Caballo Waler: el valiente equino que forjó la historia militar australiana

Esta raza equina, originaria de Nueva Gales del Sur, es reconocida por su fortaleza física y su participación en conflictos bélicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Waler australiano es reconocido por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) como un caballo valiente, resistente y de temperamento ideal cuya historia se remonta al periodo colonial, cuando se necesitaban equinos fuertes para afrontar las extremas condiciones climáticas, la escasez de alimento y los largos recorridos sobre el terreno árido.

El nombre “Waler” proviene de Nueva Gales del Sur, donde predominaba la raza y se le conocía como “New South Waler”. De hecho, la genética de estos ejemplares es una mezcla de varios, entre ellos, el caballo africano del Cabo, el pura sangre, el árabe, el poni Timor y probablemente algunos equinos de tiro, como el percherón, shire y clydesdale.

Gracias a esta combinación, el Waler se convirtió en un mamífero de gran resistencia física, capaz de soportar amplias jornadas de trabajo y condiciones extremas, cualidades que rápidamente llamaron la atención de ganaderos, bandidos, soldados y fuerzas militares, describe la la Federación Ecuestre Internacional.

Desde sus inicios, estos cuadrúpedos se utilizaron para tareas de arreo y transporte en ranchos, pero su transición de paso a galope sin necesidad de trotar primero lo convirtió en un caballo excepcionalmente útil para la guerra, pues dicha marcha permitía movimientos más silenciosos, una monta cómoda durante horas y evitaba que los equipos y provisiones a bordo se soltaran.

Durante los conflictos bélicos internacionales, el Waler fue exportado como caballo militar, participando en la Guerra de los Bóeres y en ambas Guerras Mundiales, dejando un legado que perdura en la historia militar australiana.

Características del Waler australiano

El Waler australiano destaca por su resistencia, valentía y temperamento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Waler australiano promedio mide entre 1.44 a 1.62 metros, aunque la raza presenta gran variabilidad debido a su diverso linaje. Posee un cuerpo con cuello musculoso, espalda redondeada, cuartos traseros profundos y patas rectas. Un rasgo distintivo es su intestino más grande, resultado de la necesidad de procesar grandes volúmenes de alimento de baja calidad disponible en el entorno natural australiano.

Los colores más comunes incluyen negro, marrón, castaño, laurel y gris, aunque también existen ejemplares ruanos, palominos, ante, pintos, pardos y caramelo, algunos con marcas primitivas. No obstante, el desarrollo de la raza se consolidó en cuatro categorías según sus linajes:

Poni: pequeño, criado para carreras y polo.

Ligero: tipo cazador ligero, con influencia de pura sangre.

Mediano: más pesado y alto, utilizado para montar o conducir.

Pesado: descendiente de caballos de tiro, pero con rasgos refinados.

En cuanto al temperamento, la FEI destaca la personalidad tranquila, sensata e inteligente del Waler, atributos que se reflejan en su mirada y actitud alerta. Sumado a ello, su resistencia y facilidad de manejo lo convierten en un caballo apreciado tanto para el trabajo como para actividades recreativas y deportivas.

El rol del caballo Waler en la guerra

Una mezcla única de razas y un carácter inquebrantable forjaron a este equino en los paisajes más duros de Australia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contribución del Waler australiano a la historia militar es notable. Su apodo surgió en la India a mediados del siglo XIX, para referirse a los caballos importados desde Nueva Gales del Sur utilizados por la caballería británica y el Raj. Desde 1816, los caballos australianos comenzaron a ser exportados, primero de manera privada y luego de forma organizada, para cumplir funciones militares, de transporte y de deporte en otros países.

Durante la Primera Guerra Anglo-Bóer, Australia envió más de 37 mil equinos al extranjero. En la Primera Guerra Mundial, la cifra aumentó a más de 121 mil, desplegados en África, Europa, India y Palestina. Entre ellos, 39 mil 348 Walers sirvieron en la Primera Fuerza Imperial Australiana, mientras que otros 81 mil 976 fueron enviados a la India.

Tras la guerra, muchos ejemplares fueron liberados en el interior de Australia y vivieron en estado salvaje, mientras que otros fueron sacrificados debido a las estrictas leyes de cuarentena. En tanto, la cría selectiva y el comercio internacional continuaron hasta mediados del siglo XX, aunque con la mecanización del transporte y la importación de razas modernas, la población comenzó a disminuir y estuvo al borde de la extinción.

Preservación y monta recreativa

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

En la década de 1980, la raza fue salvada gracias a esfuerzos de conservación como los emprendidos por la Sociedad de Caballos Waler de Australia (Waler Horse Society of Australia) y la Asociación de criadores y propietarios de caballos Waler de Australia (Waler Horse Owners and Breeders Association Australia, WHOBAA).

Estas organizaciones identificaron manadas descendientes de antiguos ejemplares y establecieron programas de preservación, manteniendo líneas de sangre originales y evitando cruces con razas modernas. El programa también estableció un libro genealógico que asegura la continuidad de la raza.

Hoy en día, el Waler australiano es apreciado por su carácter y versatilidad en la equitación recreativa. Es un caballo fácil de mantener, con salud robusta y pocos problemas veterinarios, especialmente en las patas. Además, su temperamento tranquilo, sensato e inteligente lo convierte en un compañero ideal para paseos, conducción, saltos y todo tipo de actividades ecuestres.