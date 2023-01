La UNAM no puede retirar el título a Yasmín Esquivel, ni siquiera tiene tipificado el plagio en sus normas

La UNAM reconoció que no cuenta con los métodos para retirar el título a la ministra (Twitter/UNAM/@YasminEsquivel)

El abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfredo Sánchez Castañeda, explicó que la razón por la cual no se le retiró el título en Derecho a la ministra Yasmín Esquivel Mossa fue porque existe “un vacío normativo” en la legislación de la máxima casa de estudios.

En entrevista con RadioFórmula, reconoció que en los estudios que se realizaron se demostró que el trabajo de titulación es una “copia sustancial” de una tesis que se presentó un año antes; no obstante, puntualizó que se carecen de mecanismos para poder retirar el título.

“Para poder resolver la cancelación de un título, se necesita tener validada la supuesta infracción y no está, se necesitaría también tener detallada la supuesta conducta indebida y no está; no se tiene, como dicen los abogados, tipificada y no puedo, yo como abogado, hacer una interpretación extensiva de lo que establece la normatividad”, explicó este martes 17 de enero.

La FES Aragón indicó que la tesis de Yasmín Esquivel fue una "copia sustancial" (FES Aragón)

“De allí, lo que nosotros hemos señalado de que existe un vacío normativo, completamente explicable porque dentro de los fines de la Universidad está el investigar, difundir la cultura y no partimos del presupuesto de que algún miembro de la comunidad va a cometer algún tipo de infracción”

