Papá de Paloma Cuevas negó el romance entre Luis Miguel y su hija

Vitoriano Valencia nuevamente negó que su hija, Paloma Cuevas, mantenga un noviazgo con Luis Miguel (Getty Images)

En medio de los rumores del supuesto romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel, el papá de la diseñadora aseguró que no hay romance entre su hija y El Sol de México.

Victoriano Valencia, ex torero y padre Paloma, fue cuestionado por la prensa española sobre la relación que mantiene su hija con Micky. El empresario, lejos de molestarse por las preguntas, aseguró que la diseñadora no mantiene un romance con su compadre, a quien él también aprecia por su forma de ser.

“La relación sigue igual. Son dos amigos”, dijo el Valencia, y después de que una reportera le preguntó si eran “amigos con derecho a roce”, él comentó:

Victoriano mencionó que aprecia a Luis Miguel, pero, según lo que sabe, el cantante y su hija siguen siendo amigos (Instagram/@palomacuevasofficial)

“De momento son amigos, pero te voy a decir una cosa, él es un caballero, una gran persona y eso no te disgusta. Es una persona muy querida en casa, lo conocemos desde siempre y lo que quiero es que mi hija sea feliz”

Ante la insistencia de la prensa, Valencia recordó que Paloma es madrina de bautizo de Miguel, hijo del cantante y Aracely Arámbula y mantienen una buena relación desde años atrás.

“Los dos son guapos, encantadores, caen bien a la gente. Son dos personas maravillosas. Tienen una relación entrañable de muchos años. Paloma es madrina del hijo mayor de Luis Miguel”, recalcó el ex torero.

No es la primera vez que Victoriano comenta que, hasta donde él sabe, no existe un noviazgo entre su hija y Luismi; no obstante, en cada ocasión que ha tocado este tema, ha dicho que no le molestaría ser suegro del intérprete de La incondicional ya que lo considera una persona respetuosa.

Cómo habría iniciado el romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel

La primera vez que se habló de la supuesta relación amorosa entre el cantante y la empresaria española fue en agosto de 2022, poco después que se rumoró que El Sol terminó su noviazgo con la modelo Mercedes Villador.

La amistad entre los famosos existe desde hace más de 10 años, cuando Luis Miguel mantenía un romance con Aracely Arámbula, por ello que Paloma y su entonces esposo, Enrique Ponce, fueran padrinos de bautizo de Miguel.

Hace dos años Paloma se divorció del padre de sus hijas, Enrique Ponce, en medio de acusaciones de infidelidad. Poco después él comenzó un romance con Ana Soria (Europa Press)

Según trascendió en la prensa española, habría sido esta amistad la que llevó al intérprete de Ahora te puedes marchar a apoyarse en Cuevas después de su ruptura con Mercedes, lo que los llevó a hacer más íntima su relación.

Desde entonces, se ha rumorado que es tanto el cariño que existe en la pareja, que Luismi decidió dar el siguiente paso en su relación y, por primera vez, pedirle matrimonio a una de sus novias.

En septiembre de 2022, cuando periodistas como Gustavo Adolfo Infante, aseguraron que los famosos tendrán una boda en México y otra en España, Victorino Valencia nuevamente negó que esto fuera verdad, pero mencionó que lo único importante para él y el resto de la familia era que Paloma estuviera feliz, por lo que apoyaban cualquier romance que ella sostuviera.

La diseñadora y el cantante han sido captados en varias ocasiones juntos, siempre en España, pero ninguno de los dos ha querido hablar acerca de los rumores que circulan entorno a ellos.

La última vez que fueron vistos juntos fue durante su recorrido en una tienda de El Corte Inglés en diciembre de 2022. Supuestamente, durante aquella época de fiestas de fin de año, acudieron a hacer compras juntos y habrían tenido una romántica cena.

