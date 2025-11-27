Animales y Mascotas

Los nombres de perros más curiosos que una veterinaria compartió en redes y conquistaron a todos

Una publicación despertó miles de reacciones por el ingenio detrás de cada elección y la espontaneidad con que los profesionales lo presentan

Una clínica veterinaria ha compartido
Una clínica veterinaria ha compartido un listado de los nombres mas curiosos y divertidos de algunas mascotas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunidad que es amante de las mascotas ha encontrado una manera de ver los nombres más curiosos de los perros y gatos que atienden en un centro médico para animales, se trata de la Clínica Veterinaria Santa Isabel ubicada en Bogotá, Colombia.

Su contenido fresco y espontáneo se volvió tendencia en pocos días acumulando miles de comentarios de usuarios que esperan el próximo listado creativo. Los profesionales combinan humor, ternura y en cada entrega logran que sus clips se hagan populares con facilidad.

Lo que comenzó como una idea tal vez publicitaria se ha transformado en un fenómeno digital, en el perfil de Instagram @clinicaveterinariasantaisabel se muestra los nombres en los registros de sus pacientes caninos, generando reacciones que van desde la risa hasta la incredulidad. La diversidad de nombres, muchos de ellos inesperados o ingeniosos ha despertado la curiosidad del público que ahora propone ideas propias para sus mascotas próximas.

Los internautas no solo celebran la comicidad de los nombres, sino también la manera tan relajada en que lo toman dentro de la clínica. El equipo que trabaja dentro de ella sorprende a la audiencia por el contenido veterinario que suben a las redes sociales.

Los nombres que más hicieron reír a los seguidores

Algunos de los nombres más
Algunos de los nombres más destacados son María Conchita y Chimultrufia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En uno de sus videos más vistos, la veterinaria presentó una selección de nombres que rápidamente se volvieron tema de conversación. Entre ellos destacaron apodos cómicos y combinaciones creativas que lograron arrancar carcajadas a miles de usuarios. Este es un listado de algunos de los nombres que salen en la serie de videos:

  • Kiwi Soler
  • Patacon Antonio
  • Tribilin Mc. Pato Zoriano
  • Guayaba
  • Chimoltrufia
  • Shirly Mariasela Soler
  • Frijolito Rojas
  • Yukita
  • María Conchita
  • Boronita Baron
  • Kity Patitas Suaves

Los seguidores comentan que probablemente muchos de estos nombres provienen de ocurrencias familiares, referencias culturales o incluso de situaciones cotidianas inesperadas. Aunque también reflejan parte de la personalidad de la mascota tienen su toque para hacer reír cada día.

Las reacciones no se hicieron esperar y el público mencionó cuáles les parecieron más ingeniosos y también compartieron historias similares. Debido a esto la sección de comentarios se convirtió en un espacio donde los dueños de mascotas revelan cómo bautizaron a sus pequeños compañeros de cuatro patas, creando una comunidad más dinámica y participativa.

Cómo este tipo de contenido impulsa la conexión entre dueños y mascotas

Los animales sirven como fuente
Los animales sirven como fuente de consuelo, cariño y lealtad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clínica refleja su intención al mostrar el lado más alegre dentro del trabajo en el área de veterinaria que a menudo es relacionado con situaciones tensas. Al destacar los nombres más ocurrentes, lograron humanizar la relación entre los profesionales y los dueños, recordando que detrás de cada consulta hay un sin fin de historias llenas de cariño y diversión.

Este tipo de vídeos también motiva a muchos espectadores a reflexionar sobre el vínculo que llegan a tener con sus mascotas. Algunos comentan que ahora se animan a elegir nombres más creativos o emotivos, mientras que otros añaden que encontraron la inspiración para poder adoptar a un nuevo compañero.

De acuerdo con National Institutes of Health (NIH), “se ha demostrado que la interacción con animales disminuye los niveles de cortisol (una hormona relacionada con el estrés) y disminuye la presión arterial. Otros estudios han descubierto que los animales pueden reducir la soledad, aumentar los sentimientos de apoyo social y mejorar su estado de ánimo”.

Además en el artículo se destaca que “los animales pueden servir como fuente de consuelo y apoyo. Los perros de terapia son especialmente buenos en esto. A veces, los llevan a hospitales o residencias para ayudar a reducir el estrés y la ansiedad de los pacientes”.

Este tipo de conexión con las mascotas permite crear un vínculo que con el tiempo se irá fortaleciendo, y la idea de un nombre o apodo creativo para los pequeños canes o felinos terminará por alegrar todos tus días.

