Yasmín Esquivel no dejará su cargo pese a resolución de plagio de la UNAM: “Nada de qué avergonzarme”

La FES Aragón comprobó que la tesis de Yasmín Esquivel es una copia de un proyecto previo. (Cuartoscuro)

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, aseguró que la resolución de plagio de su tesis de licenciatura que emitió la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no hará que renuncie a su cargo, debido a que no tiene nada de qué avergonzarse.

Fue durante una entrevista que la integrante de la Sala Superior sentenció que “de ninguna manera” abandonará al máximo Tribunal del país, por lo que reiteró que seguirá trabajando por la independencia del Poder Judicial de la Federación de los otros dos poderes, además de la transformación que la Suprema Corte necesita.

“De ninguna manera, no tengo nada de qué avergonzarme y trabajaré en este proceso de cambio que necesitamos y de independencia del Poder Judicial de la Federación”, explicó este lunes 16 de enero al ser cuestionada sobre el informe final que dio la máxima casa de estudios del país sobre su caso.

Esquivel Mossa respondió a Milenio que, pese a las críticas que ha recibido tras destaparse el escándalo en su contra, ella ha seguido y seguirá “trabajando intensamente”, así como asistiendo a todas las reuniones del Poder Judicial, pues sentenció que su compromiso es con la justicia.

Asimismo, reiteró que su carrera profesional “ha sido impecable”, por lo que no tiene nada de qué avergonzarse y puntualizó que seguirá defendiendo la dignidad de la ciudadanía, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los principios democráticos en el país.

“Continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México”

La FES Aragón determinó que la tesis de la ministra es "una copia fil" de una tesis anterior (FES Aragón)

En tanto, sobre el comunicado que emitió la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la UNAM, en donde se señaló que la tesis es una “copia fiel” de un trabajo de titulación anterior, la ministra aseveró que no comparte la decisión que se hizo pública el pasado 11 de enero.

De acuerdo a su argumento, presuntamente no existieron los métodos adecuados para analizar el caso debido a que no se dio valoración de las pruebas que presentó a su favor y, además, no ha sido notificada de ningún dictamen o acta en su contra, por lo que rechazó la decisión del Comité de Integridad de la UNAM.

“Es una resolución que no comparto, evidentemente no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinaran contundentemente que la tesis es de mi autoría y, por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen y de ninguna acta, rechazo absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la FES Aragón”, finalizó.

Adán Augusto López aseveró que la SEP no tiene facultad de retirar un título de grado

El titular de la Segob se refirió al caso de Yasmín Esquivel en la mañanera del lunes 16 de enero (CUARTOSCURO/Alfredo del Mazo)

Por su parte, este lunes 16 de enero, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, se refirió sobre la determinación de la UNAM del caso de la ministra Esquivel y del poder de acción de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que sentenció que ésta última no puede retirar títulos de grado, por lo que instó a la máxima casa de estudios a “no evadir su responsabilidad”.

Con base en su comentario, el funcionario dio a conocer que la SEP recibió el 12 de enero un oficio firmado por el rector de la Universidad, Enrique Graue, en donde se daba a conocer que no contaban con los mecanismos para eliminar un título, por lo que solicitó a la Dirección General de Profesiones de la SEP en cancelar el título.

“La Secretaría de Educación Pública enviará el día de hoy la respuesta formal a ese oficio, en el sentido de que no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título”, afirmó, aunque reconoció que solo se puede cancelar el registro de un título si se tiene una resolución judicial.

