Maryfer Centeno anunció su salida de programa de YouTube tras enfrentamiento con Niurka Marcos

La grafóloga es colaboradora del matutino "Hoy". (Captura de YouTube)

Maryfer Centeno reapareció en sus redes sociales para anuncias públicamente su ausencia de Se tenía que decir, un programa de YouTube que pertenece al canal oficial de Adela Micha. La grafóloga compartió su decisión después de que pasó aproximadamente una semana envuelta en controversia por su enfrentamiento con Niurka Marcos y los dimes y diretes que desató entre sus compañeros, conductores y seguidores.

Fue durante las últimas horas del 16 de enero cuando Maryfer Centeno recurrió a su cuenta de Twitter para informarle a sus fans que no participaría en la edición de Se tenía que decir que se transmitiría ese mismo día: “Por elemental respeto a mi audiencia, decidí no estar en el espacio donde me vieron el lunes pasado”.

(Captura Twitter: @Grafocafe)

La grafóloga no compartió más detalles al respecto y tampoco aclaró si su ausencia será temporal o definitiva. No obstante, varios tuiteros apoyaron su salida del programa porque consideran que “no debería estar ahí” y algunos otros aprovecharon para pedir que tenga su propio espacio en La Saga o sigua trabajando en los análisis de lenguaje corporal que sube en sus redes sociales, como la ruptura de Shakira y Piqué o Alfredo Adame.

“Me pongo empático ante la situación tan desagradable y bochornosa que tuviste que pasar en el programa. Quienes se esmeran por hacer de este mundo un lugar mejor, no merecen el tipo de trato tan deleznable cómo el que tuviste que “soportar”. “Una buena decisión, tú si eres una persona con estudios q no debe prestarse a un circo”. “Mereces tu propio espacio . Pero en un lugar donde te valoren y respeten. Te admiro mucho. Felicidades por tu valor y congruencia”, fueron algunas reacciones.

Su pelea se viralizó en redes sociales. (Captura de pantalla/YouTube)

¿Qué dijo Adela Micha sobre el enfrentamiento de Maryfer Centeno y Niurka Marcos?

Después de que la vedette cubana aprovechó su visita a Se tenía que decir para reclamarle públicamente a la grafóloga por un análisis de lenguaje corporal que hizo en 2022 sobre su romance con Juan Vidal, Adela Micha ocupó un espacio en su noticiero para enfrentar el escándalo en el que también estaba envuelta porque todo ocurrió frente a las cámaras de su canal.

Para comenzar, la periodista explicó que posiblemente Niurka arremetió contra Maryfer Centeno porque “le da demasiada importancia” a un análisis de lenguaje corporal donde mencionó que en ese entonces la cubana estaba interpretando un personaje, pues en realidad no era así cuando estaba enamorada.

Maryfer y Niurka se reconciliaron cuando acabó el programa y subieron está foto en sus redes. (Foto Facebook: Niurka Marcos)

Yo voy a aclarar algo. Este es el canal de “La Saga” y ese es un programa que se transmite por este canal. Cada uno de los programas tiene su estilo, su perfil que le dan los conductores y ese programa es como de espectáculos, de zarpazos, Niurka se lo tenía que decir y se lo dijo. Pero, como comentario, a mí no me metan en sus problemas.

Fue bajo este contexto que bromeó con colocar una advertencia cada que comience uno de sus espacios: “Las expresiones emitidas en este programa son responsabilidad de quien las dice” y aseguró que: “No sabía que venía Niurka, yo me quedé en que venía Toñita que era la invitada al programa”.

Maryfer Centeno analizó su enfrentamiento con Niurka Marcos

Sin importar que su discusión con la cubana comenzó por un análisis de lenguaje corporal, volvió a hacerlo pero ahora sobre todo lo que ocurrió frente a las cámaras de Se tenía que decir. Para comenzar, resaltó que Niurka Marcos mantuvo una postura agresiva durante toda su intervención. También explicó que sus movimientos siempre fueron tranquilos, contrario a Niurka Marcos:

“Noten como me está atacando pero no me está viendo a los ojos a tal grado que noten ustedes cómo se mueve, como si estuviera bailando porque lo está disfrutando, esto no le está generando una molestia real”, dijo en TikTok.

