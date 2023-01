Exigen al interior de la UNAM retirar el título a Yasmín Esquivel

La UNAM reconoció que no cuenta con los métodos para retirar el título a la ministra (Twitter/UNAM/@YasminEsquivel)

Para proteger la “credibilidad” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), distintos docentes, académicos, trabajadores y ex alumnos de la “máxima casa de estudios” firmaron una carta petición para que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario intervenga en el caso y retire el título a la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

“Yo sí sé de qué tiene que avergonzarse”: la ácida crítica de Kenia López Rabadán contra Yasmín Esquivel A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del PAN enlistó algunas de las cosas por las que la ministra de la Suprema Corte debería de sentir vergüenza VER NOTA

La carta enviada este 18 de enero al Consejo Universitario cuenta con 33 firmas de distintos miembros de la UNAM, en donde se explican las razones académicas por la cuales la actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser retirada de su grado universitario como Licenciada en Derecho.

“Exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título de Licenciada en Derecho que se obtuvo de manera delictiva a la señora Yasmín Esquivel de Rioboo, se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes”, declararon los solicitantes.

La carta está firmada por consejeros, doctores, licenciados y trabajadores de la UNAM (Captura/HconsejoUnivesitario)

Además, los miembros indicaron que desde la confirmación de plagio por parte de la ministra Esquivel, las autoridades universitarias deben constatarlo como un delito de acuerdo al el Código Penal Federal en lo expuesto en el Artículo 427 y como lo dictaminado en el Convenio de Berna y en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Sobre los Derechos de Autor.

La UNAM no puede retirar el título a Yasmín Esquivel, ni siquiera tiene tipificado el plagio en sus normas La Secretaría de Educación Pública respondió que no cuenta con las facultades para retirar el grado de la ministra, debido a que violaría la autonomía universitaria VER NOTA

Los distintos integrantes universitarios señalaron que la postura de la UNAM no es explicable al determinar que “no está facultada para cancelar ningún título” al no contar con las herramientas jurídicas para intervenir de forma sustancial en el caso de la ministra de la SCJN.

“Sus consecuencias son tales que no explicable que nuestra Máxima Casa de Estudios renuncie a su autonomía para decidir sobre los efectos legales y sociales de un hecho de esta naturaleza”

Asesora de Yasmín Esquivel confesó haber compartido tesis de la ministra La confesión fue extraída de la declaración que la académica presentó ante el director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón VER NOTA

Información en desarrollo*