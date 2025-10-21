Gata sobrevive a un viaje de 12.800 kilómetros desde China hasta Minnesota en un contenedor

Xiao Mao fue encontrada viva tras un viaje de más de 12,800 km escondida en un contenedor de carga. (Facebook: Pet Haven, Inc. of MN)

El viaje de la gata Xiao Mao comenzó en junio, cuando accidentalmente se subió a un contenedor de carga que recorrió más de 12,800 kilómetros desde el país asiático hasta la ciudad estadounidense. Al llegar, sorprendió a todos al ser encontrada acurrucada bajo la madera, viva pero demacrada y gravemente deshidratada, según reporta CBS News.

Las personas que descubrieron a la felina no daban crédito a que hubiera sobrevivido a condiciones tan extremas durante semanas en un espacio cerrado sin alimento ni agua. Su hallazgo fue un verdadero milagro y el inicio de un proceso de recuperación que continúa en un refugio especializado.

Tras su rescate durante el verano, se informó que Xiao Mao está en proceso de recuperación. En un inicio, la gata estaba extremadamente delgada y muy desconfiada tras su prolongada estancia en un contenedor de transporte sin acceso a comida ni agua. Sin embargo, bajo el cuidado de Pet Haven, un refugio para animales, ha ido mejorando notablemente, mostrando signos de bienestar y recuperación.

“Es realmente asombroso que sobreviviera a ese viaje, y no estamos 100% seguros de cómo lo hizo”, declaró Kerry D’Amato, directora ejecutiva de albergue a la cadena estadounidense. “Tres semanas sin comida ni agua, no estaría viva. Debió haber estado bebiendo agua condensada, tal vez comiendo insectos y roedores”.

El éxito de supervivencia de Xiao Mao, que significa “gatito” en chino mandarín, se debe en parte al Programa Wallflowers de Pet Haven, que se especializa en ayudar a animales tímidos o traumatizados, como Xiao Mao, a aprender a confiar nuevamente.

La increíble transformación de Xiao Mao: de la desconfianza a la esperanza

Tras un difícil rescate y estado crítico, Xiao Mao encontró en el Programa Wallflowers de Pet Haven la esperanza y el cuidado necesario para transformarse.(Facebook: Pet Haven, Inc. of MN)

Después de ser rescatada por el control animal en Minnesota, la felina fue trasladada a la Sociedad Protectora de Animales Northwoods en Wyoming. No obstante, debido a su delicado estado de salud, el refugio no contaba con los recursos necesarios para ofrecerle la rehabilitación intensiva que requería, según información de People.

Ante esta situación, Pet Haven intervino para brindarle el cuidado especializado necesario con el Programa Wallflowers, el cual está diseñado para ayudar a animales tímidos y traumatizados, guiándolos en un proceso de socialización y recuperación que les permite ganar confianza y prepararse para una nueva vida en un hogar adoptivo.

“Cuando llegó, estaba extremadamente delgada y muy enferma”, recordó Kerry D’Amato en entrevista para CBS News. “Cargaba hacia nosotros, silbaba y se abalanzaba. Hoy, nos gorjea y sale cuando la llamamos. Tiene los ojos brillantes, las orejas erguidas; nos da todas las señales de que confía en la salvación”.

Un llamado urgente a la solidaridad: adopta y salva vidas

( Facebook: Pet Haven, Inc. of MN)

Durante los primeros meses de recuperación, Xiao Mao mostraba una gran ansiedad y evitaba cualquier contacto humano, refugiándose en lugares seguros para protegerse. Sin embargo, gracias a un proceso constante y lleno de paciencia por parte de sus cuidadores, la gata comenzó a mostrarse más tranquila y a buscar activamente la atención y el cariño que se le brinda.

Según relataron los cuidadores de la minina dentro del refugio, un gran avance se produjo cuando la emparejaron con otro gato llamado Prince, cuya presencia tranquila la ayudó a ganar más confianza.

Pet Haven prevé que tanto ella como su compañero pueden estar listos para ser adoptados en los próximos meses. La organización, que depende casi en su totalidad de donaciones y voluntarios que brindan hogares temporales, lanzó una alerta sobre la creciente sobrepoblación en los refugios locales.

Ante esta situación, hacen un llamado urgente a la comunidad para que considere la adopción o el acogimiento de animales, lo que contribuirá a liberar espacio y permitir que más mascotas vulnerables, como Xiao Mao, puedan recibir la atención y cuidados que necesitan.