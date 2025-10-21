Animales y Mascotas

Gata sobrevive a un viaje de 12.800 kilómetros desde China hasta Minnesota en un contenedor

Una felina llamada Xiao Mao sobrevivió a un viaje de varias semanas atrapada sin comida ni agua

Por Luis Mote

Guardar
Xiao Mao fue encontrada viva
Xiao Mao fue encontrada viva tras un viaje de más de 12,800 km escondida en un contenedor de carga. (Facebook: Pet Haven, Inc. of MN)

El viaje de la gata Xiao Mao comenzó en junio, cuando accidentalmente se subió a un contenedor de carga que recorrió más de 12,800 kilómetros desde el país asiático hasta la ciudad estadounidense. Al llegar, sorprendió a todos al ser encontrada acurrucada bajo la madera, viva pero demacrada y gravemente deshidratada, según reporta CBS News.

Las personas que descubrieron a la felina no daban crédito a que hubiera sobrevivido a condiciones tan extremas durante semanas en un espacio cerrado sin alimento ni agua. Su hallazgo fue un verdadero milagro y el inicio de un proceso de recuperación que continúa en un refugio especializado.

Tras su rescate durante el verano, se informó que Xiao Mao está en proceso de recuperación. En un inicio, la gata estaba extremadamente delgada y muy desconfiada tras su prolongada estancia en un contenedor de transporte sin acceso a comida ni agua. Sin embargo, bajo el cuidado de Pet Haven, un refugio para animales, ha ido mejorando notablemente, mostrando signos de bienestar y recuperación.

“Es realmente asombroso que sobreviviera a ese viaje, y no estamos 100% seguros de cómo lo hizo”, declaró Kerry D’Amato, directora ejecutiva de albergue a la cadena estadounidense. “Tres semanas sin comida ni agua, no estaría viva. Debió haber estado bebiendo agua condensada, tal vez comiendo insectos y roedores”.

El éxito de supervivencia de Xiao Mao, que significa “gatito” en chino mandarín, se debe en parte al Programa Wallflowers de Pet Haven, que se especializa en ayudar a animales tímidos o traumatizados, como Xiao Mao, a aprender a confiar nuevamente.

La increíble transformación de Xiao Mao: de la desconfianza a la esperanza

Tras un difícil rescate y
Tras un difícil rescate y estado crítico, Xiao Mao encontró en el Programa Wallflowers de Pet Haven la esperanza y el cuidado necesario para transformarse.(Facebook: Pet Haven, Inc. of MN)

Después de ser rescatada por el control animal en Minnesota, la felina fue trasladada a la Sociedad Protectora de Animales Northwoods en Wyoming. No obstante, debido a su delicado estado de salud, el refugio no contaba con los recursos necesarios para ofrecerle la rehabilitación intensiva que requería, según información de People.

Ante esta situación, Pet Haven intervino para brindarle el cuidado especializado necesario con el Programa Wallflowers, el cual está diseñado para ayudar a animales tímidos y traumatizados, guiándolos en un proceso de socialización y recuperación que les permite ganar confianza y prepararse para una nueva vida en un hogar adoptivo.

“Cuando llegó, estaba extremadamente delgada y muy enferma”, recordó Kerry D’Amato en entrevista para CBS News. “Cargaba hacia nosotros, silbaba y se abalanzaba. Hoy, nos gorjea y sale cuando la llamamos. Tiene los ojos brillantes, las orejas erguidas; nos da todas las señales de que confía en la salvación”.

Un llamado urgente a la solidaridad: adopta y salva vidas

( Facebook: Pet Haven, Inc.
( Facebook: Pet Haven, Inc. of MN)

Durante los primeros meses de recuperación, Xiao Mao mostraba una gran ansiedad y evitaba cualquier contacto humano, refugiándose en lugares seguros para protegerse. Sin embargo, gracias a un proceso constante y lleno de paciencia por parte de sus cuidadores, la gata comenzó a mostrarse más tranquila y a buscar activamente la atención y el cariño que se le brinda.

Según relataron los cuidadores de la minina dentro del refugio, un gran avance se produjo cuando la emparejaron con otro gato llamado Prince, cuya presencia tranquila la ayudó a ganar más confianza.

Pet Haven prevé que tanto ella como su compañero pueden estar listos para ser adoptados en los próximos meses. La organización, que depende casi en su totalidad de donaciones y voluntarios que brindan hogares temporales, lanzó una alerta sobre la creciente sobrepoblación en los refugios locales.

Ante esta situación, hacen un llamado urgente a la comunidad para que considere la adopción o el acogimiento de animales, lo que contribuirá a liberar espacio y permitir que más mascotas vulnerables, como Xiao Mao, puedan recibir la atención y cuidados que necesitan.

Temas Relacionados

MinnesotaChinaGatosXiao MaoPerrosAnimales

Últimas Noticias

Desfile Canino de Halloween en Nueva York: la caravana perruna más esperada del año

El evento se celebra tradicionalmente a mediados de octubre, donde tanto dueños como mascotas disfrutan de un ambiente festivo, creativo y de comunidad en la gran manzana

Desfile Canino de Halloween en

Le reventaron los ojos siendo un cachorro; ahora este perro busca un hogar lleno de amor

Desde su nacimiento, ha vivido en un ambiente de maltrato constante, privado de cariño y seguridad, lo que ha marcado profundamente su vida

Le reventaron los ojos siendo

Alerta sobre presencia de oruga peluche en Jalisco: qué debes hacer si te pica este insecto

En los humanos, el dolor que provoca su contacto es comparado con sufrir una fractura o recibir el impacto de una bala

Alerta sobre presencia de oruga

Camiseta de Taylor Swift impulsa recaudación millonaria para la conservación de nutrias marinas en California

La prenda, relanzada por el acuario tras la viralización, superó los dos millones de dólares en ventas en solo 48 horas

Camiseta de Taylor Swift impulsa

Caballo Clydesdale: el equino escocés que se convirtió en un ícono de la publicidad en Estados Unidos

Con su gran tamaño y variedad de capas que generalmente incluyen manchas blancas, son ideales tanto para espectáculos como para diversas actividades ecuestres

Caballo Clydesdale: el equino escocés
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se espera que el trigo

Se espera que el trigo aporte una lluvia récord de dólares: hasta cuánto podrían llegar las exportaciones el año próximo

Biocombustibles: el Gobierno propone una tregua hasta 2027 en el Senado por la puja entre provincias

Rogelio Frigerio se pone al frente del tramo final de la campaña electoral en Entre Ríos

Los dos sectores sindicales en pugna buscan a Hugo Moyano para sumarlo como aliado y ganar la pelea por la nueva CGT

Los dos mensajes clave del PJ en la última semana de campaña: el uso de la BUP y la asistencia a votar

INFOBAE AMÉRICA
Sanae Takaichi fue designada como

Sanae Takaichi fue designada como primer ministra de Japón y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo

EEUU planea aplicar aranceles de hasta el 100% a Nicaragua por sus violaciones de derechos humanos y laborales

Israel confirmó la identidad del rehén asesinado y entregado por los terroristas de Hamas el lunes por la noche

Azotea, la residencia de artistas que busca recuperar el espíritu de los ‘60 en el Microcentro porteño

María Corina Machado felicitó a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y afirmó que ambos países comparten “un destino de libertad”

TELESHOW
El anuncio de L-Gante tras

El anuncio de L-Gante tras su escandalosa ruptura con su representante: “Hoy comienzo una nueva etapa de mi carrera”

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”