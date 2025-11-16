Animales y Mascotas

Checo Pérez y sus mascotas: la ternura que acompaña al piloto mexicano fuera de la pista

El campeón de la F1 encuentra equilibrio y cariño en sus compañeros de cuatro patas con los que comparte contenido que cautiva a sus seguidores

El piloto mexicano ha compartido contenido con sus compañeros de cuatro patas Crédito: (IG:@schecoperez)

Lejos del rugir de los motores y de la intensidad que se vive en los circuitos Sergio “Checo” Pérez encuentra calma en su vida familiar, donde sus mascotas ocupan un lugar muy especial. El ex integrante de la escudería Red Bull es reconocido por su carisma dentro y fuera de la pista, aunque suele ser reservado con su vida personal en algunas ocasiones ha compartido momentos junto a su familia y sus adorables compañeros de cuatro patas, mostrando una faceta más cercana y humana.

A lo largo de los años el tapatío ha dejado ver que su hogar está lleno de energía, amor y perritos que cautivan a todos. Desde un bulldog que estuvo con él durante varias temporadas y que lamentablemente falleció, hasta otros pequeños compañeros que forman parte de su hogar.

Más allá de su sobresaliente carrera deportiva, Checo demuestra que las mascotas pueden ser esa fuente de estabilidad personal y emocional. Incluso fuera de la competición su conexión demuestra que el amor y la tranquilidad son tan importantes como la velocidad y competencia.

Cajeta, el nuevo integrante de la familia Pérez Martínez

Cajeta es la nueva integrante
Cajeta es la nueva integrante de la familia (IG:@lewishamilton)

Su esposa Carola Martínez hace unos meses publicó en redes sociales unas fotografías de un pequeño bichpoo poochon llamado Cajeta, que rápidamente se robó el corazón de los seguidores del piloto y la F1.

Es un perro híbrido de tamaño pequeño, se caracteriza por ser un animalito que puede llegar a parecer un oso de peluche. Es amigable, juguetón y debido a su complexión se puede adaptar a cualquier tipo de vivienda.

Según Kalibo, “son muy cariñosos con otros perros, pero más aún con las personas. Se trata de perros muy sociables a los que les gusta mucho la gente y sobre todo los niños. Por otra parte, se trata de perritos que se adaptan a la perfección a pisos o apartamentos pequeños; lo único que debes hacer es darle paseos y estimularlo en casa mentalmente”

Además de “a pesar de ser mascotas con bastante pelo, pero no tiende a caerse, por lo que son mascotas muy adecuadas para personas con alergias. En cuanto al color del pelo, puede ser blanco, crema, marrón, claro, negro o gris. Siempre cuentan, eso sí, con un característico hocico achatado y una nariz que puede ser negra o marrón”.

Un vínculo que refleja su lado más humano

Las mascotas que cautivan a sus seguidores Crédito: (@checoperez)

Además de Cajeta, Checo y su esposa han compartido momentos con otros perros como Enzo y un par de golden retriever, mostrando cómo cada uno ocupa un lugar especial. Los seguidores han podido verlos en videos y fotos mientras acompañan al piloto en entrenamientos o en actividades cotidianas, demostrando que los animales no solo son compañía sino también alegría y diversión.

En año 2020 para conmemorar el “Día Internacional del Perro” subió unas fotografías donde se le puede ver en compañía de su dos golden mientras disfruta en el jardín. Y a mediados del 2024 internet se asombró al ver un video de él haciendo ejercicio mientras Enzo hacía un tierno cameo, lo publicó en sus cuentas y rápidamente se volvió viral por lo conmovedor que resultó para sus fans los cuáles mostraron su cariño en los compartidos, visualizaciones, reacciones y comentarios en el post.

En un entorno donde la exigencia física y mental es constante, las mascotas se han convertido en un pilar de calma y equilibrio. Gracias a ellas, Checo Pérez muestra que incluso los campeones necesitan de ternura, juego y compañía para mantener su bienestar emocional.

