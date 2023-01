Una llanta se incendió en la estación Río San Joaquín de la Línea 7 del Metro, GN solamente miró y se fue

Llanta quemándose en el Metro (Captura de pantalla)

A través de redes sociales se difundió el video del incendio de la llanta de un convoy del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que transitaba por la estación Río San Joaquín de la Línea 7.

Como se puede observar en la grabación, el tren estaba en alto para el ingreso y salida de usuarios de los vagones; sin que las personas que estaban abordo se dieran cuenta, una llanta comenzó a incendiarse.

Ante los destellos y algunas llamas que alcanzan a verse desde el andén contrario, los usuarios comienzan a grabar e incluso a asomarse a ver qué estaba ocurriendo. Asimismo, una pasajera comenzó a gritarle a los usuarios del vagón afectado para que evacuaran y no fueran víctimas de un posible accidente.

La joven que estaba grabando narró que a pesar de que los pasajeros escucharon que la llanta se estaba quemando decidieron seguir a bordo del convoy.

#Ahora otro incendio en la Linea 7 en la estación Rio San Joaquin, en la zona de frenado de un tren. pic.twitter.com/yPEjAX6nbo — El Abogato🐾 (@eIabogato) January 20, 2023

“La gente no entendió, se volvió a subir mientras se está incendiando (...) si pasa un accidente, ya saben por qué fue”.

Algo que llama la atención en la grabación es que se encontraba en el andén una elemento de la Guardia Nacional, quien también parece tomar videos y fotos de la llanta encendida. Sin dar ninguna indicación la uniformada se retira como si fuera una usuaria más.

Supuestamente el chofer del convoy no se habría dado cuenta de que una de las llantas estaba en mal estado, por lo que continúo su ruta sin más. A lo largo del día no se reportaron accidentes en la Línea 7; sin embargo, la situación molestó a los usuarios de redes sociales quienes indicaron que pudo haber ocurrido una tragedia ante la falta de atención y mantenimiento del tren.

Claudia Sheinbaum en el Metro (Gobierno CDMX)

“Al gobierno le importa nada la seguridad de todos los usuarios del metro. QPM”; “Y así siguió transitando (el convoy)?????”; “Chale esto del metro lo están normalizando como las calles llenas de baches de mi ciudad, como nadie exige nada el gobierno no hace nada y se normaliza y valió m....”, dijeron algunos internautas.

Otros usuarios prefirieron hacer comentarios sarcásticos que acusaban a la mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por no dar el debido mantenimiento al Metro y en su lugar señalar un posible “sabotaje” y ordenar la detención de personas a las que se les caen objetos a las vías.

“¿Otra lata terrorista? ¿Ahora a que chivo expiatorio van a vincular a proceso.?”; “Es el nuevo sistema de calefacción para estos fríos, no piensen mal”; “Ya no mam**, ya no estén arrojando cucharas de plástico a las vías del metro”, dijeron.

La separación ocurrió en la estación Polanco de la Línea 7 (Foto: Twitter/@Gposiadeoficial)

Días antes, se reportó un incendio en un vagón de la estación Politécnico de la Línea 5. Según los primeros reportes ocurrió poco después de que arribó al andén de espera, por lo que de inmediato los pasajeros evacuaron la zona.

Aunque muchos usuarios salieron inmediatamente, algunos se quedaron en los andenes para grabar con sus dispositivos móviles el accidente que provocó retrasos en el servicio. En este caso, el fuego logró extenderse, generando una nube de humo en el andén.

Uno de los accidentes recientes más trágicos, fue el choque de dos trenes en un tramo entre las estaciones La Raza y Potrero de la Línea 3 que dejaron como saldo una joven muerta.

