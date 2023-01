Tras ser prohibido, AMLITO usó máscara de Batman para combatir la “censura” del TEPJF

(especial)

El pasado 11 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que la utilización de AMLITO, una caricatura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la propaganda de Morena estaba prohibida, lo que generó rechazo por parte de sus simpatizantes.

Pues el dibujo creado por el Monero Hernández, de acuerdo con el Tribunal, habría vulnerado los principios constitucionales de neutralidad y equidad durante las elecciones en seis estados durante el 5 de junio del 2022, ya que los entonces candidatos de Morena utilizaron en sus campañas dicha caricatura.

Así, el TEPJF concluyó que la propaganda era indebida y determinó sancionar al partido. Pero esto solo causó que Morena (y el mismo primer mandatario) se opusieran a esta medida y salieran a confrontar la determinación convocando a sus simpatizantes a que estos compartieran fotografías de sí mismos con el muñeco del presidente.

Pero esto no fue todo, ya que por medio de sus redes oficiales, el partido guinda pidió compartir una imagen modificada de la caricatura con la máscara de un superhéroe y de este modo “combatir el conservadurismo, la corrupción y a la mafia de los medios”.

Comparte a este superhéroe de la suerte para combatir la censura del Tribunal Electoral, el conservadurismo y a la mafia de los medios.#YoConMiAmlito pic.twitter.com/Tmrxcd0xYQ — Morena (@PartidoMorenaMx) January 19, 2023

La máscara utilizada es la del héroe de DC comics, Batman y está acompañada con un fondo que remite a los paneles de las historietas junto con el globo de diálogo que contiene la misma leyenda compartida por el partido. Además de un cuadro en la esquina inferior derecha en la que agradecieron al equipo del partido en Oaxaca.

La publicación tuvo una repuesta dividida, pues si bien algunos destacaron que se trataba de una buena idea, hasta creativa, otros se mostraron en desacuerdo argumentando que debían respetar la ley, y otros aseguraron que se estarían robando la imagen del reconocido superhéroe.

“Pirateando a Batman”, “Eso son.. Una caricatura”, “La ley no es censura!!!”, “A mí Batman no me lo tocan!!! Nada que ver!!! Hasta en eso no saben!!!”, “Jajaja qué ridículos”, “No inciten a la ilegalidad. Como partido tiene una gran responsabilidad jajajajajajajajajaj ya se que les vale madre”, fueron algunas de las reacciones.

(Foto: Twitter/@mario_delgado)

Reacciones de dirigentes de Morena

Ante esta decisión, el líder a nivel nacional del partido, Mario Delgado, convocó a una campaña en redes sociales en la que simpatizantes subieran una foto con sus peluches, muñecos y otros artículos de la caricatura, acompañados del hashtag #YoConMiAmlito.

“Quiero pedirles a todos los simpatizantes del movimiento que se fotografíen con su “Amlito” y que lo suban a las redes y digan: ‘Yo con mi Amlito’”, dijo en un video en sus redes sociales.

Por otro lado, el tema fue catalogado como ridículo por parte de Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, pues a pesar de que el Tribunal dictó que no podía se utilizado como propaganda para el partido, cuestionó contra quién estaba dirigida la sentencia: contra quienes lo comercializan, compran, a los agentes políticos o a los partidos.

“Es verdaderamente ridículo que una caricatura de un creador mexicano, de una creadora mexicana, haya prohibido su circulación. Qué pena y qué pena ajena lo que está sucediendo con ese órgano jurisdiccional”

Además, adelantó que se revisaría el dictamen del Tribunal y recalcó que por estos motivos, se debían acotar las atribuciones del TEPJF con precisión con la Reforma Electoral.

