Tras atacar a una mujer, oso irrumpe en tienda de Nueva Jersey y empleado capta el momento de pánico

Expertos recomiendan mantener la calma y seguir protocolos en caso de encontrarse con un oso. Crédito: (Sean F. Clarkin / Facebook)

Una tarde tranquila en Vernon, Nueva Jersey, se transformó en momentos de tensión cuando un oso negro ingresó a una tienda Dollar General tras morder a una mujer de 90 años.

El hecho ocurrió el pasado 16 de septiembre alrededor de las 4 de la tarde, generando temor entre clientes y empleados que presenciaron al animal recorrer los pasillos del establecimiento.

De acuerdo con reportes del medio informativo, CBS News, el oso de 175 libras intentó abalanzarse sobre algunas personas dentro del local, lo que incrementó la preocupación de que pudiera estar enfermo.

La mujer herida fue trasladada de inmediato a un hospital, mientras que también se informó que el mismo ejemplar había atacado previamente al perro de un vecino.

El agente inmobiliario Sean F. Clarkin grabó parte del incidente, donde se observa al animal caminando entre los estantes mientras los presentes se mantenían a distancia. En la grabación, Clarkin se escucha decir con nerviosismo:

“¿Qué pasa, amigo? Eres un tipo grande y peligroso”. En otro momento, al buscar una salida, exclamó: “¿Dónde diablos está la puerta?”.

Autoridades abaten al oso e investigan las causas del incidente

El animal oso fue grabado mientras recorría los pasillos y se acercaba a clientes. Crédito: (Sean F. Clarkin / Facebook)

La policía intentó ahuyentar al animal disparando balas de goma para obligarlo a regresar al bosque, pero el oso insistía en volver a la tienda. Ante la falta de resultados, las autoridades optaron por dispararle.

Christine Flohr, empleada de un negocio cercano que presenció los hechos, relató entre lágrimas a CBS News: “Se me partió el corazón. Le pregunté a un oficial si solo lo habían tranquilizado o si tuvieron que dispararle. Me dijo: ‘Tuvimos que dispararle’. Me puse a llorar”.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, a través de la División de Pesca y Vida Silvestre, informó que abrió una investigación sobre el caso.

Posteriormente, Clarkin publicó un mensaje en redes sociales señalando la raíz del problema:

“Tras décadas de permitir que los restaurantes y negocios dejen sus contenedores abiertos, ahora vemos las consecuencias. Cuando los osos tienen fácil acceso a comida humana, su población crece rápidamente, lo que provoca cacerías innecesarias. Si reducimos ese acceso, la población bajará de manera natural y habrá menos necesidad de cazar”.

Qué hacer si te encuentras con un oso

(Fundación Oso de Asturias)

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS, por sus siglas en inglés) recomienda mantener la calma si se presenta un encuentro con un oso. La instrucción principal es quedarse quieto o apartarse lentamente, sin correr ni gritar, y evitar trepar a los árboles, ya que tanto osos pardos como negros pueden hacerlo.

Para mostrarse como una presa difícil, se sugiere agitar los brazos lentamente y hablar en voz alta.

En caso de ataque, la respuesta varía según la especie. Con un oso pardo, lo indicado es hacerse el muerto, tumbándose boca abajo y manteniendo la mochila puesta como protección.

Con un oso negro, en cambio, no se debe fingir la muerte, sino intentar huir o defenderse golpeando la cara y el hocico del animal.

Como medidas preventivas, el servicio aconseja hacer ruido en zonas donde habitan osos, guardar la comida y la basura de manera segura, evitar arbustos de bayas y recorrer los senderos en grupo. Además, recalca nunca interponerse entre una madre y sus crías.