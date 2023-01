Sheinbaum se mostró confiada en ganar la encuesta para 2024 y evitar fracturas en Morena

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la candidatura presidencial de Morena en 2024, señaló que en el tercer trimestre de este año se presentará orgullosa a la encuesta del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Una, por la historia, por lo que represento, yo estoy convencida que aún cuando me represento a mí misma soy parte de una generación que dio un impulso a la transformación del país; y la otra, ser la primera mujer presidenta”, dijo en entrevista con Javier Solórzano.

La mandataria capitalina se mostró confiada en ganar el proceso interno para ir a la contienda electoral del próximo año y suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, consideró que ante las aspiraciones del canciller, Marcelo Ebrard, y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no habrá fracturas dentro del movimiento de la 4T.

“Se apuesta mucho a la desunión, pero esa es responsabilidad de nosotros, de las corcholatas, que trabajemos por la unidad. Por lo menos en mi caso, no voy a ser factor de desunión, seguramente vamos a ganar”, dijo Sheinbaum sobre la encuesta con la que se definirá la candidatura presidencial.

Respecto al contexto de sus aspiraciones y las de sus compañeros en el gabinete federal, Sheinbaum reconoció que hay complejidad política debido al cargo que desempeña, sin embargo, negó la ausencia de piso parejo en Morena.

“Fíjate, para mí tiene la complejidad de que soy jefa de Gobierno, yo tengo que atender la ciudad, para eso me eligieron; yo podría decir que por eso no hay piso parejo, pero no, es la circunstancia en la que estamos viviendo”, dijo la mandataria a Solórzano.

Sheinbaum se lanza contra la oposición

La mandataria capitalina criticó a los partidos de oposición pues, según su consideración, no tienen ni principios ni propuestas para las elecciones presidenciales de 2024. Además, lamentó que solo se dedican a contradecir al presidente con un discurso que invita a regresar al pasado.

“¿Qué proponen? Regresar al pasado. Tú oyes a la oposición y están en contra de todo lo que diga el presidente, pero, ¿dónde está la propuesta? Y aquí hay propuestas para el país y un pensamiento que el presidente llamó ‘humanismo mexicano’, hay principios y hay causas. Del otro lado no hay causas ni principios ni proyecto”, expresó Sheinbaum.

De acuerdo con la aspirante a gobernar el país, Morena se diferencia de la oposición por su proyecto de nación encabezado por López Obrador, con el objetivo de “atender” a los mexicanos menos favorecidos.

Crisis del Metro pega a Sheinbaum en las encuestas

Este 19 de enero, El Fianciero confirmó la caída del 41% al 33%, de diciembre a enero, en la popularidad de la jefa de Gobierno entre los simpatiazantes de Morena, lo que permitió a Marcelo Ebrard colocarse por primera vez en primer lugar, con 35%.

De ese modo, la capitalina cerró como la única corcholata con disminución en los índices del mes de estudio, el cual coincidió con los más recientes accidentes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así como el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional (GN).

En contraste, el Secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, fue el abanderado con mayor crecimiento tras subir seis puntos porcentuales y pasar de 24% a 30% en la opinión favorable. Seguido de él se colocó el canciller Marcelo Ebrard, quien subió dos puntos y pasó de 36% a 38%, y finalmente el Senador Ricardo Monreal sumó una unidad y cerró con 24%.

