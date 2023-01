“El G-1″, operador de “El Mayo”, fue trasladado a las instalaciones de la FGR en la CDMX

A Gerardo Soberanes Ortiz , alias "El G-1", se le tomará su declaración por parte del Ministerio Público Federal y se le practicarán los exámenes médicos correspondientes. Fotografía: CUARTOSCURO

Gerardo Soberanes Ortiz, alias “El G1″, operador político y financiero de la célula criminal de Los Cabrera Sarabia, banda ligada a la fracción de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

De acuerdo con lo informado, el presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Durango, y quien ya había sido aprendido en el 2009, aunque fue liberado dos años después por falta de pruebas, ingresó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR.

El líder criminal fue trasladado vía aérea desde la capital de Durango luego de ser detenido por las Fuerzas Armadas durante la mañana de este viernes en el fraccionamiento residencial Cortijo.

Presuntamente, “El G1″ era uno de los principales generadores de violencia en el estado de Zacatecas, pues es señalado por las autoridades federales de mandar a sicarios fuertemente armados para pelear la plaza a las bandas rivales.

A Gerardo Soberanes Ortiz se le tomará su declaración por parte del Ministerio Público Federal y se le practicarán los exámenes médicos correspondientes, para luego luego ser trasladado a un penal de máxima seguridad en donde un juez determinará su situación jurídica por los delitos de delitos de lavado de dinero y contra la salud.

La red que complicidades de “El G-1″

Gerardo Soberanes Ortiz es señalado por ser un operador financiero de la familia Cabrera Sarabia, célula criminal ligada a la fracción de “El Mayo”, mismo que se caracteriza por la red de complicidades que tiene con diferentes políticos de Durango y Chihuahua.

Se sabe que el presunto jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Durango, mantenía una relación de compadrazgo con altas esferas de la política mexicana como la que tiene con el senador de Morena, José Ramón Enríquez Herrera.

El Senador de Morena, José Ramón Enríquez Herrera, tendría vínculos con el "G-1". Foto: https://www.senado.gob.mx/

“El G-1″, también conocido como “El Licenciado”, recibe órdenes de José Luis y Alejandro Cabrera Sarabia, líderes de la banda criminal, mismo que quedaron al frente luego de la detención y extradición a los Estados Unidos de su hermano Felipe en junio del 2020. Los Cabrera Sarabia son señalados por autoridades estadounidenses de traficar cocaína y heroína a dicho país.

Hasta el momento no se han dado detalles por parte del Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno federal, aunque por la mañana, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que los elementos militares respondieron a un ataque armado por parte de la célula criminal ante la detención, por lo que resultó herido un sicario herido, pero no fue de gravedad.

“Hubo alguna agresión por parte de ellos. Tenemos el dato de que hay un herido, pero no es grave, de parte de la gente que inició la agresión hacia las fuerzas que estaban realizando la operación, pero no es de gravedad, es en un brazo, al parecer. De las Fuerzas Armadas no tenemos nada y de las demás autoridades no tenemos nada, tampoco, no hay heridos”, detalló y agregó que la detención se hizo en coordinación con la Fiscalía General de la República.

