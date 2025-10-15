Animales y Mascotas

Científicos descubren grupo de langostas rosadas en un ecosistema inexplorado frente a Mar del Plata

Este grupo de crustáceos con pinzas pertenece a la familia Nephropidae y se encuentran en la plataforma continental alrededor de América del Sur

Por Luis Mote

El ROV SuBastian captó vastos campos de coral blando de tono rosa pastel, junto a estrellas de mar y pulpos, revelando un paisaje marino inexplorado a 3.450 metros de profundidad frente a la costa argentina, durante la histórica expedición del Instituto Oceanográfico Schmidt. (Instagram/@schmidtocean)

Un grupo de científicos del Instituto Oceanográfico Schmidt, con sede en Palo Alto, Estados Unidos, desplegó un vehículo operado a distancia, llamado ROV SuBastian, para investigar el fondo del Cañón de Mar del Plata, ubicado frente a la costa argentina, a una profundidad de 3.450 metros.

Durante la expedición, los investigadores descubrieron un ecosistema dominado por un vibrante tono rosa pastel, donde se extendían grandes campos de coral blando en esa tonalidad, acompañados por estrellas de mar, pulpos y diversas especies marinas igualmente teñidas, configurando un hábitat hasta entonces desconocido, según reporta The Dodo.

La abundancia de organismos rosados, adaptados a las extremas condiciones del fondo oceánico, ofreció una oportunidad excepcional para comprender mejor la biodiversidad y las adaptaciones que permiten sobrevivir en uno de los lugares más profundos y remotos.

El hallazgo que sorprendió a un grupo de científicos en Argentina

Un grupo de langostas patagónicas (Thymops birsteini) se reúne alrededor de una roca en las profundidades del Mar Argentino, mostrando un comportamiento social poco documentado en esta especie de aguas profundas. (Instagram/@schmidtocean)

Durante la expedición de tres semanas, el equipo descubrió más de 40 especies nuevas para la ciencia, entre las cuales destacaron unas langostas de color rosa chicle, que llamaron poderosamente su atención por su tono llamativo y singular comportamiento.

“Sospechamos que se trata de Thymops birsteini, o langosta patagónica, crustáceos que se encuentran en la plataforma continental alrededor de América del Sur, particularmente en el Mar Argentino”, comentó el Instituto Oceanográfico Schmidt a través de su cuenta de Instagram.

Este hallazgo despertó gran interés entre los científicos, ya que nunca antes habían tenido la oportunidad de observar de forma tan cercana a dichos crustáceos.

En esta ocasión, el equipo fue testigo de cómo un grupo de aproximadamente una docena de ejemplares se juntaba alrededor de una roca, exhibiendo un comportamiento social poco documentado en estas especies marinas que habitan grandes profundidades.

“Si bien se sabe poco sobre estos animales, se parecen a una langosta típica con dos pinzas grandes, otros cuatro pares de patas para caminar que pueden usarse para recolectar alimento, llamadas pereiópodos, y una cola larga, llamada pleón”, escribió el instituto en sus redes sociales.

La magia oculta en las profundidades del océano

Estas criaturas se camuflan en las oscuras aguas profundas mientras la contaminación amenaza su hábitat natural.(Instagram/@schmidtocean)

Las langostas de color rosa brillante capturaron la atención de muchos, no solo por su apariencia extraordinaria, sino también por las emociones que despiertan en quienes las observan.

Los internautas incluso aprovecharon este suceso para hacer bromas sobre lo acontecido, comparando el color de estas criaturas con caricaturas y personajes populares: “Son rosas porque son langostas de Barbie”, comentó un usuario en la publicación de Instagram del Instituto Oceanográfico Schmidt.

Sin embargo, más allá de su belleza superficial, existe una explicación biológica que enriquece su misterio. Aunque en las imágenes capturadas por el ROV SuBastian, las langostas rosadas resaltan sobre el limo gris del fondo del cañón, en realidad su colorido cumple una función muy importante para su supervivencia en las profundidades del océano.

Su tonalidad rosada y roja se deben a una anomalía genética que produce un exceso de crustacianina, una proteína que influye en la pigmentación de su caparazón.

En las oscuras aguas del fondo marino, estos tonos vivos parecen negros debido a que el agua absorbe principalmente la luz de las longitudes de onda roja, lo que ayuda a que estas criaturas se camuflen y eviten a los depredadores, según informa The Dodo.

Pero durante la exploración, los científicos encontraron bolsas de plástico y otros residuos acumulados en el fondo marino, evidencia clara del grave impacto que la contaminación humana ejerce incluso sobre los hábitats más remotos y frágiles del planeta.

Este descubrimiento pone de manifiesto la urgente necesidad de tomar medidas para proteger los ecosistemas de aguas profundas, ya que no solo es fundamental conservar su belleza natural, sino también preservar la vida única que albergan, permitiendo que futuras generaciones tengan la oportunidad de seguir explorando y aprendiendo de los secretos que guardan los océanos más profundos.

