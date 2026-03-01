Animales y Mascotas

Por qué algunos gatos evitan el baño mientras otras especies felinas disfrutan del agua

Las diferencias de comportamiento se explican por cuestiones evolutivas, primeras vivencias y una biología sensorial

La aversión al agua de los gatos se explica por factores evolutivos, biología sensorial y experiencias tempranas del animal

La aversión de los gatos al agua ha intrigado durante generaciones a dueños y especialistas. En el pódcast Ask Us Anything de la revista científica Popular Science, las editoras científicas Sarah Durn y Annie Colbert explican que este fenómeno está vinculado a la evolución, las primeras experiencias y la biología sensorial de la especie. No se trata solo de una resistencia simple sino que deriva de un condicionamiento ancestral y de patrones físicos profundamente arraigados en los Felidae.

Un caso documentado en la historia es el de Simon, el único gato galardonado con la medalla Dickin por su servicio a bordo del buque británico HMS Amethyst en 1949. Este felino sobrevivió a bombardeos, protegió las reservas de alimento del barco de ratas y, aunque resultó herido, pudo recuperarse y continuar su labor durante el asedio. Su historia muestra que la relación de los gatos con el agua puede variar según la necesidad y el entorno.

Las editoras científicas de Popular Science sostienen que los gatos domésticos, a diferencia de sus parientes salvajes, evitan el agua por motivos evolutivos: “Todos los gatos domésticos descienden del gato montés africano, hace unos 10 mil años, y estos gatos vivían en ambientes muy secos”.

Mientras especies como los tigres disfrutan del agua para refrescarse y, en el caso del gato pescador de Asia, incluso pueden bucear y nadar gracias a sus patas parcialmente palmeadas y al impulso que les proporcionan sus colas, los ancestros directos de los gatos domésticos evolucionaron lejos de entornos acuáticos.

El linaje doméstico de los gatos proviene del gato montés africano, una especie adaptada a ambientes secos y poco contacto con el agua

Evolución y biología en el vínculo de los gatos con el agua

Expertos coinciden en que la reticencia de los gatos al agua es, en gran medida, resultado de una evolución en ambientes secos y de la fuerza de sus sentidos especializados. Desde la biología de los sentidos, Durn expone: “el agua es desconocida, innecesaria y potencialmente riesgosa”.

Asimismo, los bigotes cumplen un rol esencial en la conciencia espacial, captando vibraciones y movimientos del aire. El agua puede alterar este proceso: en caso de estar mojados, “los bigotes podrían no captar las sensaciones igual, lo que potencialmente desorienta al gato”.

El olor es otro factor de seguridad relevante para los felinos. Como bañar a un gato, especialmente con jabones perfumados, puede enmascarar su propio aroma, “lo que genera estrés y ansiedad”.

Por estos motivo, la mayoría de los expertos desaconseja los baños salvo en situaciones imprescindibles, ya que el lamido constituye un mecanismo efectivo de autolimpieza.

No todos los gatos domésticos rechazan el agua. Colbert aporta ejemplos de sus propias mascotas: “Freyja evita el agua a toda costa. Sabe lo que le conviene. Pero Potato, rescatada de pequeña, ha caído en la bañera varias veces y no le molesta mojarse la cara durante una ducha”.

Los bigotes cumplen un rol esencial en la conciencia espacial, captando vibraciones y movimientos del aire

Las primeras experiencias influyen en la actitud de cada gato

El entorno y las primeras interacciones con el agua resultan fundamentales para cada individuo. La exposición temprana puede modificar percepciones y reacciones. “Los perros suelen aprender desde pequeños que el agua no da miedo. Pero la mayoría de los gatos no recibe baños rutinarios, por lo que cuando encuentran el agua suele ser en situaciones de estrés, como caerse en la bañera o después de un encuentro con una mofeta”, indica Sarah Durn.

Esto implica que, para gatos jóvenes o recién adoptados, la relación puede moldearse. “Se les puede presentar fuentes o dejarles sumergir la pata en un plato poco profundo para que se familiaricen con lo desconocido”, agrega.

Desde una perspectiva estadística, la mayoría de los gatos domésticos evita el contacto con el agua y puede desarrollar respuestas negativas si asocia el agua con incomodidad física o pérdida de control sensorial. Este patrón contrasta con el de los felinos salvajes, para quienes el agua no representa una amenaza y, por el contrario, puede ser esencial para la supervivencia diaria.

“No es un defecto. Es una mezcla de evolución, experiencia y biología actuando al mismo tiempo”, resume Durn.

