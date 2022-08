Luis Miguel estaría estrenando romance con su comadre, Paloma Cuevas

Luis Miguel y Paola Cuevas fueron vistos cenando juntos, aunque existen varias versiones detrás de esta supuesta cita romántica (Fotos: Getty Images)

Desde hace unos días se rumoró que Luis Miguel habría terminado su relación con Mercedes Villador y tendría una nueva conquista, pero los rumores no se habían confirmado hasta esta semana, pues El Sol habría sido captado en una cita romántica con Paloma Cuevas, una de sus amigas.

Pese a que tan sólo hace dos semanas algunos medios aseguraron que Luis Miguel había comprado un anillo de compromiso para pedirle matrimonio a la modelo argentina Mercedes Villador, con quien mantuvo un noviazgo de poco más de un año, ahora Micky fue captado con la mujer que sería su nuevo romance y también su comadre, Paloma Cuevas.

Y es que el cantante y la empresaria fueron captados cenando juntos en Madrid, España. Él vestía un pantalón beige, una camisa azul y un sombrero blanco, mientras ella iba completamente de negro. Fueron los presentadores del programa Chisme No Like quienes aseguraron que el cantante no estaba con Paloma sólo como un amigo. “Estamos aquí, mostrando con imágenes de que Luis Miguel está de romance con Paloma Cuevas”, dijo Javier Ceriani mientras presentaban las fotografías.

Algunos internautas aseguraron que Luis Miguel actualmente no luce así, pues bajó de peso recientemente (Foto: Instagram/@chismenolikeofficial)

La supuesta nueva pareja se encontraba en un restaurante del Corte Inglés, tomando vino y comiendo tapas, cuando fueron captados por las cámaras. Pese a que sólo se ven manteniendo una plática, hay para quienes estas imágenes son la prueba de su relación amorosa.

¿Quién es Paloma Cuevas?

Paloma Cuevas es una afamada diseñadora y una de las más famosas amigas de Luis Miguel. Han sido fotografiados en varias ocasiones juntos (Foto: Instagram/@palomacuevasofficial)

Paloma Cuevas, de 49 años y nacida en España, es una empresaria y diseñadora de moda, amiga de Luis Miguel desde varios años atrás. Ella estaba casada con el torero Enrique Ponce, de quien se divorció el año pasado entre rumores de una supuesta infidelidad con una joven de 24 años. Con Ponce tuvo dos hijas, Paloma y Bianca.

La española conoció a Luismi en 2003 gracias a Miguel Alemán Magnani, uno de los mejores amigos de El Sol, pues él los presentó en una ocasión que fue a Acapulco. Desde entonces comenzaron su amistad, que pasó a ser un lazo más estrecho con el nacimiento del primer hijo que el cantante tuvo con Aracely Arámbula, Miguel.

Y es que Paloma y Enrique Ponce fueron los padrinos de bautizo de Miguel, en 2007. La ceremonia se llevó a cabo en un exclusivo hotel de Los Cabos, Baja California Sur, de forma privada y hubo cerca de 50 invitados.

Debido a que son compadres, algunos internautas reaccionaron incrédulos a este nuevo supuesto noviazgo, inclusive aseguraron que las imágenes son de años anteriores. “Esta con la comadre, que mal pensados son!!”, “Ella son amigos de años y son compadre no creo que estén en amor”, “¡FOTOS VIEJAS! AÑO 2019!!!!! Luis Miguel esta más delgado ahora!”, fue como reaccionaron usuarios de Instagram a las imágenes.

Recientemente Mercedes evitó responder a "El gordo y la flaca" los rumores sobre su supuesta separación (Fotos: Instagram @lmxlm/@mercedesvillador1)

A inicios del pasado julio Luis Miguel fue visto nuevamente en las playas de Miami, Florida, con quien era su novia, Mercedes Villador, nutrióloga y modelo de 42 años de edad.

Ambos habían sido fotografiados juntos en varias ocasiones, ya fuera dirigiéndose a alguna cena o de vacaciones, con lo que se confirmó su relación. Algunos internautas incluso aseguraba que había sido gracias a Villador que el intérprete de La incondicional había bajado de peso y lucía rejuvenecido.

La relación entre la modelo y Luismi comenzó después de que él terminó su noviazgo con Mollie Gould, la cual terminó tras tres años y en medio de rumores de una infidelidad por parte de la cantante.

