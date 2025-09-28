Animales y Mascotas

El final feliz de ‘Canelo’, un perro que regresó con su familia tras hacerse viral como “inspector” del IE-TRAM

El lomito, que se ganó el cariño de usuarios y trabajadores en una terminal de transporte yucateca, fue identificado por su propietario en redes sociales

Por Mariana Álvarez Torres

El perro, que fue adoptado
El perro, que fue adoptado por trabajadores del transporte público, fue finalmente entregado a su dueño tras ser identificado. (FB: Yucatán Hermoso)

En Mérida, Yucatán, la historia de un perro en presunta situación de calle que fue acogido en una estación del IE-TRAM se viralizó rápidamente en redes sociales por su carácter conmovedor. Se trataba de un can de pelaje café rojizo, posteriormente nombrado ‘Canelo’, que fue integrado simbólicamente como parte del personal en la terminal de transporte ubicada en La Plancha.

De acuerdo con la página de Facebook Yucatán Hermoso, donde se difundió ampliamente el caso, el animal fue acogido por trabajadores de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), quienes le brindaron alimento, cuidados y un espacio seguro. Además, como parte de la convivencia cotidiana, al can se le otorgó un gafete con el cargo de “Lomito inspector”.

Uno de los videos publicados bajo el título “Canelo, el nuevo inspector de los ‘Va y Ven’” muestra al perro agitando la cola al paso de los usuarios. Al respecto, otra publicación señalaba:

“No ladra, no multa, pero mueve la cola y se asegura de que todos suban y bajen bien. De vagar por las calles ahora encontró un nuevo hogar. Se pasea por toda el área de espera; supervisando que todo marche bien, al tanto que desprende sonrisas entre los usuarios”.

Una travesía con final feliz

El perro, cuyo nombre real
El perro, cuyo nombre real es Rocky, se había extraviado el 4 de septiembre tras asustarse por una tormenta. (FB: Yucatán Hermoso)

La historia generó una amplia respuesta entre los internautas, quienes reaccionaron con comentarios positivos, no obstante, detrás de la imagen simpática del canino, se encontraba una familia que lo buscaba desde hacía semanas. El perro, identificado posteriormente como Rocky, se había extraviado el pasado 4 de septiembre, según un boletín de búsqueda difundido en redes sociales.

De acuerdo con comentarios de usuarios que afirmaron reconocerlo, el animal habría escapado tras brincar una reja de aproximadamente dos metros de altura, presuntamente asustado por las lluvias registradas en esos días.

La amplia difusión del caso en plataformas digitales permitió que Ian Olvera, su propietario, lo identificara y se pusiera en contacto a través de una publicación en la que se daba seguimiento al estado del can. En respuesta, el personal de la Agencia de Transporte de Yucatán publicó el siguiente mensaje en un comentario:

“No podemos contactarte directamente por esta vía, por lo que te pedimos por favor acudir al CETRAM para poder entregártelo”.

De esa manera, tras una breve pero viral etapa como “inspector” del sistema de transporte público yucateco, Rocky, conocido públicamente como Canelo, logró regresar a su hogar.

La noticia fue bien recibida por usuarios en redes sociales, quienes celebraron el desenlace de la historia y no tardaron en compartir comentarios como: “Tengo duda si le pagaron su finiquito”, escribió un usuario en Facebook, mientras que otro añadió: “Seguramente no alcanzó prima de antigüedad, aguinaldo y menos vacaciones”.

La problemática de los perros en situación de calle en Yucatán

Existe un aumento preocupante de
Existe un aumento preocupante de canes sin hogar en la capital yucateca. (Pixabay)

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se calcula que en México hay entre 28 y 29.7 millones de perros y gatos, de los cuales una proporción significativa, alrededor de 20 a 23 millones, vive sin un hogar, una cifra coloca al país con el mayor número de animales domésticos en condición de calle en toda América Latina.

En el caso de Mérida, la situación también es preocupante. De acuerdo con reportes de medios locales, hacia finales de 2024 se estimaba que en la capital yucateca existían aproximadamente cinco mil perros en situación de calle. Si se considera también la población animal en las comisarías del municipio, la cifra prácticamente se duplica. Además, a esta estadística se suman gatos sin dueño.

Aunque autoridades locales han implementado campañas enfocadas en la esterilización y la promoción de la adopción responsable, los resultados han sido limitados. La persistencia del abandono y la falta de compromiso en la tenencia de mascotas continúan siendo los principales factores que contribuyen al crecimiento de esta población sin hogar.

