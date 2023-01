Liga MX sin protocolos contra violencia de género tras caso de Dani Alves (Foto: Infobae/@Jovani Perez)

A expensas de lo que suceda con Dani Alves, jugador de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fue denunciado por abuso sexual en España, uno de los casos que ha llamado la atención a los seguidores del balompié mexicano, es el nulo interés por generar un protocolo en contra de la violencia de género en México.

El silencio de la Liga MX y del cuadro auriazul en el caso del brasileño, ha abierto un debate entre usuarios sobre la inexistente reacción por parte del máximo ente regulador del fútbol mexicano en casos de esta índole.

Es por ello que Claudia Pedraza, experta en temas de género, compartió con el Diario de los Deportistas que esta es una oportunidad para que el organismo encabezado por Mikel Arriola asenté bases para futuros casos de violencia que se puedan presentar en fútbol nacional.

“De verdad es lamentable que sigan ocurriendo este tipo de cosas, ahorita estamos hablando de Dani Alves, pero no es el único, tenemos varios ejemplos de jugadores que en distintos grados han sido acusados de algún tipo de violencia sexual o de género”, evocó.

La especialista mexicana hizo especial hincapié en que el caso del astro brasileño es “una llamada de atención” para la Liga MX, pues este tipo de casos no pueden quedar en el aire y deben de darle continuidad al jugador señalado y a sus compañeros para no repetir casos de violencia.

“Es una alerta para que puedan existir protocolos en común para todos los que integran la Liga sepan qué hacer cuando se presente un caso de este tipo, se va a separar al jugador, tendremos un pronunciamiento público para decir las razones y se reitera el compromiso contra la violencia de género y más allá de que se encuentre o no culpable”, dijo.

“La institución se tendría que comprometer a que se le va a dar un seguimiento a ese jugador y al resto de los futbolistas acerca del tema de acoso, agresión sexual, de violencia de géneros, para que se vea que hay un compromiso por atender esto”, puntualizó.

Para finalizar, Claudia Pedraza puso en entredicho la transparencia de la Liga MX, pues cuando pasan este tipo de casos como lo ha sido con el ex Club América, Renato Ibarra; el ex Pumas, Marco García y ahora, Dania Alves, la cuestión pasa a segundo plano y queda en la opacidad por su poder mediático.

“Disculpar la actuación y ocultar información, eso no abona a esto que se busca en tener en cuanto a que se transparente y también como aficionados tenemos una voz ahí, que por mucho que nos guste como jueguen o los tengamos en lo máximo por lo hecho en el futbol, veamos que esto no es normal, reconocer que no está bien que los ídolos deportivos tengan esta impunidad y que además exista todo un aparato que los proteja como el club y los medios que van a tratar de generar otros discursos para minimizar el impacto”, remató.

Fue desde el 2021 cuando el dirigente de la Liga MX anunció que se estaría implementando un protocolo en contra de la violencia, el cual también se aplicaría para la Liga MX Femenil, particularmente en casos de violencia o acoso como incluso algunas jugadoras han denunciado públicamente.

“Seguir insistiendo en que seguiremos siendo cero tolerantes y estos actos serán reportados a la Comisión Disciplinaria y en el caso del grito aplicar siempre el protocolo y esperar que se vaya reduciendo lo antes posible. Cero tolerancia a los insultos, a la violencia en general”, indicó en su momento.

