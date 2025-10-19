La conmovedora historia del cachorro que quiere dejar atrás el miedo para encontrar un nuevo hogar

Después de que su mamá y sus hermanos fueron adoptados, Mugsy quedó solo en el refugio esperando esa oportunidad que aún no llega. (Tiktok/@juliesaraceno2)

En agosto pasado, una pequeña familia de perros fue recibida en la Sociedad Protectora de Animales Benton-Franklin (BFHS), ubicada en Kennewick, Washington. El equipo del refugio, entre el personal y los voluntarios, quedó encantado al conocer a la cariñosa mamá pug y sus cachorros, quienes rápidamente se ganaron el corazón de todos los trabajadores del lugar.

Después de aproximadamente un mes, cuando las criaturas fueron separadas de su madre, quedaron disponibles para adopción. Desde entonces, en solo dos semanas, la mamá y dos de sus perros encontraron un nuevo hogar, quedando solamente uno sin familia.

Mugsy, un canino negro parecido a su mamá, se quedó de repente completamente solo: “Un adoptante mostró interés en llevarlo a casa, al, pero al final cambió de opinión en el último momento, dejando al cachorro esperando una oportunidad para ser adoptado” comentó Julie Saraceno, voluntaria del refugio, en entrevista para The Dodo.

El pequeño valiente que busca un nuevo hogar

Mugsy era un cachorro juguetón con su familia, pero el refugio lo ha llenado de miedo y ansiedad. (Tiktok/@juliesaraceno2)

La voluntaria se sorprendió al descubrir que el cachorro seguía sin ser adoptado, siendo un perro tan vivaz y dulce que esperaba que alguien lo hubiera llevado a casa rápidamente: “Cuando estaba con sus hermanos y su mamá, se notaba que era muy juguetón. Es divertido”, comentó para The Dodo.

Sin embargo, desde que su familia fue adoptada, Mugsy se ha encerrado en sí mismo y está aterrorizado, ya que el ruido y el ambiente del refugio son abrumadores para un cachorro solo en una perrera.

“Hay mucho escándalo, y ahora ya no tiene a sus hermanos ni a su mamá, así que me parece especialmente triste que esté solo y además tenga tanto miedo”, expresó Saraceno.

La mujer relató que en una ocasión intentó acercarse a la perrera para ofrecerle una golosina a Mugsy, pero el cachorro estaba demasiado nervioso para aceptarla, retrocediendo lentamente y evitando cualquier contacto visual.

Esta ansiedad en el cachorro puede provocar comportamientos que, a ojos de posibles adoptantes, no parezcan positivos y dificulten que encuentre un nuevo hogar, ya que síntomas como temblor, nerviosismo y evitar el contacto, lo que puede interpretarse como agresividad o rechazo.

Sin embargo, aclaró que Mugsy está preparado para integrarse a cualquier familia: ya cuenta con todas sus vacunas y fue castrado recientemente, razón por la cual llevaba un cono en el video que la voluntaria compartió y a pesar de su nerviosismo, tiene todo lo necesario para comenzar una nueva vida llena de cariño.

El llamado urgente para darle un hogar lleno de amor

A pesar del miedo y la ansiedad que siente en el refugio, este cachorro está listo para dar todo su cariño. (Tiktok/@juliesaraceno2)

La voluntaria decidió compartir la historia del pequeño cachorro en su cuenta de TikTok para mostrar a todos lo valiente que es a pesar del miedo que enfrenta en el refugio.

A través del video, busca viralizarse para que más personas conozcan su situación y puedan entender la importancia de darle una oportunidad a un perro que ahora está solo y con esperanzas de encontrar un nuevo hogar para comenzar una nueva vida.

En la grabación, se puede ver al cachorro con ansiedad, lo que refleja lo difícil que es para él adaptarse al ambiente del refugio sin sus hermanos ni su mamá.

Sin embargo, Saraceno enfatiza que, aunque está asustado, el cachorro está vacunado, castrado y listo para empezar una nueva vida en familia y solamente necesita de alguien que tenga paciencia y le dé el cariño que tanto merece.

Este llamado a la adopción busca mostrar el verdadero carácter del perrito: un cachorro juguetón y dulce que solo necesita un poco de tiempo para confiar, por lo cual invita a quienes buscan un compañero fiel a darle una oportunidad y cambiar su destino para siempre.