Quién era Ripken, el labrador ‘recogebates’ que conquistó los corazones de Carolina del Norte

El labrador, que debutó profesionalmente en 2019, participó en múltiples equipos. (FB: Ripken the Bat Dog)

Bautizado en honor al legendario beisbolista estadounidense Cal Ripken Jr., un labrador retriever de pelaje negro cuyo trabajo era recoger bates, camisetas y accesorios en los estadios de Carolina del Norte, se ganó el afecto de jugadores, entrenadores y aficionados por igual, dejando una huella perdurable en la comunidad deportiva del estado.

Ripken llegó a la vida del exjugador y entrenador de béisbol universitario Michael O’Donnell y su esposa, Melissa, cuando apenas tenía ocho semanas de edad. En entrevista con The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales, el hombre recordó cómo aquel cachorro cambió el rumbo de su vida:

“Siempre soñé con volver de alguna manera. Luego llegó él y me hizo regresar al béisbol. Fue como ese instinto natural de: ‘Esto es lo que se supone que debo hacer, ¿verdad?’.”

Desde pequeño, el canino demostró una mezcla entre disciplina y entusiasmo que posteriormente lo harían destacar. De acuerdo con Fox News, su carrera deportiva comenzó en 2019 con las ‘Salamandras de Holly Springs’ (Holly Springs Salamanders), un equipo universitario de verano. Allí sorprendió a todos por su precisión y cuidado, pues recuperaba los bates sin dejar rastro de saliva ni mordeduras.

Pronto, los ‘Toros de Durham’ (Durham Bulls), uno de los equipos de ligas menores más emblemáticos del país, lo reclutaron en 2020. En ese punto de su vocación, el animal no solo recogía bates, también llegó a ser considerado parte de ellos, algo que O’Donnell describió con orgullo: “El equipo realmente ha integrado a Ripken. Es su perro de terapia, su recogebates. Pero, lo más importante, es su amuleto de la suerte y su mejor amigo.”

Un ícono deportivo canino

En 2021, el ‘lomito’ amplió su repertorio más allá del béisbol. De acuerdo con un comunicado citado por Fox, empezó a trabajar con la ‘Manada de lobos del Estado de Carolina del Norte’ (NC State Wolfpack), donde recogía camisetas en el inicio de temporada. Para registrar su particular punto de vista, llevaba una cámara GoPro en el lomo y, de hecho, los videos que capturaba con su peluda cabeza entrando en cuadro, se volvieron virales en redes sociales.

Su carisma lo llevó incluso a la televisión nacional cuando, en 2022, fue invitado a El show de Kelly Clarkson (The Kelly Clarkson Show), donde su historia y ternura conquistaron al público estadounidense. Al año siguiente, Ripken realizó el saque inicial ceremonial en un partido de hockey de los ‘Huracanes de Carolina’ (Carolina Hurricanes), demostrando que su talento no conocía límites ni disciplinas.

El espíritu amistoso convirtió al can en un verdadero embajador del deporte y la alegría, pues participó en eventos comunitarios, desfiles y hasta ayudó en una pedida de mano en el estadio Carter-Finley, durante su última temporada. Según su familia, “era más feliz cuando estaba rodeado de gente, haciendo amigos (y tal vez comiendo un par de perritos calientes)”.

Durante cuatro temporadas, trabajó como cobrador para los Toros de Durham y el equipo de fútbol americano anteriormente mencionado, generando innumerables recuerdos. Fox News destacó que, en uno de sus últimos partidos, el corredor de las ‘Panteras de Carolina’ (Carolina Panthers), Chuba Hubbard, se acercó a él antes del encuentro, lo acarició y le habló con cariño. El jugador terminó anotando el touchdown de la victoria en tiempo extra.

“Ripken ganó todos sus primeros partidos con el equipo”, dijo O’Donnell.

El legado de una vida feliz

Su legado trasciende el béisbol, al convertirse en compañero, terapeuta y protagonista de momentos emotivos que unieron a la comunidad. (TikTok: @ripkenthebatdog)

El labrador de pelaje negro falleció el día de Año Nuevo de 2025, a los ocho años, debido a complicaciones de una enfermedad no diagnosticada, sin embargo, su partida dejó tras de sí una historia de amor, compañerismo y esperanza. En un comunicado publicado en su página de Facebook “Ripken the Bat Dog”, su familia expresó:

“Desde que comenzó su carrera deportiva en 2019 a la edad de tres años, Ripken ha traído sonrisas a personas no solo en su estado natal de Carolina del Norte, sino en todo el mundo con sus ojos amables, su carácter gentil y su increíble habilidad para recuperar objetos.”

Durante las últimas semanas de su vida, el animal tuvo un calendario lleno de actividades memorables; de hecho, fue el Gran Mariscal del desfile navideño de su ciudad. Su última aparición pública ocurrió el 22 de diciembre, apenas diez días antes de su fallecimiento, cuando recuperó el soporte de patada para las ‘Panteras de Carolina’. Con él en el campo, el equipo venció a los ‘Cardenales de Arizona’ (Arizona Cardinals), manteniendo su récord perfecto de victorias en los primeros partidos.

“El cariño que recibió es algo que jamás olvidaremos. Las fotos, los regalos, las apariciones, los videos... fueron algo que nunca imaginamos cuando comenzó esta aventura. La vida de Ripken fue una verdadera bendición, y todo gracias al amor que le tuvieron a nuestro dulce niño”, concluyó la familia O’Donnell.

El ‘lomito’ no fue solo un perro recogebates, como dijo su dueño al despedirlo, “Ripken era más que una mascota; era una luz brillante y peluda que irradiaba alegría por todo el mundo. El cielo ha ganado un dulce y hermoso ángel de cuatro patas.”