Quién es Nicole Chávez, la hija de Julio César Chávez que saldrá en la Casa de los Famosos

La hija de Julio César Chávez participará en "La casa de los famosos 3" (Instagram/ @nicolechavez98)

A pesar de que Julio César Chávez dejó un legado en el boxeo mexicano por las peleas que protagonizó en la década de los noventas, sus hijos no siguieron su camino. Omar y Julio César intentaron repetir su éxito en el pugilismo profesional, pero no lo consiguieron. Sin embargo, no todos los hijos del gran campeón se enfocaron en lo deportivo, pues en el caso de Nicole Chávez, dedicó su vida a la actuación.

Para la tercera temporada de La Casa de los Famosos, show de entretenimiento de la cadena Telemundo, se presentó al elenco que participará en esta edición y sobresalió que la hija del César del boxeo será una de las protagonistas del reality show.

¿Quién es Nicole Chávez, hija de Julio César Chávez?

Luego que el señor Nocaut se divorció de Amalia Carrasco, contrajo matrimonio con Miriam Escobar, su segunda esposa. De esta relación nació Nicole, la menor de la dinastía Chávez. A diferencia de sus hermanastros Omar y Julio César Jr., ella se alejó por completo del boxeo, pues no mostró interés en esta disciplina.

Nicole es la hija menor de la dinastía Chávez (Instagram/ @nicolechavez98)

Junto con Cristian Chávez —el último hijo de la relación con Amalia Carrasco— inició una carrera lejos de la sombra en el box que dejó su padre.

Desde joven mostró interés en la actuación, así que recibió el apoyo de sus padres para estudiar artes escénicas. Fue así como obtuvo un primer papel en Televisa al participar en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, la cual se estrenó en febrero de 2021.

Poco antes de cumplir 23 años obtuvo el papel de Camila Castillo Jaurello; aunque no fue la estelar de la telenovela, su papel fue considerada como uno de los principales de la trama. Trabajó junto al productor Juan Osorio y actores como Mane de la Parra, Eva Cedeño, Diana Bracho, entre otras figuras de la televisión chica.

También se ha desempeñado como modelo. Para la Copa Mundial de Qatar 2022, Nicole posó para Adidas para promover el nuevo jersey de la selección mexicana, por lo que grabó diferentes comerciales en inglés para hablar de la nueva indumentaria del Tri.

En cuanto a su relación con padre y sus hermanastros, Nicole ha mantenido un perfil bajo pues pocas veces se ha involucrado en las polémicas de la familia. La única vez que rompió ese perfil fue cuando Canelo Álvarez acudió a la pelea de su papá Chávez González y se tomaron una foto juntos, que fue objeto de críticas pues Nicole se quejó de la presencia de la familia de Saúl Álvarez.

También cuando Omar y Julito la acusaron en redes sociales de ser la responsable de que el ex boxeador se haya distanciado de sus hijos, poco antes de que el Junior fuera internado en una clínica de rehabilitación.

Ahora, la joven de 24 años tendrá participación en el reality de Telemundo. A través de redes sociales, Nicole Chávez confirmó su participación en el programa y presumió de su ingreso a la casa que albergará a 17 famosos, entre ellos estarán Paty Navidad, Rey Grupero, Aristeo Cázares, Aylín Mujica, entre otros más.

La hija de Julio César Chávez solo ha protagonizado una polémica por el supuesto rechazo a la familia del Canelo Álvarez (Instagram/ @nicolechavez98)

En su perfil verificado de Instagram agradeció la oportunidad que le dio la cadena televisiva para participar en uno de los show televisivos que ha llamado la atención del público. Así lo expresó la hija de Julio César:

“Desde que tuve el sueño de estudiar actuación tenía la ilusión de algún día trabajar para @telemundo y hoy gracias a Dios me llegó ese día que antes veía muy lejano. Los invito a todos a ver mi corto o largo camino por #LaCasaDeLosFamosos3 ‼️ voy a disfrutar como nunca y aprovechar esta oportunidad al millón! gracias a mi manager y a todo su equipo @alepalomera1 @palomeragroup, así que a divertirnos”, redactó.

