemente grande tamaño del glande de El Babo. “¿Pues qué es de burro?, solo los burros tienen así de crecida esta madre”, les dijo a sus hijos, quienes durante todo el video no pararon de reír y fueron autores de haber expuesto a su mamá al videoclip que abrió temas de conversación y desató incluso burlas.

“Tiene granos ahí, mira, tiene granos”, dijo al ver el pearling que tiene puesto este cantante, esta modificación corporal consiste en insertar pequeñas cuentas o perlas debajo de la piel del pene.

“Este cotorreo se llama Pearling, se trata de levantar el pellejo del pene, lo atraviesas y metes una canica, de perla, de teflón. A la hora que se erecta esa madre, pues todo el tiempo se miran las canicas”, fue lo que explicó el fundador de Cartel de Santa durante una entrevista con los influencers Luisito Comunica y Juan Bertheau.

Esta modificación corporal tiene como objetivo aumentar la capacidad de los hombres para dar placer a sus parejas mujeres durante la penetración, pues dichas perlas debajo de la piel podrían estimular el clítoris.

Para el caso de Babo, reveló, hizo su propio diseño antes de aventurarse a la experiencia del Pearling. Según su testimonio, tiene seis canicas, así como un par de “ribs” o costillas, mismas que funcionarían de acuerdo con la posición durante la intimidad.

Recientemente, la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz adrmitió que pudo ser protagonista del controversial video. Fue a través de su cuenta verificada de Facebook donde comentó: “A mí me invitó a ese video” luego de revelar que ya había visto la versión explícita del videoclip Piensa en mí. La influencer no compartió más información al respecto, por lo que se desconocen los motivos que la llevaron a rechazar la invitación, no obstante, sus seguidores se pronunciaron a favor de una colaboración para la plataforma de contenido para adultos.

