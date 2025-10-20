Animales y Mascotas

Alerta sobre presencia de oruga peluche en Jalisco: qué debes hacer si te pica este insecto

En los humanos, el dolor que provoca su contacto es comparado con sufrir una fractura o recibir el impacto de una bala

Por Mariana Álvarez Torres

La oruga peluche, también conocida
La oruga peluche, también conocida como 'gato lanudo', es la etapa larval del Megalopyge opercularis. (WikiCommons/Judy Gallagher)

La presencia de la oruga peluche, también conocida como “gato lanudo” o “puss caterpillar” en inglés, encendió las alertas en Jalisco cuando el Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur), perteneciente a la Universidad de Guadalajara, confirmó recientemente su avistamiento en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, advirtiendo a la población sobre los riesgos que implica el contacto con este insecto.

Este organismo es la etapa larval del Megalopyge opercularis, un lepidóptero cuya apariencia puede resultar engañosamente atractiva debido a su cuerpo peludo que lo hace especialmente peligroso para niñas, niños y adultos mayores, quienes podrían intentar tocarlo. Sin embargo, bajo su suave pelaje se ocultan espinas venenosas capaces de causar reacciones graves.

El maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, entomólogo y profesor-investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del CUCSur, explicó que el contacto con dicho ejemplar genera dolor intenso, náuseas, vómito, taquicardia y posibles afectaciones al sistema nervioso periférico.

“Se trata del estado inmaduro de una polilla o palomilla, cuyo veneno, una proteína de alta masa molecular, es uno de los compuestos más fuertes en el mundo de los insectos”, detalló.

Un animal sumamente peligroso

Autoridades y científicos piden colaboración
Autoridades y científicos piden colaboración ciudadana para identificar y reportar la presencia de este organismo. (Centro Universitario de la Costa Sur)

De acuerdo con un comunicado proporcionado por la Universidad de Guadalajara, las espinas que se encuentran bajo el pelaje de estos ejemplares se activan con el contacto, penetran la piel y liberan una toxina que funciona como mecanismo de defensa natural contra depredadores como aves o parásitos. En humanos, la sensación se describe como insoportable.

“El contacto es parecido a sufrir una fractura, recibir un disparo o caminar sobre brasas; el intenso dolor comienza en los dedos y se extiende al hombro”, relató Rivera Cervantes, quien también explicó que, en años anteriores, tras un temporal similar, se registró una presencia significativa de estas orugas en Guadalajara, particularmente en parques públicos.

En aquella ocasión, las autoridades tomaron medidas rápidas, como la fumigación y cierre temporal de áreas verdes. Sin embargo, ahora se pide a los habitantes colaborar en su identificación. “Pedimos a la población que al encontrarlas nos ayuden con fotografías o videos de la oruga para confirmar o descartar su presencia; también, identificar los árboles donde se hospeda para sistematizar sus hábitos”, agregó.

Aunque se ha detectado su presencia en otros estados como Nuevo León, Puebla y Yucatán, así como en países como Estados Unidos y en partes de Centroamérica, aún no existen estudios suficientes sobre la biología completa del insecto.

A pesar del riesgo, el especialista recomendó evitar la fumigación masiva, ya que podría dañar a otras especies benéficas como abejas, hormigas u otras orugas. Como medida preventiva, instó a evitar el contacto directo con el insecto y, en caso de manipulación necesaria, hacerlo usando guantes, pinzas y ropa que cubra completamente brazos y piernas.

¿Qué hacer si te pica una oruga peluche?

El insecto, conocido por su
El insecto, conocido por su potente veneno y apariencia inofensiva, representa un peligro para niños y adultos mayores. (WikiCommons/Dominio Público)

Don Hall, entomólogo de la Universidad de Florida, ha estudiado ampliamente a esta especie. Según explicó para National Geographic, el peculiar ejemplar se gana su nombre por parecer un pequeño gato doméstico, pero su picadura puede ser devastadora. “El dolor empeora inmediata y rápidamente después de la picadura, e incluso puede hacer que duelan los huesos”, afirmó.

El especialista señaló que el grado de sufrimiento depende del número de espinas incrustadas y el lugar de la picadura, pues “puede durar hasta 12 horas”. También mencionó que la población de estas orugas parece estar en aumento, lo cual podría explicar la creciente cantidad de personas afectadas.

En cuanto a primeros auxilios, Hall recomienda aplicar cinta de celofán sobre la zona afectada y luego retirarla para extraer posibles espinas residuales, lo cual a su vez ayudar a disminuir la intensidad del dolor.

Por su parte, el Manual MSD sugiere lavar el área con agua y jabón, evitando el contacto directo durante el secado; como parte del proceso, también se puede utilizar una secadora de pelo para eliminar la humedad sin frotar la piel. Entre las medidas locales para reducir los síntomas están la aplicación de hielo, alcohol isopropílico, bicarbonato de sodio o loción de calamina.

Dado que no existe un antídoto específico para el veneno de la oruga peluche, las acciones rápidas y el manejo adecuado de los síntomas pueden marcar la diferencia en la recuperación.

