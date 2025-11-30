Caballo Aveliñés: el equino de los Alpes que pasó de la montaña al deporte internacional

Este ejemplar, descendiente del semental Folie, sobresale por su físico elegante, movimientos armónicos y pelaje distintivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Caballo Aveliñés, también conocido como Haflinger, es una de las razas de equinos más reconocidas por su resistencia, carácter afable y versatilidad. Originario de las regiones alpinas de Italia, Austria y Suiza, este cuadrúpedo posee una historia que se remonta a la Edad Media y, en la actualidad, cuenta con presencia global tanto en el ámbito deportivo como en actividades recreativas y terapéuticas.

El Aveliñés debe su nombre a la localidad de Avelengo, situada en el norte de Italia, en la provincia de Bolzano, conocida también como Tirol del Sur. Esta región montañosa, marcada por la influencia de diversas culturas europeas, fue el escenario donde la raza se desarrolló para responder a las exigencias del transporte en terrenos escarpados.

Según el blog especializado La Voz de la Charrería, los ejemplares descienden de caballos orientales y su consolidación moderna se atribuye al semental Foliè, nacido en 1874, considerado el fundador de la línea actual.

El Registro Americano de Haflinger (AHR) detalla que la primera documentación oficial de la raza corresponde a ese año, con el nacimiento de 249 Folie, hijo del semental medio árabe y una yegua tirolesa. Todos los Haflingers de pura raza actuales trazan su linaje hasta Folie, a través de siete líneas de sementales.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la raza fue adaptada para servir como caballo de carga militar, lo que influyó en su morfología. Tras el conflicto, el Aveliñés recuperó su altura y refinamiento, orientándose hacia la versatilidad tanto para la monta como para el enganche.

Características físicas y temperamento de la raza

Un linaje cuidadosamente preservado y una genética única han dado forma a una raza admirada por su belleza y temperamento.

Estos ejemplares se distinguen por su cuerpo elegante y bien proporcionado. De acuerdo con WebMD, citando al Registro Americano de Haflinger, la cabeza es esbelta, con orejas grandes, ojos expresivos y fosas nasales anchas; el pecho profundo, la espalda musculosa y la cruz prominente permiten a la raza soportar grandes cargas. Las extremidades son rectas y proporcionadas, con cuartillas largas y articulaciones robustas; las pezuñas, pequeñas y redondas, son especialmente duras.

El color castaño es una de las señas de identidad del Caballo Aveliñés. WebMD señala que este tono, que puede variar del dorado claro al castaño hígado, proviene del semental fundador Folie. Mientras que la crin y la cola, largas y onduladas, son de color rubio o blanco.

El Registro Americano de Haflinger permite marcas blancas en la cabeza y una sola pata blanca, pero desaconseja la cría de ejemplares con impurezas de color, como manchas o crines y colas que no sean blancas o rubias, así como más de una pata blanca.

En cuanto a los movimientos, el Haflinger se desplaza con eficiencia y ritmo, su paso es enérgico y relajado, mientras que el trote y el galope demuestran su capacidad atlética, con movimientos cadenciosos y suaves.

El carácter del Caballo Aveliñés es uno de sus mayores atractivos. WebMD destaca su temperamento apacible y cariñoso, lo que lo convierte en una opción ideal como mascota familiar. Este equino es tranquilo, difícil de asustar y fiable para niños y jinetes principiantes. Además, su adaptabilidad y entusiasmo por el trabajo lo hacen útil tanto para el enganche como para la monta y el trabajo en el campo.

No obstante, la raza también puede mostrar una fuerte voluntad, que en ocasiones se traduce en terquedad. Su inteligencia facilita el entrenamiento, pero también puede llevar a comportamientos ingeniosos en el establo.

La popularidad del Caballo Aveliñés en el mundo moderno

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

El Haflinger ha evolucionado hasta convertirse en un caballo versátil, presente en una amplia variedad de disciplinas. El Registro Americano de Haflinger indica que la raza participa activamente en doma clásica, salto, volteo, enganche, equitación de resistencia y programas de equitación terapéutica, entre otros.

Su capacidad atlética y fuerza, a pesar de su tamaño compacto, le permiten competir con éxito frente a otras razas. El precio de un Caballo Avelinés varía considerablemente según la edad, el entrenamiento y la línea de sangre, pero de acuerdo con la revista especializada Ehorses, un potro puede costar alrededor de dos mil euros, mientras que un ejemplar entrenado puede superar los cinco mil euros. No obstante, los ejemplares con habilidades destacadas en competencias alcanzan precios aún más elevados.

A lo largo de los años, el Caballo Aveliñés ha mantenido su atractivo y continúa ganando adeptos en todo el mundo, consolidándose como una opción apreciada por quienes buscan un caballo seguro, polivalente y de gran belleza.